La política debe debatir cómo salir de la miseria en lugar de pelearse por administrarla

Alberto Fernández en José C. Paz

El General Perón murió después de haber ganado una elección con más de un sesenta por ciento de votos y con el dolor y el respeto de la oposición. Aquel Ricardo Balbín que lo despide como viejo adversario al amigo define el espíritu de la época.

Hasta el 55 será una historia donde reivindicar a los trabajadores no era fácil, como todas las integraciones del mundo, como fue en Estados Unidos o en Sudáfrica con las mayorías marginadas, primero confrontación y luego integración.

La guerrilla nunca aceptó la democracia, las fuerzas armadas tampoco. Ambos imaginaban a Perón como un anciano que no entendía la realidad, sin embargo ambos dejarían de tener vigencia, las fuerzas armadas perdiendo su protagonismo para siempre y la guerrilla aplastada sin ninguna opción de triunfar. Los Montoneros habían logrado ingresar al peronismo, nunca pudieron entender al pueblo al que soñaban conducir.

Solo Raúl Alfonsín intentará restaurar la democracia y el sistema productivo que el golpe vino a destruir. Menem y los Kirchner en nombre del peronismo nunca volvieron a recuperar la industria nacional ni el poder del crédito, sin ellos no hay patria, ningún país hermano los entregó. La patria se degradó en colonia, disfrazada de izquierda con los Kirchner, de derechas con los Menem y los Macri pero ya no intentaría recuperar su producción y su trabajo y terminaría en desocupación y fuga de capitales.

Los liberales de mercado, los mercachifles que no merecen ser respetados desde el punto de vista de su pensamiento sino despreciados como expresión de la codicia sin patria, inventaron un pasado anti industrial y no se animan a hacerse cargo de la dictadura, en rigor inventan un Celestino Rodrigo para no aceptar su identificación con Martínez de Hoz. La guerrilla agiganta a López Rega para no asumir la responsabilidad de una conducción que sobrevive y no merece el respeto de nadie.

El encuentro político pacificador, ese que deberíamos heredar porque de sobra lo merece, de ese no se habla, a la mediocridad vigente le queda grande. Y queda el presente, con un nuevo final para el kirchnerismo con el riesgo siempre vigente de que los otros sean peores y nos devuelvan al monstruo. Nunca olvidemos que Macri debía cerrar ese ciclo y que realmente le quedó grande, prueba de eso es que retornó Cristina. Unos parasitan el Estado al límite, los otros imaginan que un amontonamiento de negocios da un país. Por eso ponen a la vista tantos economistas, es una idea de la vida, codicia y acumulación, falló la teoría del derrame, se “la llevan toda” afuera del país. Ellos ganan aquí y derraman en los paraísos fiscales. Todo complicado, un mal Estado con un oscuro y ladino sector privado, camino asfaltado hacia la miseria colectiva.

Que el gobierno pierda su mayoría en el Senado es sin duda una buena noticia para la democracia. Cuando los odios son excesivos solo formando parte de una minoría se ven obligadas a negociar. Y quedan las internas, en el gobierno La Cámpora y sus amigos reducidos al acopio de cargos y la ausencia de prestigio e ideas. Pareciera que aquellos que sobreviven como peronistas intentan liberarse de la pesada carga del izquierdismo agresivo de sus aliados. Los vicios de viejas izquierdas que invadieron el peronismo son expulsados apenas olvidan su situación de invasores e intentan convertirse en expresión de un pueblo al que jamás comprendieron.

Quedan dos años, tiempo suficiente para que surjan nuevas propuestas. El peronismo parece obligado a superar a su parásito kirchnerista si es que todavía sueña con retornar o mantener el poder. El poder institucional, presidente y vice, terminó en mera formalidad y el poder de los pocos gobernadores que sobreviven se convirtió en poder real.

Mientras tanto en la oposición el radicalismo se va preparando para proponer su propio candidato, intentando olvidar la fracasada dependencia del PRO. Conclusión, hubo una elección intermedia que cambió totalmente el panorama político, más que entendible en una sociedad aplastada por un interminable fracaso. Como mercado solo generamos deuda y pobreza, como nación, que supimos serlo, crecíamos sin parar. Los mercaderes que nos destruyeron, desde Martínez de Hoz hasta el presente, generaron bancos y vaciaron fábricas, tenían toda una explicación sobre lo que ellos llamaban “modernidad”. O desarticulamos esa demencia y asumimos que una industria es necesaria y que el cuento del libre mercado sólo es para engañar ilusos o vamos a terminar en el peor de los infiernos.

La política debe volver a ocupar el lugar que le usurpó el economicismo de los mercachifles y los revolucionarios de muchos cargos. Si no generamos riqueza, con agro e industria, solo multiplicaremos deuda y miseria y nos termina sobrando población. Decidamos qué producimos, cómo damos trabajo, cómo generamos divisas, cómo volvemos a ser el país que fuimos, ese que se destruyó en los últimos cuarenta y cinco años, responsabilidad compartida de la dictadura, Menem, los Kirchner y Macri. Está todo demasiado claro para seguir debatiendo, se robaron el Estado y ahora roban como privados. Necesitamos un poder político que reconstruya un proyecto viable, lo otro es denuncia pero de eso hay demasiado y no sirve para nada. Que la política vuelva a debatir de qué manera salimos de la miseria actual, hasta el momento sólo se pelean por administrarla, que a todas vistas es lo único rentable que nos queda.

