Feletti, qué gran jugador

Roberto Feletti, secretario de Comercio

“Se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo” - Abraham Lincoln

Como todas las semanas, el viernes pasado fui a almorzar a lo de mis padres. Desde el ascensor el olor inconfundible a la comida de mis padres inundaba una vez más mi olfato. En la puerta me recibe papá, revolviendo una olla con mondongo a la española a pesar de los prematuros veintiocho grados que reinan afuera. Quise romper el hielo y a modo de chiste le pregunté si no estaba un poco caluroso para comer mondongo. Lejos de tomar mi gracia, me contestó que a él le gusta siempre esa comida más allá del tiempo. Y con cierta decepción señaló: “¿Sabés que no se consiguen patitas de chancho? Me tuve que arreglar con cuerito”. Increíblemente el desabastecimiento global puede aparecer en los lugares más inesperados.

Tomé el dato como información personal y pregunté: “¿Mamá?” Con un cabezazo me señala la ubicación exacta de mi madre, sin verla ya la escucho refunfuñar. Ella se encuentra en el living, con su celular en una mano y el diario en la otra. No me queda otra que romper con sus sonidos y preguntarle con cierto temor cómo estaba. Acá andamos, leyendo a media luz. Tu papá se cree que es Feletti. ¿Feletti? Su respuesta me agarró desprevenido y pregunté con cierto asombro, tratando de indagar sobre su inesperada comparación. ¡Si, Juan Pablo!, replicó con cierto enojo: “Hace un mes que le digo a tu padre que hay que cambiar una lamparita en el techo del comedor. Como le da fiaca subirse a la escalera, hoy inventó que es responsabilidad del consorcio. Me dijo que va a armar un escándalo, hasta que el consorcio la cambie. Igual tranquilo, ya lo hice entrar en razones, dice que después de almorzar si lo ayudás la cambia”. Concluyó con un respiro agotador.

Acto siguiente nos sentamos a comer los tres a la mesa. El silencio mientras comíamos explicaba la concentración y el exquisito plato que papá había preparado. Mamá, impaciente, me preguntó si tenía alguna novedad. En mi cabeza seguía flotando la comparación de papa con el actual secretario de Comercio y qué tenía que ver con cambiar una lamparita. Antes de que pudiera esbozar un comentario, mamá arremetió. “Feletti es un genio”. ¿Un genio? ¿Feletti? Ante la mirada fija de mis padres pregunté: “¿Me podrás explicar tu razonamiento, ma?” Mamá estaba esperando mi pie, y hace lo que más le gusta: hablar en éxtasis. “Es de manual este Feletti. Fijate que armó de raje un control de precios a pesar de que ya existe ese control de precios ‘Cuidados’ hace años. Pero lo hace más grande, con una lista super extensa de productos, mucho más espectacular. Lo anuncia con un escándalo, dejando a medio Gobierno otra vez en off side. Con lo cual se coloca en el centro del ring, abajo de todos los reflectores; quiere que todo el mundo lo vea. Es el Tyson, el Maradona, el Micheal Jordan de los precios.”

Revolea su tenedor marcando el compás de sus dichos y continuó: “Cuando todos le están prestando atención Feletti anuncia que los precios suben por culpa de los empresarios. Ahora los vamos a controlar para que no suban más. Nosotros somos los que te defendemos, ellos son los malos. De acá al 14 de noviembre tiene garantizado que va a poder sacarse decenas de fotos multando a supermercados y empresas porque un precio está mal, o porque no hay whisky single malt en una góndola. Hiperactivo en su lucha contra la inflación, hace algo que es fácil de entender y que tiene un impacto directo en los precios y en el bolsillo de la gente. Y si esto falla, es por culpa de los empresarios, la prensa agorera, y la oposición”.

De repente calla para tomar aire. Aprovecho el repentino silencio, para emitir opinión. “Ma, todo el mundo sabe que los controles no funcionan, nos la vamos a poner en la pera”, dije. No me dejó seguir y volvió a la carga: “¡Eso no tiene nada que ver! Feletti ya sabe que esta maniobra tiene riesgo para el artista. Debería ponerle un cartelito que diga: ‘Chicos, no practiquen esto en sus casas’. Saben que al siete de enero llegan incendiados, con su credibilidad por el piso y que su capacidad de administrar este despelote hacia adelante va a quedar aún peor. Así que esta crónica de un fracaso anunciado, no va a ser gratis para el gobierno”, sentenció.

“No entiendo entonces, ¿qué te parece tan maravilloso?”, le dije mientras se levantaba de la mesa. Desde la cocina, donde estaba pelando una mandarina ya me habló a los gritos: “Para el Gobierno el 2022 es ciencia ficción, nene, y en términos de credibilidad no les queda casi nada por perder. Visto así, la apuesta de Feletti es perfecta. Va a lograr descargar algo de responsabilidad por este desastre, y no tiene nada para perder”.

Me suplicó que vaya a la cocina. Atento a sus indicaciones voy a su encuentro. Ya en la cocina y con su mirada penetrante dijo: “Te recuerdo lo que decía Lincoln, que le podés mentir a todos un rato, a varios siempre, pero no podés engañar a todos siempre. El 14 vamos a ver a cuántos pueden engañar todavía”.

Con esto se dió media vuelta, prendió la radio al taco con una zarzuela, y se puso a lavar los platos. Aún me quedaba una duda, y elevando la voz por encima de “La verbena de la Paloma” le pregunté; “¿Y por qué decías que papá se cree Feletti?”.

Me agarró del brazo y con una semi sonrisa me contestó: “Se quiso hacer el vivo y patear la pelota a la tribuna, para dilatar lo máximo posible tener que cambiar la lámpara, pero tu padre a mí no me engaña ni un segundo. De Lincoln, lo único que tiene es la galletita”.

Terminamos el almuerzo y me fui pensando qué lindo sería poder diseccionar los resultados de la elección y saber el efecto real de la maniobra Feletti. Lamentablemente, sé que no es tan fácil.

