La recta final de una campaña marcada por contradicciones y disputas

Alberto Fernández en Chubut

Hoy, el cuarto domingo de octubre, siguiendo las disposiciones del Código Electoral, los argentinos deberíamos estar concurriendo a las urnas para elegir a los 127 diputados y diputadas en todo el país y a los 24 senadores y senadoras en 8 provincias que integrarán el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia y del acuerdo político entre las principales fuerzas que se alcanzó después de muchas idas y vueltas -y que hoy parece muy lejano en el tiempo-, todavía quedan tres semanas por delante para llegar al día de la definición electoral.

Se inicia así el último tramo de la campaña, marcado además por la prohibición para el oficialismo de realizar actos públicos que puedan promover la captación del voto. Es hora entonces para todas las fuerzas políticas y para todos los candidatos de apretar el acelerador, profundizar estrategias, potenciar mensajes, intensificar actividades, y no escatimar ningún esfuerzo hasta el inicio de la veda electoral.

A su vez, pese a la vorágine y al frenesí que marcarán las próximas semanas, más que nunca, es momento de cuidar detalles y palabras, de no dar pasos en falso y de evitar los errores, que a esta altura se pueden pagar muy caro. Esto es especialmente relevante en el escenario actual, porque aunque afortunadamente hoy la pandemia y las restricciones parecen haber quedado atrás, los indicadores sanitarios muestran datos alentadores y la reapertura de actividades es ya total en todos los sectores, el clima social continúa estando marcado mayoritariamente por el pesimismo, la apatía y la preocupación, fundamentalmente por la situación económica.

En este contexto, las dos grandes coaliciones que a nivel nacional disputan el poder real e imprimen hoy una dinámica bipartidista en la política Argentina, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tienen el desafío de demostrar solidez y mucha consistencia en un doble frente: tanto hacia el interior de las coaliciones, cuidando de conciliar las diversas miradas y mostrar unidad y coherencia interna, como hacia la propia sociedad, alineando los mensajes y consignas con el clima, las preocupaciones y las expectativas que marcan la agenda. Este doble desafío es central para generar la confianza y credibilidad necesarias de cara a alcanzar los objetivos pretendidos en las urnas del 14 de noviembre.

Sin embargo, esta última semana las contradicciones y desavenencias estuvieron a la orden del día. En primer lugar en el Frente de Todos, una coalición que desde que nació estuvo marcada por la diversidad, que estuvo a punto de quebrarse con el cimbronazo de la derrota electoral, y que aunque logró un equilibrio precario en la conformación del nuevo gabinete, parece no lograr unificarse con solidez. La celebración del 17 de Octubre, marcada por las marchas y contramarchas en torno a la convocatoria, que terminó desdoblada en un acto de dos tiempos sin la participación del Presidente ni de la Vicepresidenta, donde diversos actores como la CGT midieron sus fuerzas, fue un fiel reflejo del estado de situación de la coalición. Incluso, la primera oradora del acto del domingo en la plaza, Hebe de Bonafini, pronunció un discurso sumamente duro contra Alberto Fernández, centrando sus críticas principalmente en la voluntad de llegar a un acuerdo con el FMI para el pago de la deuda. En esta misma línea, el nuevo hit militante de La Cámpora que compartieron en redes -entre otros- los ministros “Wado” De Pedro y Andrés Larroque entona la frase “esa deuda que dejaron no la vamos a pagar”. Mientras, el Ministro de Economía hacía trascender que el acuerdo esta casi cerrado.

Cristina Kirchner en el Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora

Estos episodios recientes, que se unen a una sumatoria de hechos de larga data, como por ejemplo el conflicto entre Guzmán y Basualdo por el congelamiento de tarifas, y la propia carta de Cristina Kirchner donde reclamaba mayor gasto público y denostaba los esfuerzos del Ministro por pretender alcanzar el equilibrio fiscal, reflejan que las discrepancias dentro de la coalición son profundas y sobre temas centrales a la hora de definir el rumbo económico de un gestión. Y en un contexto muy marcado por la incertidumbre y a pocas semanas de la cita electoral, donde la sociedad reclama certezas y un plan de gobierno claro, la exposición pública de las diferencias y las grietas al interior de la coalición pueden generar un gran daño.

Quizás en un intento de recuperar la iniciativa en un tema de gran preocupación social, pero también de unificar discursos y batallas contra un enemigo común, el flamante Secretario de Comercio Roberto Feletti avanzó sin lograr un acuerdo con los empresarios e impuso el congelamiento de precios a un amplio listado de productos por 90 días en todo el país. Además se definió un plan que pone al frente de esta épica batalla contra la suba de precios a los propios intendentes y dirigentes territoriales, que saldrán a fiscalizar el cumplimiento de la medida. De esta forma, el control de precios se transformó en la nueva medida estrella de la campaña del Sí, lo que se reflejó también en los mensajes difundidos por diversos funcionarios en redes como el propio Manzur, que expresaron “SÍ a garantizar los precios”, “SÍ a controlar la inflación”, “SÍ a cuidar a las familias”.

Sin duda una apuesta que apunta a retomar la iniciativa y a mostrar a un gobierno proactivo frente al problema que hoy genera mayor preocupación en la sociedad, pero cuyo impacto en el bolsillo antes del acto electoral es incierto. Quizás, siguiendo una lógica profundamente arraigada en el kirchnerismo que sobredimensiona el impacto de los consumos mediáticos a la hora de configurar las preferencias electorales, y que expuso la propia Vicepresidenta hace pocos días cuando expresó que “los argentinos se merecerían otros medios de comunicación para que no los amarguen tanto”, la apuesta pasa más por instalar una imagen y un relato en el plano simbólico y mediático, que por los resultados concretos que pueda tener la medida. Pero la apuesta es arriesgada, porque no hay que olvidar que el tema de la inflación es poco permeable a la manipulación comunicacional que medie entre la realidad y su percepción de ella, porque los ciudadanos lo vivencian en forma directa. En otras palabras, a la hora de pararse frente a la góndola, entre el consumidor y la etiqueta de los precios no hay intermediarios.

A su vez, reconociendo la centralidad de esta decisión para la construcción del nuevo relato y mito de campaña, todos los principales dirigentes opositores se ocuparon de destacar su presunta inutilidad y hasta vaticinar catastróficas consecuencias, incluso, cuando en mayor o menor medida, fue utilizada ampliamente a lo largo de gobiernos de diversos signos políticos. El oficialismo, envalentonado con la nueva medida estrella, agarró el guante y acusó a la oposición de estar más preocupados por los codiciosos empresarios que por la realidad de la gente. Incluso, en el estreno de sus conferencias de prensa la vocera Gabriela Cerruti embistió contra el propio Rodriguez Larreta y lo acusó personalmente de incitar el desabastecimiento de las mesas argentinas. Una retórica funcional en la batalla electoral, pero contradictoria con aquella que al mismo tiempo pretende mostrarse como moderada y convocante al diálogo con todas las fuerzas.

Pero además de la cuestión inflacionaria, esta semana tuvo otro tema protagonista que dejó expuestas las grietas del Frente de Todos, tanto hacia el interior de la coalición como en relación a las contradicciones entre los mensajes de campaña y la propia gestión de gobierno: el recrudecimiento de la violencia mapuche en el sur de Argentina. En una carta dirigida a la Gobernadora de Río Negro en respuesta a su pedido de reforzar las fuerzas de seguridad, el Presidente manifestó textualmente que “no es función del gobierno nacional brindar mayor seguridad en la región”. Más allá de tecnicismos y de la complejidad propia de la temática, lo cierto es que esta expresión presidencial fue muy poco atinada, especialmente cuando uno de los mensajes elegidos en la campaña es “Si a los barrios más seguros”. Y no fue solo criticada por el arco opositor, que sigue alimentándose de cada error del Gobierno, sino que también fue duramente reprochada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni, que hasta llegó a hablar de terrorismo. Más allá de que siempre hubo tensiones, hoy las diferencias están expuestas sin ningún disimulo.

Por otra parte, la coalición de Juntos por el Cambio, que después de unas PASO marcadas por duras internas en diversos distritos del país logró unificar en gran medida discursos y mensajes, también dejó expuestas algunos desencuentros y contradicciones en los últimos días, especialmente en torno a la decisión del ex Presidente Mauricio Macri de no acudir a la declaración indagatoria en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Esta decisión, respaldada por un texto escueto firmado por los tres presidentes de los partidos que componen la coalición, fue de todos modos criticada sin matices por algunos candidatos como Facundo Manes y Luis Juez. En un tema de alto voltaje político, las diferencias internas pueden generar mucho ruido.

En definitiva, en un contexto marcado fuertemente por la incertidumbre y la necesidad de generar credibilidad y expectativas positivas en un clima hostil, las coaliciones que protagonizan hoy la disputa política tienen un doble desafío: la coherencia interna, y la coherencia de sus mensajes con la propia realidad, entre el ser y el parecer. Cualquier contradicción en alguno de estos frentes puede hacer mucho daño en tiempo de descuento. La paciencia social se está agotando y a diferencia de las PASO, ahora sí, no va a haber segundas oportunidades.

