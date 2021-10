Colaboremos pacificando, es el único camino viable

Alberto Fernández en Avellaneda

Los debates de mi generación abarcaban las ideas, los sueños, los cambios, la justicia, el futuro. En la actualidad de nuestro país, el patriotismo fue derrotado y la política -o sea el destino colectivo- fue dominada por una realidad donde los vencedores son quienes más dinero acumularon, normalmente mediocres, aburridos, codiciosos, pero esencialmente intrascendentes e ignorantes de los daños infligidos al resto de la comunidad.

Somos hoy una sociedad sin estadistas, sin quienes se hagan responsables del bien común. Los triunfadores, los nuevos ricos, sólo lucen la cifra que los vuelve superiores. Son millones de dólares, miles de millones, cuentas que ocultan ese poder desmesurado que no tiene límites ni morales ni jurídicos, la mutua admiración disuelve las culpas. Oscuros en su gran mayoría, conforman una tribu y la ética no suele ser tema de sus conversaciones. Habitamos tiempos de absoluta decadencia donde solo crecen la pobreza, las deudas y los vencedores, pocos, que ahora se vuelven anarquistas y nos cuentan que el Estado los molesta. ¿Para qué necesitan los poderosos un Estado? Y entonces vuelven con aquella muletilla que impuso la dictadura con Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, que repitió Menem con Cavallo, que imitó también Macri y -entre idas y vueltas- también los Kirchner, con menos contradicciones pero no por eso menos dañinos. Reitero mi breve acusación contra, según yo creo, los verdaderos responsables porque mientras esto no sea asumido no podremos encontrar la salida. Cuando ellos hablan de crisis se refieren a Celestino Rodrigo y a Raúl Alfonsín porque a las dictaduras no les asignan culpas, eran su patria, y ahí se les escapa la tortuga.

La derrota del oficialismo es un regalo de la historia, nos permite lo más importante para una sociedad enferma de odios y es precisamente que nadie tenga mayoría. Si no tenemos grandeza para respetarnos como adversarios al no tener mayoría, debemos dialogar como políticos dignos de hacerlo. La política, la verdadera, expresa una gran voluntad de convocar y comprender al que opina distinto. Luego están las sectas, esos amontonamientos de energúmenos que se llenan la boca denunciando al enemigo. Las agresiones llegan a la totalidad del discurso en ambos bandos, son dos tribunas con muchos rentados por distintas vías convencidos que con sólo eliminar al mal, o sea al otro, seremos una sociedad digna. Enemigos, siempre, y somos dos mitades, habría que ir a la guerra con urgencia o a la paz con celeridad. No podemos seguir tantos años provocando la confrontación sin animarnos al ataque final. Claro que los antiperonistas, que son unos cuantos, siempre dieron golpes de Estado y asesinaron o desaparecieron. Ser antiperonista implica -en nuestra atroz realidad- hacerse cargo también de los asesinatos del golpe del 55 o del 66, recordemos que Onganía destruyó la universidad pero no esconde muertes en su placard.

Me divierten, el peronismo para ellos fue el mal, ¿asumen ser responsables de los golpes? Y en caso contrario, ¿Qué cuernos son? Cuentan que Perón exageraba el personalismo, es cierto, tanto como que ellos bombardeaban la Plaza de Mayo asesinando inocentes. Se dice que Ber Gelbard exageró el uno a uno, pero 40 mil millones se robó Martínez de Hoz, el gestor de la destrucción de la industria nacional y del crédito bancario. Europa enfrenta la concentración mientras que los nuestros la favorecen y la miseria que generan está a la vista. “El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”. Nadie ignora que discutir es perder el tiempo ya que ninguno de nosotros va a cambiar de opinión por hacerlo.

Es tiempo de asumir la derrota del gobierno, de olvidar los odios y las acusaciones, de iniciar un nuevo proceso y devolverles a nuestros jóvenes un futuro más cercano y más digno que el exilio. Sé que nada de esto es posible antes de las elecciones, también sé que nada va a cambiar los resultados, sé que por suerte el gobierno perderá su mayoría y que la soberbia kirchnerista está herida de muerte. Todo depende de la manera en que asumamos esta nueva realidad, de la madurez con que superemos la acusación para ingresar a la propuesta. Ni el estatismo ni el neo liberalismo implican nada en la forma en que son planteados. Mientras la política no supere el espacio de la prebenda y los gobiernos utilicen el poder para facilitar negociados y para acomodar parientes y amigos, mientras no dejemos de ejercer la impunidad para volver a convivir con afecto seguiremos en esta dolorosa miseria que habitamos. Respetar conductas y castigar traiciones y sobre todo defender la persona del presidente de la Corte Suprema por su digna renuncia cuando fue ministro, que ejemplos de esos hay pocos.

Ya no se soportan esos personajes pasajeros de todas las traiciones. Y los conocemos, ¿no será hora de buscar ejemplaridad y sancionar conductas? Como nos supo anunciar el profeta Discépolo “los inmorales nos han igualado”. No puede seguir siendo todo lo mismo, no podemos seguir esperando, llegó el tiempo del proyecto común, del diálogo, de impulsar juntos un retorno a esa patria que tuvimos pero que deformamos en el recuerdo y degradamos en la realidad. Esa patria tenía un Estado digno y un empresariado productivo. Hoy el Estado es grotesco y luego viene un mundo de intermediarios que sólo generan deuda y fuga de capitales.

Necesitamos un Estado que todos respetemos, veremos después de la confirmación de los números electorales que todo será posible. La figura presidencial se fue distanciando del poder y nos deja un gobierno con un Jefe de Gabinete que por primera vez ocupa un lugar ejecutivo con mucha mayor vigencia que la de un delegado presidencial. Hay signos de madurez en el gobierno y en la oposición. La debilidad del poder puede servir de convocatoria a la fortaleza de la sociedad. Estuvimos cerca de una guerra con Chile donde nos rescató la Iglesia y de un estallido donde el Cardenal Bergoglio bien acompañado por Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde nos volvieron a la paz desde el borde del riesgo de disolución. Ahora no tenemos por dónde hacer pie para salir de la desesperanza. Multitud de pequeños no hacen un grande. Resulta complicado imaginar la salida. Al menos bajar el nivel de autoagresión nos servirá para intentarlo. Lo demás depende del destino, eso que está siempre fuera del alcance humano. Las crisis son eso, el momento del cual nadie tiene claro dónde está la salida. Votemos por ahora que luego vendrá la realidad. Colaboremos pacificando, es el único camino viable.

