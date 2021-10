En nuestro país los errores se repiten, no importa la ideología

El gobierno de "los Fernández" mantuvo la estructura multiministerial que inauguró el ex presidente Mauricio Macri (Reuters)

Las PASO fueron, y en eso coincide la oposición, una fenomenal derrota del Frente de Todos. Y no un triunfo de la oposición.

El Frente es un cartel detrás del cual se encuentran, en la sombras, perspectivas políticas y personajes que -si estuvieran expuestos con nombre propio- ni remotamente hubieran alcanzado los votos que sumaron hace dos años. Hay de todo. Líderes territoriales con enorme capacidad de movilización electoral e “intelectuales” electoralmente impresentables. De ser expuestos nadie los consideraría. Tal vez sí sus familiares.

Mezclas inexplicables e incoherentes. No estoy sugiriendo que uno sea mejor que otro o viceversa. Sólo estoy recordando que no tienen nada que ver, que hay muchos que son absolutamente incompatibles.

Usted me dirá que esta aclaración es innecesaria ya que basta pasar dos videos de Alberto Fernández antes de su regreso al redil o leer dos de sus artículos despachándose con más encono, contra Cristina Fernández de Kirchner, que cualquier opositor, para suponer que hay una cierta confusión en las cabezas.

¿Cómo se puede volver de tamañas calificaciones, sesudas, preparadas, las más de ellas ofrecidas a los medios? ¿Quién habría pensado que el hasta ayer oficialista, amigo entrañable, podría espetar tales agravios?

Cristina fue capaz de perdonar al hijo pródigo y sumaron lo insumable.

La Fernández vicepresidente puso los votos -el gran caudal- y el Fernández ahora presidente puso a los díscolos, a gobernadores y a muy cansados del fracaso de Mauricio Macri.

Así, -mezcla de progres, peronistas, nostálgicos de los montoneros, viejos bolches reciclados- se armaron las listas. Y se acumularon los votos: etapa electoral exitosísima.

La segunda etapa fue la formación del gobierno.

Mauricio Macri contrató una “consultora” y creó dos decenas de Ministerios para incorporar el “mejor equipo de los 50 años”.

Fracaso prenunciado

El “equipo”, sin experiencia ni compromiso, hizo un pésimo gobierno. Era supuestamente una gestión de CEO. Pero a esa jerarquía empresarial habían llegado no más de dos de las decenas de ministros cuyos nombres nadie recuerda.

Alberto Fernández repitió la delirante estructura multitudinaria, cara e ineficiente. En nuestro país los errores se repiten no importa la ideología. La clave es equivocarse de la misma manera.

La “gran diferencia” para Fernández fue que el suyo era un gobierno de “científicos”. Es obvio que si así hubiera sido -no lo fue- no era lo más apropiado. No hay ninguna razón por la que un científico, por serlo, pueda ser un gran gobernante.

Nombró dos decenas de ministros, de los que algunos jamás habían tenido contacto con las áreas de las que los hizo responsables y -por razones de las que no quiero acordarme- desechó a otros que sí estaban entre los mejores especialistas para el tema.

En cada Ministerio nombró secretarios a representantes de cada una de las corrientes del Frente que se oponían al ministro. Para satisfacer a Todos los del Frente, nombró subsecretarios a los que adherían al ministro o bien a los que militaban en contra del secretario y del ministro.

Además, por debajo, la administración se llenó de “militantes”, al igual que Mauricio Macri la llenó de “chicos amigos”. Todos inútiles y caros, dando un pasito más en la destrucción de la burocracia profesional de la que quedan restos arqueológicos.

El resultado de un gabinete deshilachado, por satisfacer a distintas tribus políticas, en lo económico, puede sintetizarse como el de la “inacción”, la parálisis, y los manotazos tardíos; y en lo social la continuidad de hacer (planes) lo que dicen que no quieren hacer (planes) sin encaminar nada parecido a una solución.

Cuando el presidente Alberto Fernández planteó su opción por más pobres en lugar de más muertos, lo que logró -además del error del planteo- fueron más muertos y más pobres (Franco Fafasuli)

La pandemia de Covidf-19 afectó y mucho, pero mirado con el diario del lunes, es finalmente una excusa. Excusa cuya calidad podría haber mejorado si la pandemia hubiera sido bien manejada. Y realmente no lo fue.

Cuando el presidente Alberto Fernández planteó su opción por más pobres en lugar de más muertos, lo que logró -además del error del planteo- fueron más muertos y más pobres.

Hubo decisiones, demoras, imprevisiones, desde el primer momento, para que haya sido así: “no va a llegar”. La “geopolítica” de las vacunas. La obsesión con las escuelas. Escuchar en exclusiva a un grupo de infectólogos sin considerar la visión sistémica, etc.

Se destruyó PBI potencial, que es lo que todas las políticas compensatorias, en un país tan golpeado, debían evitar

No sólo se retrajo -lo que era inevitable- el nivel de actividad, sino que se destruyó PBI potencial, que es lo que todas las políticas compensatorias, en un país tan golpeado, debían evitar.

De todos los países del G20 la Argentina será el último en recuperar los niveles previos a la crisis que, gracias a Macri no olvidarlo, eran propios de un país en decadencia y endeudado para no crecer.

Recemos

Emilio Pérsico, ante la derrota, propuso eliminar la “alternancia en democracia”. Eliminar la oposición o las elecciones. No es un mal método. Es funcionario público y el Presidente lo escuchó sin echarlo.

En otra dimensión -distante- Juan Manzur se puso el gobierno al hombro para cambiar la perspectiva electoral. Pero, ordenadamente, gobernando.

La diferencia Manzur: reparaciones en curso. Recemos.

