La derrota electoral y el rumbo del Gobierno

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La derrota electoral se convirtió en un punto de inflexión, los votantes anunciaron su alejamiento y el gobierno eligió otro camino. Bien y mal, bien porque asumen la derrota, mal por lo poco convencidos que estaban de sus supuestos rumbos “progresistas”.

Desde aquel primer movimiento del Presidente convocando al “Grupo Puebla” que solo sirvió para dañar las relaciones con los países hermanos hasta este nuevo gabinete es grande el cambio de rumbo efectuado.

Néstor Kirchner era un pragmático que utilizaba los restos de la izquierda progresista como cobertura de su concepción del poder. Con Cristina vino un tiempo donde ese disfraz dejaba su lugar teatral para devenir en el desnudo del actor. Macri exageró la visión donde la mezcla de asesores y negocios sustituía a la política.

El actual presidente, “el más progresista”, nos imponía sus propios debates de género e intentaba deformar el idioma. El “todes” era ideológico, no sólo no era binario, no era nada, sólo extravío político como lo fue también eso de exigir cuarentena a los necesitados, contracara de la frívola vivencia del poder. Desesperante encierro de los humildes que no podían utilizar transporte público mientras el automóvil pasaba de símbolo de status a expresión de libertad.

La vacunación de los funcionarios y los festejos del Presidente dejaron al descubierto la relación entre gobierno y votantes. Enriquecida burocracia disfrutando del poder y exigiendo conductas que no estaban dispuestos a aceptar. En el fondo, eso es el “progresismo” en su expresión más pura, una antigua versión idealista de la justicia social.

Mala suerte, sufrimos escasez de hombres dignos, con nobleza para superar la miseria que nos invade. Asombran los oficialistas enojados, algunos están tan convencidos de ser representantes del bien que dicen no entender cómo el mal se convirtió en mayoría. Unos se imaginan ser de izquierdas, los otros simples adoradores del becerro de oro, ambos se molestan con las convicciones ajenas. También está el caso de los creyentes, que no podemos mencionar a Dios ni estar en contra del aborto.

Demasiados, con el convencimiento que el mal es el otro, entre enemigos no hay democracia. Cierto es que Macri no es responsable de todas las culpas, pero no por eso hagamos como con la guerrilla, que se imagina inocente. La guerrilla fue menos responsable que la dictadura, pero “menos” no implica “nada”. Asimismo, Macri no fue culpable de todo y los Kirchner tuvieron mucho que ver, claro que devolvernos a Cristina no es sólo justificable porque Marcos Peña era parecido a Cafiero ni porque Durán Barba estuviera un poco extraviado.

Ahora insisten en criticar a Perón y a Gelbard, como si olvidaran que del 55 al 76 ellos gobernaron 18 años y el peronismo no llegó a cuatro, y deuda y miseria son absoluta propiedad de Martínez de Hoz y Cavallo, gente liberal del tronco de ellos.

Menem ejecutó la misma política económica que Macri pero eso no admite inventar que los Kirchner hayan sido mejores. Fuimos patria hasta el último golpe, con apenas el cuatro por ciento de pobreza y seis mil millones de deuda. Luego los ricos, aprovecharon la muerte de Perón para quedarse con todo y ahora les tiran unos pesos a supuestos rebeldes que dicen que debemos achicar el Estado. Y tienen razón, después que se robaron los servicios públicos y se quedaron con los bancos, cuando decidieron quedarse con todo lo rentable y esclavizar al resto y cuando asociaron a sectores políticos y sindicales entonces, todos juntos conformaron la nueva oligarquía rentista e improductiva.

Generar riquezas, sustituir importaciones, dar trabajo y ahorrar divisas es hacer patria, lo contrario de lo que hoy estamos haciendo que sólo genera desocupación y deuda. Todos los países del mundo defienden su producción y sus riquezas, nosotros inventamos un liberalismo que implica indefensión, así nos va. Los bancos no dan créditos, sólo financian a sus socios y al Estado. Resulta difícil sobrevivir como clase media sin crédito.

Esperemos que alguien asuma y tome conciencia de estos cambios necesarios, no serán los economistas, deben ser los políticos y por ahora no hay muchos a la vista, casi ninguno. Igual, los cambios que surgieron de la derrota permiten imaginar que la producción del interior se impondrá a la importación del puerto, a esa que terminaron impulsando en distinta intensidad pero con igual sentido la dictadura, Macri y Menem y cuidado, que tampoco hasta ahora los Kirchner se diferenciaron demasiado. Una sociedad que exagera el cultivo de sus odios solo expresa su impotencia de propuestas. Queda el trabajo y la producción, no hay otro camino. Como diría Ortega y Gasset, “argentinos a las cosas”.

