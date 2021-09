Tres opciones para los pesos en momentos de incertidumbre

Encontrar una inversión que permita mantener el valor de los ahorros en pesos puede resultar desafiante (Reuters)

El mercado local viene atravesando momentos de bastante volatilidad, donde no parece haber un rumbo fijo. Las causas se pueden buscar dentro del mismo plano nacional, pero la realidad es que el contexto internacional tampoco ayuda

Con el Bovespa de Brasil cayendo casi 5% desde inicios de septiembre y la reciente crisis de Evergrande en China, pasando por la incertidumbre en EE.UU. previa a los anuncios de la FED, más lo complejo del panorama local, encontrar una inversión que permita mantener el valor de los ahorros en pesos puede resultar desafiante. Aun así, se observan algunos datos alentadores y varias oportunidades de inversión en el plano local, que pueden cumplir con ese objetivo.

Bonos: Son títulos de deuda que una entidad pública, o privada emite para financiarse. Ese emisor se compromete a devolver al inversor en una fecha determinada el monto recibido en préstamo, y a retribuir una tasa de interés. Se trata de instrumentos de renta fija, ya que el inversor conoce de antemano el flujo de fondos que recibirá.

Hay muchos tipos de bonos; soberanos (del Estado Nacional), subsoberanos (Estados provinciales/municipales) u Obligaciones Negociables (ON de empresas privadas)

Ahora bien, el mundo de los bonos es muy amplio, hay muchos soberanos (del Estado Nacional), subsoberanos (Estados provinciales/municipales) u Obligaciones Negociables (ON de empresas privadas). Los más atractivos son 2 tipos:

1. Los bonos que ajustan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia elaborado por el BCRA), siguen teniendo un gran atractivo de cara al mediano plazo, porque siguen a la inflación. No hay dudas que sirve para argumentar esta posición las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA), que marcan una inflación esperada del 43,9% para los próximos 12 meses. Las posiciones más interesantes de estos bonos se dan en la parte media de la curva, es decir en los bonos TX23, TC23, TX24, los cuales pagan intereses semestrales, con tasas que van desde el 1,4% hasta el 4% (dependiendo del papel) más CER. Para dar una referencia, la tasa CER actualmente se encuentra en 34,91% (anual).

2. Teniendo en cuenta el atraso en el tipo de cambio y las expectativas de una aceleración en el ritmo de devaluación para los próximos meses, la demanda de instrumentos Dólar Linked (DL) viene creciendo. Entre estos instrumentos se destacan el T2V2, TV22 o TV23 con vencimientos en 2022 y 2023. Incluso también en esta categoría hay varias ON. El inversor ingresa, en pesos, al tipo de cambio oficial para el comercio exterior, y al vencimiento recibe también pesos al tipo de cambio de ese momento.

¿Cómo saber si elegir bonos CER o DL? Esto va a depender de las expectativas de cada inversor. Se espera que en el primer trimestre del 2022 la inflación se acelere, producto de la emisión monetaria y aumentos de tarifas. Pero también el atraso en el tipo de cambio puede llegar a causar una devaluación importante en los próximos meses. Por lo tanto, una buena estrategia podría ser posicionarse en bonos DL de más corto plazo y en la curva CER de mediano o largo plazo.

Fondos Comunes de Inversión: Es una opción para quienes buscan exponerse a alguno de estos ajustes mencionados anteriormente, pero con una mayor diversificación, ya que por su estructura, permiten acceso a alternativas que quizás los inversores minoristas no podrían acceder de otra forma.

Los fondos de inversión son una opción para quienes buscan exponerse a la inflación y la devaluación, pero con una mayor diversificación a la que puede acceder individualmente

Se trata de un vehículo financiero que permite a un grupo de personas con objetivos de inversión similares disponer de una administración profesional que se ocupa llevar a la práctica las estrategias necesarias para lograr ese objetivo, custodiando a la vez los activos en los que se invierte. En este caso, el objetivo de los FCI CER es replicar y superar a la inflación, mientras que el de los FCI DL es cubrirse ante una devaluación.

Entre las principales ventajas para un inversor se pueden encontrar su facilidad de acceso y la sencillez de su operatoria. No tienen fecha de vencimiento, y su valor diario es público. Su liquidez y la diversificación de su cartera ayuda a minimizar los riesgos, lo que es claramente uno de sus atractivos.

Los cedear son activos que cotizan en el mercado local (en pesos), y representan acciones (o una fracción) de empresas internacionales. La rentabilidad en estos instrumentos está dada por dos factores principales: el precio del subyacente (empresa que representan) en su mercado de origen y el tipo de cambio (EFE)

Cedear: Es para aquellos inversores más “agresivos”, dispuestos a asumir un poco más de riesgo e invertir en el largo plazo. Son activos que cotizan en el mercado local (en pesos), y representan acciones (o una fracción) de empresas internacionales. La rentabilidad en estos instrumentos está dada por dos factores principales: el precio del subyacente (empresa que representan) en su mercado de origen y el tipo de cambio. Al operar en pesos, el movimiento del tipo de cambio afectará su valor, ya que, ante una determinada variación del mismo, su cotización en el mercado local ajustará para arbitrarse con su precio en la plaza de origen. Este ajuste, es el que permite que funcionen como una cobertura ante la devaluación del peso.

Los cedear apuntados en este contexto de gran incertidumbre internacional son los de empresas “Value” (empresas maduras y estables, pertenecientes a sectores defensivos), como Berkshire Hathaway (BRKB), Walmart (WMT), Bank of America (BA.C), Citigroup (C), etc.

Los cedear apuntados en este contexto de gran incertidumbre internacional son los de empresas "Value" (empresas maduras y estables, pertenecientes a sectores defensivos)

En resumen, cada inversor deberá definir si pondera más el riesgo a una aceleración en la inflación o a la devaluación del tipo de cambio . Esto hará que se incline por activos DL o que ajustan por CER.

Por otro lado, con mercados internacionales recuperando en el mediano plazo, los cedear de empresas consolidadas pueden ser una buena alternativa para aquellos inversores que busquen mayores ganancias (asumiendo un riesgo también más grande).

