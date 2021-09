La apuesta territorial

Juan Manzur, Fernando Espinoza y Wado de Pedro en La Matanza

Si los días que sucedieron a las PASO estuvieron marcados por la fuerte inestabilidad de la coalición de gobierno, los cruces expuestos públicamente, las idas y vueltas, la tensión permanente, las diatribas y las especulaciones, esta semana las diferencias se dieron aparentemente por zanjadas, y el escenario político estuvo signado por el reordenamiento y la tregua.

La crisis fue intensa pero corta en el tiempo y, al menos por el momento, parece contenida. Se procesó la derrota, la coalición se mantuvo en pie, se barajó y se dio de nuevo, y se puso en marcha de un nuevo capítulo en el gobierno y en la campaña electoral de cara al 14 de noviembre.

Después de las renuncias que no fueron, la danza de nombres que circularon y de movimientos propios de un tablero de ajedrez, el lunes pasado el Presidente tomó juramento a los nuevos Ministros (los, en masculino, como ya tanto se ha repetido), en un acto en donde intentó suturar las heridas y se encargó de recalcar que “la solución no está en dividirnos, sino en estar más unidos que nunca”. Al final del camino, la foto del nuevo gabinete nacional refleja un objetivo claro: la apuesta por la profundización del poder territorial de la mano de un gobernador como Jefe de Gabinete que se plantó fuerte en el centro de la escena, y también de diversos dirigentes con fuertes e históricas vinculaciones con actores centrales en el escenario político.

La función de estreno de este nuevo gabinete fue el miércoles a primera hora, en una reunión casi sin antecedentes en esta gestión, pero que de ahora en más podría transformarse en habitual, en donde bajo el liderazgo de un madrugador Manzur cada ministro presentó un informe y una lista de los temas más relevantes de la cartera. El protagonismo del tucumano también quedó en evidencia durante la presentación de una serie de medidas con las que el gobierno buscará inyectar dinero en los sectores más golpeados por la crisis. Se inauguró así una nueva dinámica, un nuevo estilo y un nuevo ritmo de trabajo con marcada impronta de campaña.

Si la idea de sumar volumen político y apostar al territorio fue la clave detrás del rearmado del gabinete nacional, fue explícita en la reconfiguración del gabinete de la Provincia de Buenos, con la incorporación de los intendentes Martín Insaurralde como Jefe de Gabinete y Leonardo Nardini como Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Las incorporaciones se completaron en las últimas horas con otros jefes o ex jefes comunales.

Pero además, esta semana también quedó en evidencia la lectura que desde el gobierno se hizo de la derrota electoral y sobre los principales factores que la provocaron. En las palabras del propio Presidente en el acto de jura de los nuevos miembros del gabinete, los cambios “tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no les ha llegado con la velocidad que hemos querido”. En esta misma línea, días más tarde en unas declaraciones luego muy criticadas, Gollán sostenía que “en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”. Es decir, la lectura del oficialismo es que tanto el voto castigo como la baja participación electoral son el resultado principalmente del malestar económico, especialmente de la porción del electorado más afectada por la pandemia, sin duda los sectores populares pobres o empobrecidos, que aún no ven en los bolsillos el impacto de una reciente recuperación.

Y si este es el diagnóstico que realizan de las causas de la derrota, la estrategia para revertirlo se deduce de forma automática: segmentar la campaña para llegar a ese sector al que no se había llegado, pero que consideran que todavía se puede recuperar en términos electorales, a través de medidas específicas y movilización territorial. La segmentación es una operación estratégica que básicamente consiste en dividir el conjunto del electorado en una serie de subconjuntos relativamente homogéneos, que pueden estar definidos en base a diversas variables como por ejemplo su pertenencia a categorías sociodemográficas, para identificar los segmentos más relevantes a los que dirigir la campaña electoral. El fundamento central de esta operación es el reconocimiento de que no todos los votos son necesarios para ganar o para conseguir los objetivos planteados, y que por eso es necesario enfocar los mensajes y los esfuerzos en aquellos identificados como prioritarios, y no dilapidarlos en los segmentos que ya se dan por perdidos.

En las usinas estratégicas del oficialismo se ilusionan con que una parte importante de los votos que perdió en la provincia de Buenos Aires el Frente de Todos respecto al 2019 no se repartieron entre otras fuerzas, sino que se fugaron hacia el ausentismo. Según los trabajos de migración de votos que maneja el gobierno se trataría de una cifra cercana al millón de votos, con lo que motivando a una mayor participación que supere el magro 68,29% del padrón que se registró en las PASO, apuntalada por medidas concretas en lo que respecta a la economía real, podría mejorar la performance.

La primera medida decidida al cierre de la semana marcada por los conflictos apuntó muy claro en esta dirección: el mismo viernes 17 de septiembre se publicó en el boletín oficial la resolución que adelantó la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Allí se decidieron aumentos escalonados hasta febrero, de forma tal que el salario mínimo tendrá un aumento de casi el 53% entre marzo de 2021 y marzo de 2022. Además, según diversos trascendidos, el Ejecutivo estaría preparando un nuevo IFE, para un sector más limitado que el del 2020, pero que de todos modos alcanzaría a entre 2 y 3 millones de personas. También está en carpeta de la ANSES una iniciativa para otorgar “soluciones prejubilatorias” para personas desocupadas que tienen los aportes necesarios para jubilarse. En esta misma línea, se especula con el anuncio de un bono para los jubilados y pensionados, con un aumento del monto de la AUH, y también con una propuesta para lanzar créditos a tasas subsidiadas para sectores de la economía informal.

Es necesario mencionar que en línea con el diagnóstico de las causas económicas de la derrota también se anunciaron medidas para mejorar la situación de otros sectores, como el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la eliminación de restricciones y la ampliación del aforo para todas las actividades económicas, la reapertura de las fronteras y el turismo, y préstamos para PYMES. Sin embargo, aunque esas medidas puedan coadyuvar a una mejora en el clima de opinión en relación al gobierno, no hay dudas de que se eligió un segmento en el que concentrar mayoritariamente los esfuerzos, y seguramente en las próximas semanas se definirá efectivamente el paquete de medidas concretas, que dependerán del margen presupuestario, aunque el escenario fue aliviado con la incorporación de los Derechos Especiales de Giro del FMI al presupuesto general del 2021.

En definitiva, se eligió una estrategia y ya se avanzó en su ejecución: abrazar el peronismo explícito, territorializar la gestión, y tratar de recuperar votos en el segmento de los sectores populares, con todos los cañones apuntando a un territorio particular: el conurbano bonaerense. El acto encabezado el pasado miércoles por el propio Presidente, acompañado por el gobernador en la Universidad Nacional de José C. Paz, municipio de la primera sección electoral, donde el oficialismo perdió pero aspira a crecer, fue también el acto de relanzamiento de la campaña electoral, aunque oficialmente se inicia el 30 de noviembre.

Queda aún mucho camino por delante y nada garantiza que el diagnóstico del gobierno sobre las causas de la derrota sea acertado, que logre persuadir y movilizar a los segmentos del electorado que busca interpelar, que la estrategia desplegada sea suficiente, ni que las medidas logren impactar a tiempo para aliviar la situación económica antes del 14 de noviembre. Pero no quedan dudas de que esta última semana el oficialismo logró recuperar la iniciativa y el centro de la escena, y de que más allá del nacimiento conflictivo y cuestionado del nuevo gabinete, logró transmitir la impronta de un punto de inflexión y un cambio de rumbo, sin duda en el estilo, pero quizás también en el fondo. El tiempo lo dirá.

