Confrontemos hasta las elecciones, luego no perdamos dos años valiosos

En la España de los setenta era difícil rememorar la guerra civil, aquella confrontación donde llegaban a matarse entre hermanos. Exiliados que marcaron mi infancia, ocupaban la Avenida de Mayo en una Argentina rica que los podía albergar a todos.

Con una cifra desmesurada de muertos, solían decir un millón, lograron pacificar y fundar una democracia exitosa. A veces, cuando escucho algunos habitantes de nuestras falanges, me dan pena y enojan cuando memoran y homenajean odios carentes de sentido. Allá eran “republicanos contra monárquicos” y concluyeron en una monarquía republicana. Nosotros, con demasiados fanáticos de dogmas sin contenido además de cuarenta y cinco años de caída, tenemos derecho a pensar que caímos en manos de un grupo de mafiosos.

Aclaro que no necesito ser conspirativo para imaginarnos conducidos por dueños de un proyecto perverso. Son cuarenta y cinco años de caída y diez mil muertos, la traición a la verdad dice setenta años y treinta mil desaparecidos. Los que dicen “setenta” asumen participar de las dictaduras y avalar sus asesinatos, los que dicen “treinta mil” son los que tratan de justificar la violencia en democracia.

La grieta sería entre los enemigos del populismo contra los del neoliberalismo, los estatistas contra los anarquistas, los moralistas contra quienes imaginan que solo robó el otro. Ambos términos están carentes del menor contenido, como las limitadas mentes de sus supuestos seguidores.

Cuando alguien dice populismo, normalmente se percibe que repite un mantra contra los kirchneristas. Cuando dicen “neoliberalismo” el enemigo sería Macri, en rigor olvidan a Menem y están enamorados del modelo estadounidense. Resulta esclarecedor mostrar las falencias de sus ideas, tanto que hacen silencio como dejando en claro que no desean modificarlas.

Los anti populistas dieron su último golpe en el 76, la deuda era de seis mil millones y la llevaron a cuarenta y ocho mil, le echan la culpa a Perón sin valorar la grandeza de su retorno y la importancia histórica del mismo. Asesinaron a diez mil argentinos y siguen con el cuento que la culpa la tuvo el otro. El otro es el de siempre, el peronismo, el populismo y el Estado. La guerrilla envalentonada por los Kirchner que fue convocada para decorar el pragmatismo, encuentra en sus asesinos la excusa para construir un prestigio que no merecen.

La destrucción de nuestra sociedad estuvo en manos primero de la dictadura y luego de Menem y Macri, con alguna colaboración de los Kirchner, Néstor con aciertos y errores, Cristina con nada rescatable. Queda claro que Menem y Macri eran la continuidad de Martínez de Hoz y Cavallo, destrucción de industria para sustituir por importaciones, generando deuda y desempleo.

Aquí estamos, en la lucha contra el Estado cada vez con más miseria y más Estado. Los grandes grupos son hoy mucho más poderosos que el gobierno. La política se instala como otro sector de poder y en consecuencia utiliza los votos como una confrontación de lealtades. En España hubo grandes hombres que supieron pasar de la confrontación al abrazo, aquí por ahora solo se debate con qué parte del botín se queda cada uno. Los inversores fueron los esforzados ciudadanos, durante décadas, en luz, gas, teléfonos, ferrocarriles, aeropuertos y hasta en el juego. Se lo robaron los privados con el cuento de que estaban invirtiendo y ahora que lo vaciaron aclaran que no pueden sostener a los que estafaron.

Los análisis políticos siempre pasan por las cajas, los negociados ocupan hoy el lugar que los proyectos de país tenían ayer. Muchos festejamos la derrota electoral del Gobierno como consolidación de la democracia. Lastimó demasiado el desborde institucional que nos metió miedo y devaluó al presidente, hay un nuevo gabinete en algunos casos con discutible imagen mientras tiene más capacidad ejecutiva. No hay riesgo de Venezuela, quizá no lo hubo nunca, derrota de los frívolos que soñaban romper con el Fondo e imponer la miseria con el consuelo de la política de género, faltan todavía respetables políticas educativas y una Cancillería digna.

Perón insistía que la verdadera política era la Exterior, ya Macri había transitado dos vertientes de la superficialidad, convoquemos expertos, no es un tema para aficionados. Brasil genera envidia con su permanente coherencia de Itamaraty.

La Argentina de la sustitución de importaciones tenía escasa deuda y pobreza, no sé si era populista o neoliberal, era patria. El “vivir con lo nuestro”, tan denostado por los importadores, generaba trabajo y divisas. Aquello de comprar todo afuera genera deuda y desempleo, claro que algunos miles de intermediarios se enriquecieron parasitando la pobreza colectiva. Todo ser débil es propenso a los parásitos, entre nosotros están cerca de ser mayoría, no son un River y Boca, son un antiperonismo o antiliberalismo, todas versiones de la antipatria con el disfraz de la ideología de moda o simples empleados.

Dejemos de confrontar, seamos capaces de recuperar un proyecto común, no discutamos cómo administrar la miseria sino cómo salir de ella. El Gobierno ya no tendrá mayoría propia, todos deberemos dialogar, acordar y el nuevo gabinete debería proponerlo, recuperar el sector productivo, que no es poco. Culmina una etapa que trató de imponer las diferencias de género sobre las sociales. Confrontemos hasta las elecciones, luego no perdamos dos años valiosos, seamos capaces de recuperar proyectos colectivos, es lo único que nos devolverá la perdida esperanza.

