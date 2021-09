Kicillof subestimó la inseguridad y los bonaerenses se sienten abandonados

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

En mis recorridas por los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires durante esta campaña electoral vi muchas persianas bajas. Vi temor por no llegar a fin de mes. Vi angustia por no conseguir un empleo. Vi enojo por no haber podido mandar a los chicos al colegio. Pero, por sobre todas las cosas, vi miedo de salir a la calle.

Las dificultades del Gobierno para sintonizar con los problemas de la ciudadanía en lugar de irse por la tangente ideológica, una actitud a la que nos tiene acostumbrados, constituyen la base de su dificultad para llevar adelante una correcta administración. Esta situación se refleja en los sentimientos de miedo y angustia mencionados, que convergieron en las urnas el domingo pasado.

La inseguridad es un tema muy serio, costoso en vida y en bienes, que fue tratado de manera superficial por el oficialismo. Observo que en los últimos dos años hubo un avance en el microtráfico de drogas y durante la pandemia se liberó a más de 11.000 presos. Además, se reportan cada vez más robos y hechos de violencia.

Lejos del reclamo de la ciudadanía, la respuesta del Gobierno no es más que un acto publicitario de la supuesta gestión de Sergio Berni. En los hechos, su trabajo en territorio bonaerense es inexistente. A pesar de la quita del presupuesto a la Ciudad para realizar una hipotética inversión en seguridad en la Provincia, los nuevos patrulleros nunca llegaron y las paradas de colectivos inteligentes jamás se construyeron. Además, en ocasiones, las fuerzas de seguridad dudan en su accionar porque han visto que no tienen suficiente respaldo político para cumplir con sus tareas. La confusión es terrible.

No siempre fue así. Durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación se tomaron medidas para reconstruir la valoración simbólica de las fuerzas de seguridad y se trabajó de manera incansable para bajar la tasa de homicidios, de robos y de secuestros. Asimismo, aumentó el decomiso de drogas y de bienes del narcotráfico.

En ese sentido, es determinante que se tomen medidas de manera inmediata para combatir estos problemas, uno de los más serios y que conforma el eje central de la agenda de los bonaerenses. Desde Juntos proponemos que sean reemplazados los 15.000 policías que realizan actividades administrativas y que puedan salir a la calle con el objetivo de garantizar la seguridad en el espacio público. Ellos tuvieron la vocación de entrar a la Policía para garantizar la seguridad de los vecinos, no para estar detrás de un escritorio. Considerando los 590 mil empleados que tiene la administración pública en la Provincia, hay suficiente personal para ocupar sus lugares.

El segundo eje central para combatir la inseguridad es la creación de una Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, donde participen fuerzas federales, provinciales y especialistas en la materia bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero no un Ministerio como el que tenemos hoy, que piensa que vivimos en Suiza, sino uno distinto, que le otorgue el profesionalismo y la seriedad que requiere la magnitud del problema al que nos enfrentamos en la actualidad.

Por último, durante la gestión de Patricia Bullrich se había dictado una resolución para el uso de armas de fuego, pero se derogó y se volvió a prácticas que tienen más de 40 años, como que un gendarme debe realizar una toma de yudo ante una persona que lo amenaza y pone en riesgo su vida. Por ese motivo, es necesario que el Congreso de la Nación dictamine por ley las normas correctas bajo las que deben actuar los agentes de las fuerzas para que se sientan seguros sobre su accionar.

Los bonaerenses nos acostumbramos en este último tiempo a vivir con miedo, a saber que si salís de tu casa puede ser que no vuelvas y a tener la sensación que el Estado no te cuida. Ni le interesa cuidarte. Todos los días salen a la luz nuevos hechos de violencia, pero el Gobierno se inclina más por defender a los delincuentes que a los ciudadanos.

Para vivir tranquilos, los delincuentes deben ser juzgados, ir presos y cumplir la condena que les corresponde. Políticas en materia de seguridad que deben estar acompañadas por medidas en otros ámbitos, como las que ha anunciado Diego Santilli: la reducción de impuestos y la extensión de la moratoria a los comercios y pymes, además de la evaluación educativa obligatoria. Un gobierno cerca de la gente puede hacer de este país uno mejor.

