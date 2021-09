La ira de Cristina y la carta a los argentinos

Cristina Kirchner escribió una dura carta contra Cristina Kirchner

Nacido en Antioquía (347 d.c.) Obispo de Constantinopla, doctor de la Iglesia de Grecia, hace cinco días recibió al Papa Francisco quien con profunda fe presidió la Divina Liturgia cristiana por él modificada, en la plaza del Mestska športová hal, Prešov, Eslovaquia, ante una gran multitud de fieles. Y citando a San Pablo, Francisco dijo: “Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado […], fuerza y sabiduría de Dios”. Y agregó: “El Apóstol no esconde que la cruz, a los ojos de la sabiduría humana, representa todo lo contrario: es ‘escándalo’ y ‘locura’ (1 Co 1,23-24). La cruz era instrumento de muerte, y sin embargo de allí ha venido la vida. Era lo que nadie quería mirar, y aun así nos ha revelado la belleza del amor de Dios. Por eso el santo Pueblo de Dios la venera y la liturgia la celebra en la fiesta de hoy. El Evangelio de san Juan nos toma de la mano y nos ayuda a entrar en este misterio. El evangelista, de hecho, estaba justo allí, al pie de la cruz. Contempla a Jesús, ya muerto, colgado del madero, y escribe: ‘El que lo vio, da testimonio’ (Jn 19,35). San Juan ve y da testimonio. Ante todo -dice Francisco -está el ver y dar testimonio.” (primeras palabras de la homilía celebración 14/9/21).

Perón y la Doctrina cristiana

En los primeros tiempos de su primer período de gobierno el General Perón visitó la ciudad de Rosario donde asistió a la clausura del V Congreso Eucarístico Nacional (29/10/1950). Ahí habló y apoyó su disertación en los principios de la doctrina cristiana y entre los Padres de la Iglesia en San Ambrosio y en el mismo San Juan Crisóstomo que con Francisco encontramos reunidos en Eslovaquia. Este se pregunta: “¿Acaso es tuyo lo que tienes? Se te han encomendado los bienes de los pobres, aun cuando esos bienes los hayas adquirido por herencia paterna, aún cuando provengan de tu legítimo trabajo. Porque ¿acaso no podía Dios quitártelos? Si no lo ha hecho es porque quiere que puedas mostrarte generoso con los necesitados…No porque Dios te haya mandado como si dieras de lo tuyo pienses que es efectivamente tuyo, cuando le das lo suyo”. A lo que el General Perón agrega: “Es mal cristiano aquel que especula con el hambre de los obreros o paga mal a quien le sirve”. La cita no es aislada porque su doctrina (La Comunidad Organizada, basamento filosófico de Juan Perón expuesta en el 1er Congreso Internacional de Filosofía, Tucumán 1949) se funda en los Evangelios y es la mejor expresión política del cristianismo, política plasmada en la práctica concreta de sus gobiernos.

En opinión de este cronista, años después, la teología del pueblo en la que se inscribió el padre Bergoglio se enriqueció con el legado cultural del peronismo y por eso decimos que no es que este sea peronista sino que Perón tuvo profundas convicciones cristianas.

La ira de Cristina y la carta a los argentinos

“Una vez más me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez. Hace ya casi un año, el 26 de octubre de 2020, me dirigía a los argentinos y las argentinas. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”. Dice en su reciente carta CFK; carta atravesada por la emoción y de la cual transcribimos algunos párrafos.

¡Un acuerdo amplio de las distintas fuerzas políticas!

“Allí (26/10/20) desgranaba reflexiones acerca del funcionamiento institucional, y de lo que considero el problema central de la economía argentina y la necesidad de abordarlo desde un acuerdo amplio de las distintas fuerzas políticas.”

Crecimiento económico con una justa distribución de la riqueza

“….cuando expresé textualmente: “… pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento -el crecimiento económico… se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto, me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas.”

“¡Ver la realidad!”

“También…. señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad... No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada…” (a lo que les dije) “no leo encuestas… leo la economía y la política y trato de ver la realidad”.

“¡Fui, soy y seré peronista!”

“Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente…Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores.”

“Frente a la derrota hay que reorganizar el gobierno nacional”

“El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota (sin embargo)…uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?!”(los signos de admiración y las negritas son nuestras)

San Juan Crisóstomo contra “la paciencia irracional”

Volviendo a San Juan Crisóstomo, el afirmaba: “Quien habiendo causa no se irrita, peca. La paciencia irracional siembra vicios, alimenta la negligencia e invita al mal no solo a los malos sino a los mismos buenos’'.

Mientras azotaba la peste la oposición hizo 18 meses de campaña por el poder

Al cabo de meses de tensión, escasez y angustia derivados de la pandemia dirigentes de la oposición que no estaban a cargo de gobiernos locales -en lugar de sumarse a la batalla contra el mal o desaparecieron o se quedaron para emplear todos sus medios en sacar el cuero y vilipendiar al gobierno. En medio de la tormenta libraron su propia batalla por el poder con mira a las elecciones. Inundaron el mercado con un imago mundi falso para conformar la subjetividad individual y colectiva de la población particularmente sensible por las circunstancias dramáticas que vivíamos. Y aprovecharon para “pegar” cuando el gobierno demostró desorientación o una marcha errática con iniciativas que traicionaban las propias raíces (cuanto más errados eran sus pasos más apoyados eran las medidas por parte de la oposición como la legalización del aborto, el abordaje de cuestiones de género, la legalización de la marihuana, etc).

La derrota del Justicialismo en las primarias y la reacción

Tras 18 meses de una “campaña por el poder”, cruel y despiadada, era razonable la confusión de la población en las urnas y la derrota del justicialismo.

Entendemos que es elogiable la rápida reacción de CFK que a las oportunas advertencias de los errores sumó su enojo por ver la realidad de la votación tras haber desoído sus recomendaciones.

Son igualmente elogiables las rectificaciones inmediatas adoptadas por el Presidente para la reorganización del gobierno con hombres de gran valía y experiencia como los que se conocieron ayer.

La autoridad epistemológica y la autoridad deontológica

Sabido es que el portador de la autoridad derivada del saber no siempre coincide con la autoridad derivada del cargo o deontológica. Tuvimos capitanes de navío al frente de la UBA e interventores de municipios y hospitales a sargentos mayores de caballería, generales fueron muchas veces reconocidos como presidentes y gobernadores de facto y constitucionales de la República reconocidos por los propios jueces y por muchos dirigentes políticos. Por las más diversas circunstancias ambas clases de autoridad suelen no coincidir en la misma cabeza por lo que no nos debe sorprender que CFK sea la mayor autoridad epistemológica en el campo político y al mismo tiempo la vicepresidente.

