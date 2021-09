La culpa no es de los astros, querido Brutus

Victoria Tolosa Paz en Escobar

Dice el mito que Zeus lanzó dos águilas desde confines opuestos de la Tierra y que ambas comenzaron a volar en simultáneo y a la misma velocidad hasta cruzarse sobre Delfos en Grecia. En el cruce de las majestuosas aves quedaría designada la coordenada que marcaba el centro del mundo y por lo tanto el lugar sagrado donde debía erigirse el oráculo. Allí donde los asuntos de Estado más delicados iban a ser consultados a cambio de cifradas profecías leídas en las entrañas de animales sacrificiales o en dados de hueso marcados con símbolos.

Los romanos, por su parte, escudriñaban la naturaleza con agudas observaciones en busca de augurios cuya función constitucional era saber si los dioses aprobaban las acciones militares o políticas: rayos, truenos o el vuelo de las aves podían tener esta sagrada interpretación del poder divino y su influencia terrenal.

En la Edad Media tardía, ya en las puertas de la Modernidad, los reyes absolutos tenían sus propios astrólogos en la Corte como hoy los políticos a sus gurús de marketing. Pero claro, de todo esto pasaron entre 500 y 3.000 años y en el medio aparecieron desde la duda cartesiana a la invención de la big data.

De mínima sorprende, de máxima preocupa la alegre apología de la astrología de la precandidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, la provincia con más pobres del país. Y esto no es ni quiere ser una condena a la astrología ni una impostada solemnidad. Quién no lee un horóscopo un sábado en la peluquería. Aunque de ahí a adjudicarle a las lecturas de los planetas las crisis de los países o el atentado a las Torres, hay una distancia, y al menos, uno quiere pensar que ese no será el parámetro para producir legislación.

En medio de una crisis que se esboza casi tan grave como la de 2001, lo primero que surge es un espasmo de incredulidad -”¿dijo eso, en serio?”- cuando para explicar aquella desgracia histórica, Victoria Tolosa Paz, le echa la culpa al signo de Cáncer. La verdad que es difícil de elegir. Entre el Presidente que culpa a Fabiola por sus incumplimientos y Victoria Tolosa Paz que culpa al signo de Cáncer por la crisis de 2001, uno dice paso.

“La culpa no está en los astros querido Brutus sino en nosotros mismos”, diría Shakespeare. Pero habría que explicarle a Shakespeare que en esta campaña es mejor hablar de garchar, del horóscopo o de lo que sea para esquivar la realidad antes que asumir alguna culpa o que el país está destrozado . Total, siempre se puede inventar que fue el ascendente en Acuario o la Luna en Géminis.

Hay que decir que Tolosa Paz es coherente con el propio Presidente que confesó en una entrevista en agosto de 2020: “Me hice una carta astral y me dijeron que estoy predestinado a construir desde las cenizas”, dijo Alberto Fernández, ahora sabemos, un mes después de la fiesta clandestina en Olivos. En ese reportaje agregó que quien le hizo hacer la carta astral fue la Secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Rayos y centellas. Cómo criticar a Tolosa Paz si a esto se dedica la Secretaría Legal y Técnica. Bueno saber que al mandatario, entonces, no le preocupó la predicción: “La verdad, no me asusta. Si es mi destino, que así sea. Lo importante es que construya”, comentó épico, para concluir.

Escapa a esta columna el influjo kármico del brujo López Rega o si el horóscopo es un tema popular y atrae votantes. Más que las entrañas de pollo para el oráculo que alguien encuentre un bife en la heladera, diría cualquier vecino. La falta de seriedad en un momento grave es lo que sí impacta. Políticos y candidatos le cuestan mucho dinero al país, mejor dicho, a los ciudadanos que pagan impuestos. Y uno los ve desfilar con la sensación liviana de que todo es un show de variedades.

Los políticos se quejan de la antipolítica. ¿Cómo se va a tomar la gente en serio las campañas si no es serio lo que recibe de ellos? Y no se trata de escuchar toda la entrevista porque la candidata dijo muchas más cosas y sólo hacemos un recorte. Al que pasó hambre o se fundió en la crisis de 2001 que una candidata se lo explique con astrología es un insulto. ¿En qué país vive Tolosa Paz? ¿Cómo se va a tomar la gente en serio las campañas, si ellos se las toman en joda?

SEGUIR LEYENDO: