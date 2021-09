Proteger a Messi

Messi, un humano que debe protegerse

El gran poder del fútbol profesional es una de la ruedas que hacen mover el mundo. Con sol, con lluvia, con nieve, en guerra, se juega. Invención inglesa- como todos los deportes-, es un verdadero lenguaje sin fronteras con mucho de religioso en los espectadores que ruegan, hacen ceremonias interiores y secretas para que el equipo en cuestión gane y en los jugadores que besan el campo al entrar o cuando se les ordena salir por un reemplazo, elevan los brazos al cielo después de un gol (Messi lo hace). Pocas excepciones no manifiestan una zona de fe, algo de TOC, ritual supersticioso y breve: entrar, salir.

Sueño de muchos - una carrera de espermatozoides con la inmensidad de la Via Láctea- millones de millones juegan sin descanso y con embeleso en canchas de barrios con buenas instalaciones, entre ruinas y sonidos de bombas, en potreros poceados entreverados al lado de perros flacos y algún caballo con mataduras y parásitos en busca de pasto.

Regocijo también de millones de espectadores , están a su vez los desinteresados en el fútbol - desde Borges hasta Lanata, por ejemplo- una minoría en la Argentina donde los grandes clásicos o copas tienen que ver y es parte de la vida de hombres y mujeres. Gastada hasta la exasperación la convicción de que se trata de circo, fútbol y política- algo ocurre en parte, hay lugar para la manipulación- pero sobre todo placer, diversión legítima , negocios enormes con un lado oscuro de esa luna. Repetirlo , aburre con la precaria y rústica de la anémica cultura y poco seso de los comentaristas generales que se sienten todavía deslumbrados por la frase latina. Tampoco, pero en cenáculos persistentes ordeñan la sobada noción psicoanalítica acerca de que futbol y sexualidad se reúnen en la penetración de los goles o en un encuentro frustrado con el cero a cero. Aburridísima y gastada pavada común. Queda el fútbol, solo, invencible y sin más vueltas.

Y en el fútbol seres luminosos como Leo Messi, un humano que debe protegerse. Como debe protegerse cualquier creador de belleza, de inteligencia, valioso . Hay algo en Messi que tiene que resguardarse como las obras maestras en los museos detrás de mamparas. Vigilancia , ataques de dementes como ocurre con La Gioconda o con el Moisés en San Pietro in Vincolo tras las rejas con el señor del con martillo , el psicótico de siempre.

Quiere decirse que el reglamento es el mismo para todos los jugadores y que Messi no tiene privilegios. Solo que el árbitro tendría que agregar un artículo no escrito en la arenga cuando empiezan los partidos para los capitanes y ya enterado por un acuerdo general- mejor aún: Messi es el capitán de la Selección y sería embarazoso escucharlo- y manifestar que merecerá una pena de expulsión inmediata y sancionar a posteriori a quien pudiera golpear con alevosía a esta joya humana. El juego es brusco, con mucha fricción- suele decirse ahora- y está permitido cargar con el cuerpo, empujar en tiros de esquina o barreras, usar los codos más allá de cierto límite por lo general poco respetado, soltar insultos apagados . Las infracciones mas allá de esos frotamientos se sancionan.

Messi luego de la suspensión del partido Argentina-Brasil por las Eliminatorias para el Mundial 2022

Hasta ahí, bien, aceptado. No se puede aceptar en cambio, no debería, que se pegue, trabar con acción premeditada para romper músculos , tendones y huesos al prodigioso Messi. Hace falta imponerse la idea clara de que agredir con gran daño a Leo tiene que entenderse de inmediato, expulsar en el acto y luego suspender definitivamente al agresor : es imposible que lo mejor frustre lo peor, como ocurre a menudo en los asuntos de la vida fuera de los estadios. Existen los golpes que se dan en el ardor del un partido: nada justifica hacerlo para quitar del medio quizás para siempre como pude ocurrir con la patada feroz del jugador venezolano Adrián Martínez entre selecciones. Una lesión como esa es una forma de impotencia y odio , ó, tal vez, la instrucción de un técnico con orden para romper la superioridad como recurso . Que el venezolano hubiera terminada su brutal planchazo a la rodilla derecha de Messi en lesión grave y le deparara una vida execrable puede imaginarse como situación. Podría ser: es literatura. No se rompe la belleza y no se detesta a quien es superior . No se rompe el jarrón único y sin reparación.

Messi es como muchos jugadores de fútbol admirables. Entre ellos, el mejor. Una pieza única. El intento de destruirlo tiene que romper la ley absurda que el fútbol se ha dado y a la cual la justicia ordinaria no llega. Ni por cierta justicia mafioso- una tumultuosa gresca pública o un intento de lesiones que pueden lindar con un intento de homicidio sin que pase nada -, ni por la obligación incumplida de honrar el mérito , el encanto, el instante donde se unen la acción del cerebro con las piernas de Messi, pueden admitirse .

Ahora, sin el partido con Brasil con una probabilidad considerable de que la Argentina haya infringido o dejar la oportunidad de permitirlo y sancionada luego- no importa para quienes van a ir números de los equipos- , se vio en otra situación de remolino. Aquí también, por hacer trampa- ¿ fue eso?- con los certificados sanitarios y en ese caso la madeja que puede armarse en el futuro con dificultad para desmadejarlo. No se trató de sortear guadañazos o pisotones arteros. Aquí ha sido otra manera extraña y desordenada de un campeonato y de una pandemia mundiales.

No fueron los noventa minutos con llegada hasta el último: Messi hace sus delicias de poder a poder sin protestar , aunque no jugar es para él un contratiempo: “Leo juega entrenándose”, dice su padre y gestor constante con buena mano y capacidad. No solo el hecho de ser imparable entre patadones criminales, sino también entre incapaces primitivos y sospechosos. Urgente, proteger a Messi.





