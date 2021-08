Sin consenso no se podrá torcer la decadencia argentina

(AP)

A menos de quince días de las PASO, el panorama electoral exhibe una campaña difícil por la apatía/bronca de la gente. Esto último es producto de la propia forma de hacer política hasta aquí. Una vez más, las PASO serán la mejor encuesta que reflejará la relación entre la política y la sociedad. Claro está que la foto del lunes 13 de septiembre no tiene por qué coincidir con la foto del lunes 15 de noviembre, especialmente por un condimento que siempre aparece en las elecciones, pero con característica excepcional y no de norma, como es el voto anti K, anti cambiemista o anti ambos. En realidad, el resultado electoral 2021 sólo es esperado con ansiedad por los dirigentes políticos. En general, lamentablemente, hay una creencia de que el resultado no cambiará la dura realidad de los argentinos.

Infobae conversó con el Doctor Carlos Leyba, quien sostiene una teoría que va a contrapelo de la tendencia que plantean los economistas. “Hay una convergencia entre los distintos pensamientos de economistas argentinos en cuanto a que es necesario primero ordenar la macroeconomía para comenzar. Mi visión es absolutamente contraria. No se pudo con la inflación, no se pudo con el déficit fiscal, no se pudo con el endeudamiento externo. Todos los gobiernos hicieron esto y no resultó. Lo primero es construir confianza, para ello se necesita el consenso de los actores políticos, el tema clave es cómo comprometerse a respetar la propiedad privada, no modificar la Constitución ni los códigos procesales, congelar por diez años el empleo de la administración pública. Debemos crear un Banco de Desarrollo y acordar las “zanahorias” con las cuales se va a incentivar -el capitalismo lo necesita- a los inversores. Brasil lo hizo atrayendo industria argentina a su suelo, regalando hasta tierra para que se instalen, con subsidios a la carne y la leche. En la Unión Europea el 30% de lo desembolsado en una inversión productiva se devuelve y el 70% restante -aquí lo importante de un Banco de Desarrollo- se otorga un crédito a tasas absolutamente diferenciales a 10 años. El cepo a la carne es de alguien que no está pensando que el país tiene que crecer”. A propósito de esto último, la Mesa de Enlace no es optimista con respecto a que el Presidente cumpla con su palabra de concluir hoy con el cepo. Todo indicaría que por una razón electoral, el gobierno flexibilizaría a cuenta gotas. El campo no tomará ninguna medida hasta después de las PASO, pero permanece en alerta. Se reúnen este mediodía en La Rural de Santa Fe, donde, sin la presencia del gobernador Perotti, le pedirán al ministro del área Daniel Costamagna que el gobernador haga los esfuerzos necesarios para ser comprendidos por la política nacional.

Lo expresado por Leyba es un intento de “taclear” la decadencia. Argentina debe reaccionar ante la acción del gobierno de Dinamarca de mudar de ámbito geográfico a su embajada de Buenos Aires hacia Brasilia y desde allí atender a Uruguay y Paraguay, cosa que antes se hacía desde nuestro país. Esto sólo indica que para el descenso no hay tope.

Queda claro que falta una ingeniería institucional política para hacer de la confianza un valor agregado argentino. Por una vez la política debe priorizar lo que importa por sobre lo que le interesa.

Al igual que eLeyba, Marcos Novaro, Jorge Remes Lenicov y Graciela Fernández Meijide, están trabajando en extender la idea del consenso y discutir su metodología. Están convencidos de que sin acuerdo no se podrá torcer la tendencia de la decadencia. Todo indica que la vicepresidenta, consciente de la gravedad por la que atraviesa Argentina, estaría buscando arribar a un puñado de consensos después de las elecciones.

Por estos últimos días surgió nuevamente la posibilidad de insistir en la obtención de un préstamo de China, dejando atrás un acuerdo con el FMI. De ser cierto, resulta inimaginable para esta cronista pensar el costo que esto tendría. Recuerdo cuando en épocas del presidente Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, un intermediario chino apareció con lo que terminó siendo un “cuento chino” de U$S 20 mil millones. Los reflejos del entonces ministro de Economía lo impidieron.

En cuanto a las elecciones celebradas en Corrientes, Infobae consultó a Ernesto Sanz con respecto a si el triunfo era sólo del radicalismo. La respuesta fue categórica: “No. Fue producto de un frente amplio de peronistas no K y fuerzas provinciales, cuya idea fuerza se corporizó y el domingo se concretó: es posible ganarle rotundamente a los K vertebrando una unidad que involucre a distintos sectores”.

En menos de 15 días el oficialismo sufriría, sumado a Corrientes, derrotas seguras en ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Santa Fe es una incógnita. Y en la provincia de Buenos Aires si bien el FdT sigue en punta, las diferencias se vienen achicando.

En Santa Fe, en cuanto al FdT, Lewandowski pisa fuerte en Rosario. Habrá que ver si la espalda del gobernador Perotti le acopia votos decisivos en el resto de la provincia. En el caso de Agustín Rossi, sabedor de que Rosario es un distrito clave, el último tramo de la campaña lo centrará en esta ciudad. El domingo a la noche hubo un acto en el cual se prometía vía zoom la presencia de Cristina de Kirchner. Esto no ocurrió. No hubo explicaciones. Lo que queda claro es que el kirchnerismo en Santa Fe se partió. De 2003 a la fecha venía votando unificado. En esta oportunidad hay kirchnerismo en las dos listas.

En cuanto a Juntos por el Cambio, en el día de hoy el ex presidente Macri visita Rosario, finalizando su jornada en un acto organizado por el candidato a senador nacional Federico Angelini. Al cierre de este análisis, las otras tres listas le habían solicitado al ex presidente saludarlo. Mientras Angelini dice que eso no ocurrirá, Corral manifiesta lo contrario. De ser así, la reacción del ex Presidente no sería atinada, dado que aún no aparece un claro ganador en este universo.

La incógnita es saber el destino de los votos de quienes pierdan en la interna. ¿Permanecerán fieles a su espacio o mutarán?

Sigue siendo un misterio para esta cronista el destino del voto de los jóvenes al igual que la concurrencia de los votantes.

Finalmente, la inconstitucionalidad de la inmunidad del proceso que contiene la Constitución santafesina pasó para su tratamiento a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Las fuentes consultadas indican que su tratamiento no se demoraría, siguiendo el proceso habitual, y nadie duda que la resolución final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es extraño que un legislador provincial no concurra a una audiencia imputativa, cuando a nivel nacional responden a este pedido el propio Presidente de la Nación, la vicepresidenta, el diputado Iglesias, etc.

