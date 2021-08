Entre el streaming y las redes sociales, finanzas digitales

Criptomonedas, tendencia actual a la hora de pensar en finanzas personales

Como en todo cambio de paradigma el proceso en el que nos encontramos de transformación de la economía atraviesa tanto tracciones como resistencias. Subirse a la ola del cambio en un terreno tan delicado como es el de las finanzas personales no es un riesgo que asume cualquiera. Cuando hablamos de inversión no sólo implica un monto de dinero, una cifra en una pantalla, sino que hablamos de nuestro tiempo y de nuestro futuro. Por suerte siempre existirá la vanguardia, y dentro de esa vanguardia, las nuevas generaciones suelen pisar fuerte. Según una investigación que llevamos a cabo en junio de este año, sobre una base de cerca de dos mil respuestas, casi el 20% de los usuarios que invierten en la plataforma tienen entre 18 y 25 años, un segmento que se encuentra en crecimiento frente al perfil habitual de usuario en este tipo de acciones, teniendo en cuenta que la edad promedio en el perfil de inversor online ronda en los 35 años.

Los mercados globales, a diferencia de los locales, se mantienen en alta y con una tendencia a seguir en crecimiento

¿Por qué decimos que el presente está en el campo digital? Mirar lo que está pasando ahora es pensar en el futuro, no uno lejano y utópico sino en el futuro próximo, uno en el que se pueda confiar y tener cierto nivel de certidumbre. Por así decirlo, se trata de entender qué están evaluando las nuevas generaciones al momento de tomar decisiones, pero también mirar en contexto, conocer sus condiciones y posibilidades. No por nada la generación ha adoptado el nombre de “generation rent” –por la tendencia a depender del pago de un alquiler en lugar de acceder a créditos para invertir en propiedades– y ha perdido la confianza en ciertas instituciones burocráticas y antiguas que daban, por el contrario, seguridad a otras generaciones de inversores. Los mercados globales, a diferencia de los locales, se mantienen en alta y con una tendencia a seguir en crecimiento. Este fue hasta ahora el camino de las criptomonedas, desde su inicio hace más de una década. Se trata de mercados más democráticos, que no ponen barreras al momento de incorporar nuevos usuarios sino que abren sus puertas a billeteras más flacas y operaciones menos riesgosas.

Invertir online matchea con esta tendencia al autodidactismo que es moneda corriente entre los nuevos adultos que se inician en el mundo de la economía

Acostumbrados al “control + Z” y a la posibilidad de revertir las decisiones, estos nuevos usuarios del mercado no buscan grandes hazañas sino multiplicar ahorros para planificar a corto plazo: unos meses, un año como máximo. Hablar de incertidumbre ya es un cliché después de haber vivido un año como fue el 2020 con la pandemia del coronavirus cancelando toda especulación posible. Más que nunca, el futuro es hoy y los más jóvenes lo saben.

Fácil de entender, rápido de hacer

Una de las características del mercado financiero digital es la facilidad de acceder y la posibilidad de entenderlo. Vamos a hablar en criollo: nadie necesita una carrera universitaria para invertir en criptomonedas. Y es propio de la época y del cambio de paradigma la pérdida de confianza no sólo en instituciones públicas y bancarias, sino también en las grandes y antiguas instituciones educativas. Muchos jóvenes prefieren navegar, leer sitios web, participar de webinars o escuchar tutoriales y podcasts. La interacción es la nueva clave para entenderse y comunicar claro. Es decir, invertir online matchea con esta tendencia al autodidactismo que es moneda corriente entre los nuevos adultos que se inician en el mundo de la economía.

Entonces, ¿qué les podemos ofrecer? Desde el otro lado del mostrador, quienes nos dedicamos al mercado financiero tenemos la capacidad de generar herramientas para entender, facilitar y simplificar lo que parece a simple vista un mundo complejo y de lenguaje encriptado. Mirar alrededor, preguntar, sondear constantemente la necesidad y la experiencia de las nuevas generaciones es clave al momento de planificar la diversidad de posibilidades dentro del universo financiero digital.

