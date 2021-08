Hacia un pacto cultural, laboral y colectivo a partir del pensamiento del papa Francisco

El papa Francisco durante una comida con personas pobres de Roma.

¿Por qué los argentinos “descartamos” a tantos seres humanos?

En la Carta Encíclica Fratelli Tutti el Papa Francisco desarrolla los conceptos de la fraternidad y la amistad social (Nros. 1 y 2 de EFT) y en diversos acápites se ocupa de los movimientos populares y de “los descartados”.

El Santo Padre ve en primer lugar “las sombras de un mundo cerrado”, un mundo que descarta a “partes de la humanidad”, un mundo fundado en el egoísmo, un mundo de los no nacidos, de los ancianos, de los pobres y de los discapacitados, de los que “ya no sirven”. (EFT Nro. 18). Ve el mundo que los poderosos de este mundo no ven. Queremos reflexionar hoy siguiendo el hilo de su pensamiento sobre el porqué los argentinos “descartamos” -en el plano del trabajo -a una parte muy importante de seres humanos que habitan nuestro suelo.

Reducción de los costos laborales y obtención de una mayor ganancia

Salta a la vista que esta es una de las causas de ese fenómeno aunque ello expanda las fronteras de la pobreza (EFT Nro.20). Reducir la cantidad de personas de la fábrica, importar mano de obra esclava o barata, contratar personal “en negro” son recursos propios del egoísmo humano.

Indro Montanelli da cuenta de la vigencia de esa práctica fundada en el egoísmo en la Roma epicúrea cuando eran mucho más baratos los esclavos que las máquinas. El dominico Antón de Montesinos denunciaba en el año 1511 a los colonizadores españoles por la explotación y el descarte de los aborígenes esclavizados en las reducciones y encomiendas. Algunos siglos después los inmigrantes españoles, italianos y otros expulsados de la Europa asolada por las guerras del siglo XIX y comienzos del XX fueron hechos “trabajadores informales” explotados por la burguesía industrial porteña. Aunque en este caso las ideas comunistas y anarquistas que junto a las ilusiones traían de Europa hicieron que muy pronto se organizaran en gremios para luchar por su dignidad y sus reivindicaciones laborales lo cual fue un freno a la sumisión y el descarte. Hace 50 años oí contar a un profesor que en el gremio de la construcción un boliviano costaba una cuarta parte de lo que salía un argentino, era mejor y no hacía huelgas y cien paraguayos costaban menos que una pala mecánica razón por la cual no se ponía ningún control migratorio a su ingreso a nuestro suelo.

Lo cierto es que hoy ese capitalismo egoísta y perdulario lejos de haber desaparecido hasta forma parte del discurso de algunos candidatos a cargos públicos de partidos políticos populistas y neoliberales.

La necesaria renuncia a la “concupiscencia”

Dice Francisco que para lograr el desarrollo social y económico hay que renunciar a ese desordenado encerramiento en los propios intereses cuando estos impiden ver y considerar los que son propios de los demás. El Santo Padre enseña que “sin ese renunciamiento no hay respeto a los derechos humanos y el respeto a estos derechos “es una «condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus derechos -agrega -cuando aquellos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común” (EFT Nro. 22).

Un verdadero diálogo que conduzca a un “pacto cultural”

Dice el Santo Padre que para superar la exclusión y el descarte de tantos seres humanos tal como hoy ocurre en la Argentina es necesario hacer “Un encuentro social real (que ponga) en verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población. Con frecuencia las buenas propuestas no son asumidas por los sectores más empobrecidos porque se presentan con un ropaje cultural que no es el de ellos y con el que no pueden sentirse identificados. Por consiguiente, un pacto social realista e inclusivo debe ser también un “pacto cultural”, que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad”. (EFT Nro. 219). Por eso mismo se hace más necesario que nunca un diálogo cultural laboral y colectivo con los movimientos sociales.

“Francisco -dice la teóloga argentina Emilce Cuda -enfocó su pastoral en los movimientos sociales, más que en los partidos políticos y las organizaciones sindicales, no por desmerecer o desacreditar a estos últimos, sino porque las condiciones económicas -y en consecuencia sociales y políticas- son otras. Sin empleo, la organización de los trabajadores, sindical y partidaria, se transforma en un instrumento legal funcional al poder que los oprime” (Revista Teología, Tomo LVI, No 128, Abril 2019, pág. 174 y ss. Comentario al libro No os dejeis robar la esperanza. El Papa Francisco y el trabajo, A. Canales Fernández, Madrid, 2018).

Luego, el diálogo entre los representantes de los movimientos populares y los representantes de los trabajadores sindicalizados -antes que el diálogo de estos colectivos con el de empresarios y representantes del Estado -es ineludible para el rediseño del nuevo mundo del trabajo.

¿A qué llama el Santo Padre un pacto cultural?

Para encaminarse hacia un pacto cultural hay que partir viendo las luces y sombras del desierto desde los ojos del beduino, dice Monseñor Víctor Manuel Fernández. Cuenta el Arzobispo de La Plata que en el desierto de Judea un beduino que estaba con él advirtió su aburrimiento, entonces le dijo: mire allí, el color de aquella arena, y mire allá, observe los colores, los tonos cambiantes y las sombras y vea cuántas diferencias, en aquel extremo fíjese como desaparece el horizonte en medio de una nube que es una tormenta lejana que viene del norte…y así es como Fernández vio cosas que nunca hubiera visto. Luego, enseña que para un pacto cultural son necesarias dos cosas: que cada uno quiera entregarse al diálogo más allá de los propios intereses y que cada uno este convencido que se respetará su lugar, que no será agredido o descartado mostrando otro aspecto de la realidad. Entonces “un pacto cultural significa que se ha aprendido a reconocer al otro como otro: con su propia cultura, su modo de ver la vida, de salir adelante, de opinar, de sentir y de soñar” (La propuesta del Papa Francisco sobre la “cultura del encuentro” V.M.Fernández).

Un pacto cultural no es un “pacto de conveniencia”

Como queda expuesto en las enseñanzas de Monseñor Fernández cuando el Papa dice “pacto cultural” no habla de un “consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz” (EG, Nro. 218). Ejemplificando digamos que no fueron pactos culturales los del Gral. Onganía y el líder metalúrgico A.T.Vandor (por la Ley 18.610), ni el de la Convertibilidad de los años 90 entre Menem y la CGT. Este último, también llamado “pacto sucio” posibilitó doce años de política liberal, desmantelamiento de las empresas del Estado, entrega de los recursos naturales, caída del salario industrial, reducción de la masa salarial e impropios beneficios particulares para muchos dirigentes sindicales.

Tampoco es un pacto de no agresión, ni de delimitación de espacios, no es la resultante de fuerzas contrarias, es un pacto de iniciación de un proceso de un mundo nuevo donde los movimientos sociales, los sindicatos, los empresarios y el Estado son partes complementarias de la totalidad.

Cambiando los surcos formados por la adaptación política al egoísmo humano como fundamento del capitalismo

Enseña el Papa Francisco en su encíclica (FT 169) que: “En ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios e informales y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos. En realidad, estos gestan variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera ‘que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común’…”

Hacer la “mejor política” y no de la política una mala palabra, dice Francisco

“Para muchos -dice -la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política?”.

“El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Sus mayores angustias no deberían ser la caída en las encuestas, sino no resolver «el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias...”.(Nro. 76 EFT).

No debemos olvidar que la función del poder político es ser el centro ordenador de la sociedad. Y la preocupación central del buen cristiano debe ser acompañar al pueblo-pobre a salir de la pobreza.

