Un marco turístico que parece recuperar su esplendor

De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo presentados recientemente, la recuperación del turismo es clave para superar la crisis laboral provocada por la pandemia de COVID-19 en América Latina, resaltando que se trata de uno de los sectores económicos más dinámicos y esenciales para la generación de empleos.

El turismo en Argentina representa la cuarta industria que mayor cantidad de divisas genera en un contexto sin pandemia, con un 5% del PBI. Emplea a más de 1,2 millones de personas en el paí, y alcanza un 7,2% de las divisas, lo que suma un total de US $5.200 millones.

La reactivación de la economía para impulsar el turismo local, que, si bien se ha incrementado por la dificultad de viajar al exterior, ha disminuido por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media de un 40% en los últimos 6 meses. Además, en el primer trimestre de 2021 la llegada de turistas internacionales se redujo en un 83%, precisamente porque se mantuvieron las restricciones en los viajes.

Hoy hay 113 países que fijaron limitaciones para el ingreso en sus fronteras, como por ejemplo la obligación para los pasajeros de tener completo el proceso de vacunación y/o con resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos de COVID-19 y/o que se sometan a una cuarentena a su llegada al país.

Además, actualmente existen 101 países con sus fronteras cerradas al turismo, con la excepción de sus ciudadanos, los residentes que regresan a sus domicilios o quienes deban viajar por razones impostergables, motivos alineados a algunas de las disposiciones que están vigentes.

La escasa o la inexistente llegada de turistas al país con fronteras cerradas impacta directamente en la industria del turismo y por sobre todo en la hotelería. Destinos como la ciudad de Buenos Aires, que se fortalecía en un altísimo porcentaje del turismo internacional están absolutamente paralizados.

Hoy son muchos los actores perjudicados a causa de la pandemia. El desafío es inmenso y se requiere una gran dosis de creatividad e innovación para poder alcanzar algún tipo de crecimiento en el corto plazo y creemos que será posible desde una perspectiva constructiva, con un intento de no lamentar más pérdidas y por medio de un constante análisis del impacto en el que se evalúen opciones para enfrentar la nueva realidad.

La balanza económica asociada a la industria del turismo se encuentra en una posición negativa sin precedentes, totalmente retraída y limitada al turismo interno, incluso de forma intermitente. Por ello, la creatividad se ha vuelto vital para evitar caer nuevamente en un cierre total, y sin embargo, en muchos casos esta creatividad no ha sido suficiente para sobrevivir a la crisis.

A pesar de este contexto delicado, aún así, muchos creemos que este es el momento oportuno para que el turismo retome su rumbo inicial, con planes y expectativas, y la única alternativa es la apertura de fronteras para recuperar parte del negocio perdido. Tal como ha ocurrido en el pasado, el turismo receptivo aumenta en tiempos de devaluación como el que vivimos actualmente. Hoy la Argentina presenta un escenario propicio para el turismo extranjero en términos de tipo de cambio y sería una pena desperdiciar una situación de este tipo.

Además de la oportunidad de crecimiento y desarrollo de una de las principales industrias generadoras de divisas, se pierden oportunidades genuinas de inversión extranjera en servicios e infraestructura vinculados al turismo y a los servicios periféricos como lo son el transporte, las rutas, los aeropuertos, las comunicaciones, etc. La industria no puede crecer del todo hasta que las fronteras no se abran a turistas extranjeros.

Si las restricciones no se modifican, el turismo no podrá resurgir, ni generar empleo y aportes impositivos, como solía hacerlo. Hasta que ello no suceda, esta industria tan golpeada no podrá recuperar su esplendor.

