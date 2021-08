Ahora 30: comprar ahora versus patear para mañana

Plan de cuotas Ahora 12 (Ministerio de Desarrollo Productivo)

Los planes Ahora del Gobierno son los más exitosos al momento de financiar una operación de compra en cuotas. De hecho, en el contexto de cuarentena estricta en 2020, los Ahora 12 y 18 fueron los más elegidos por los consumidores para equipar los hogares con la incorporación de 3 meses de gracia como opción de financiamiento.

Sin embargo, de acuerdo a un informe de Prisma, en materia de uso de estos planes el “Ahora 12” como medio de financiamiento cayó en su uso del 52,4% de participación en el segundo trimestre de 2020 al 39,1% en el mismo período de este año. Esto ocurre por dos motivos importantes:

1 - En 2020 muchos argentinos en cuarentena compraron bienes durables, como notebooks, smartphones y electrodomésticos, para pasar el aislamiento en el hogar y los financiaron con estos planes a largo plazo.

2 - El nivel de deuda tiene un límite y a pesar de los 3 meses de gracia que incluía este programa el año pasado, el nivel de ingreso de muchos argentinos no compensó la tasa ni el costo financiero total para tomar más deuda.

No sirve sólo financiar y darle oxígeno al bolsillo de los argentinos como única herramienta, hay que llevarlo al taller y equilibrar las cargas tributarias de todo tipo y recuperar el ingreso real

Si nos paramos de los dos lados del mostrador –comercio y cliente– deberíamos hacer análisis de situación macro y micro para cada caso.

En el caso del comercio las ventas minoristas del sector electrodomésticos, de acuerdo a CAME, fueron de +5,4% interanual en junio; +23,9% en el primer semestre, pero cae -15,5% si se mide junio de este año frente al mismo mes de 2019 y cae 11,5% si se compara las primeras mitades de esos dos años. Es así como las grandes cadenas de electrodomésticos no tienen el volumen suficiente ni escala para sostener sus costos fijos de mantenimiento del negocio. Venden más que en el año 2020, pero menos que en un 2019 que fue un año muy malo para la economía.

Si nos posicionamos del lado del mostrador del cliente, en el caso de tomar las 30 cuotas para comprar una heladera de $100.000, el valor de la cuota mensual debería ser $4.672 (con el 40% de recargo máximo de tasa que deberá considerar el comercio para este plan). De acuerdo al sitio web Infleta –que permite hacer el cálculo por pago contado y pago financiado la sumatoria de las cuotas ajustadas a valor de hoy– da un total de 91.469 pesos. Es decir, resulta muy conveniente tomar las 30 cuotas a pesar del interés.

De acuerdo a un Informe del Banco Mundial sobre un ranking de 104 países en los últimos 71 años Argentina es el país número 1 en recesión a nivel mundial

Si tomamos el caso de compra de un televisor de $85.000 a pagar en 24 cuotas, quedará un valor de cuota mensual de $4.604 (con el 30% de recargo máximo de tasa). Según Infleta, la sumatoria de las cuotas ajustadas a valor de hoy da un total de 77.975 pesos. Es decir, resulta muy conveniente tomar las 24 cuotas a pesar del interés.

Hasta acá todo resulta muy conveniente tanto para el comercio como para el consumidor. Pero hay que cruzar otras variables para evaluar la situación actual frente a escenario futuro. Hay que considerar que cuando el cliente llegue a la caja para pagar con tarjeta de crédito en 24 o 30 cuotas el banco haya extendido el límite de la tarjeta. Los argentinos tienen un problema de ingreso importante y lo han financiado con deuda. No hay mucho margen. Los bancos no extienden los límites si no saben que cobrarán la deuda.

El otro punto a evaluar es el nivel de ingreso futuro: no todos tienen paritarias por encima del 40 por ciento. De hecho, quienes las tienen están perdiendo incluso 10% frente a la inflación. Si el consumidor es un asalariado privado no registrado el aumento interanual a mayo fue de solo 19,7%, según el Indec. Es decir, aún no puede pagar los gastos de la tarjeta pasada. Si es un monotributista, luego de ocho meses de espera se le actualizaron topes y escalas, pero no tiene ingresos constantes sumados. Si es autónomo está en el peor de los mundos.

No sirve sólo financiar y darle oxígeno al bolsillo de los argentinos como única herramienta, hay que llevarlo al taller y equilibrar las cargas tributarias de todo tipo y recuperar el ingreso real con más producción y empleo privado de calidad que sustituyan a los planes sociales de precariedad.

Cada vez la economía camina menos y frena más. Real radiografía de los últimos 12 años.

En lugar de tomar 30 meses para financiar la heladera o un smart TV, hay que tomarse los 30 meses para corregir los desequilibrios macro de manera urgente: bajar el déficit fiscal, bajar la inflación, bajar impuestos e incentivar la vuelta del capital privado local y extranjero que huye de nuestro país.

De acuerdo a un Informe del Banco Mundial sobre un ranking de 104 países en los últimos 71 años Argentina es el país número 1 en recesión a nivel mundial. El 34% del tiempo estuvo en recesión. Le siguen Congo y Siria con el 33% del tiempo. Irak tiene 31% y Venezuela, 29 por ciento. En ese top 5 se encuentra nuestro país. Si lo comparamos con la región, Uruguay estuvo un 20%; Bolivia y Perú, 16%; Chile, 14%; Brasil, 13%; México, 11%; Ecuador, 7%; y Colombia solo el 3% del tiempo en recesión. En Argentina los ciclos de “stop and go” (parar y andar) se toman a pecho, cada vez la economía camina menos y frena más. Real radiografía de los últimos 12 años. Las caídas promedio de la economía son del 3,5% con una duración promedio de 20 meses. Con caídas cada vez más severas y con datos de pobreza e indigencia cada vez más estructural.

No solo la recesión destruye empresas, empleos, emprendedores y dinamita las potenciales inversiones, sino que la inflación pone el foco en el corto plazo sin ningún tipo de certeza sobre su evolución. El Banco Mundial asegura que en los últimos 60 años Argentina tuvo una inflación promedio anual del 64,1%, frente al 41,3% de inflación promedio que tuvieron los países de América Latina.

No hay ningún país de la región que financie las compras de los consumidores en 30 cuotas, que haya tenido tanta inflación y tantos períodos de recesión. Sin embargo, allí donde no hay inflación y recesión hay financiamiento no a 30 meses para comprar un aire acondicionado sino a 30 años para comprar una vivienda. Con reglas y juego macro claras hay resultados y previsibilidad para la micro. Sigamos jugando a otro juego que detrás hay toda una sociedad entera en decadencia condicionada por sus reglas.

