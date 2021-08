Una política exterior euclidiana

(Alejandro Rios)

“¿La Política Exterior es la causa o el resultado del desarrollo y engrandecimiento del país? Yo creo que ambas cosas se explican, apoyan y suponen mutuamente” (Juan Bautista Alberdi).

En la República Argentina se suele desvincular la política exterior del devenir cotidiano de nuestras vidas y no se aprecia correctamente la interdependencia entre los mismos: no es una externalidad. Es por eso que la política exterior raramente ocupa un lugar de relevancia en la agenda pública y debates políticos y, así, no forma parte de los necesarios consensos que nuestra Republica debe diseñar y acordar para transitar en este siglo XXI, el camino del desarrollo y progreso.

Por el contrario, la política exterior está íntimamente supeditada a las alternancias democráticas , generando más discontinuidades que continuidades.

La política exterior es percibida así más como un bien gubernamental que un reservorio de la Nación y responde a coyunturas políticas e influencias ideológicas, que atentan contra lo que constituye su propia naturaleza de índole estratégica, inmersa en la historia de la Republica, proyectada en la longue durée, y producto del consenso. Es por eso que en el actual contexto, la política exterior, basada en el fino y delicado equilibrio entre intereses y valores nacionales, se convierte en un oxímoron.

Toda política exterior tiene aspectos comunes, entre ellos: la lectura objetiva y la correcta inserción en el escenario externo en el marco de un juego de suma variable; la coordinación de cursos de acción con socios; la constitución de coaliciones; el fomento de un escenario global favorable al desarrollo y progreso.

A ello que agregaría, la virtud correspondiente a la habilidad política, es decir la capacidad de alcanzar los fines perseguidos; y la fortuna, correspondiente a la habilidad para el manejo de las circunstancias. Maquiavelo dixit.

¿Qué hacer? En momentos de crisis, es positivo detenerse a reflexionar y buscar, en la sabiduría de los clásicos, analogías y lecciones.

La política exterior, tal como la geometría, debe diseñarse en el tiempo y espacio: en la historia, geografía y cultura. Para lo cual la analogía con la geometría euclidiana bidimensional- ecuación política interna/externa, política nacional/global- así como el método euclidiano- busca que la observación física sea siempre anterior a la especulación filosófica/ideológica, y la experiencia sobre la controversia teológica- resulta útil.

A tal fin es imperativo asumir un enfoque realista, alejado de especulaciones ideológicas y de imaginarios voluntaristas . Este realismo requiere, asimismo, abordar la política exterior y a su principal instrumento, la diplomacia, en el marco amplio y dentro de la temporalidad histórica de nuestra Republica. Toda política es, por definición, un proceso y por lo tanto debe tener la necesaria continuidad para poder desplegarse sin interferencias ideológicas, que no hacen otra cosa que generar ciclos cortos de stop and go.

El debate actual sobre la Política Exterior, su diplomacia y la inserción de la República en el escenario global es, otra vez, un ejemplo de asincronía; ya que se ve más influido por necesidades de corto plazo que no abordan lo esencial, que – parafraseando al general Charles de Gaulle- de una cierta idea de la Argentina.

Una lectura simplista de la coyuntura en términos binarios y al margen del contexto histórico, la falta de pensamiento estratégico, el desacople con las nobles conductas y tradiciones internacionales a las que aludía Carlos Saavedra Lamas, la incapacidad de pensar la política exterior en términos de procesos históricos, resta sustentabilidad a nuestra política exterior.

Al cabo de doscientos cinco años de independencia y de unos más de la primera gestión diplomática de relevancia – la de Antonio de Álvarez de Jonte en Chile en septiembre de 1810- el reservorio de nuestra política exterior debería estar acordado en torno a:

- El multilateralismo, como principio ordenador del sistema global, a fin de diseñar un escenario que facilite el progreso y desarrollo de los pueblos y naciones. Con el necesario corolario de la defensa inequívoca de la implementación de los 17 Principios de Desarrollo Sustentable aprobados por la ONU, verdadera hoja de ruta para este siglo XXI.

- Rechazo a visiones y paradigmas de great power politics, que limitan el necesario accionar autónomo de la gran mayoría de los 193 miembros de la ONU. En este siglo XXI, que pareciera haber adquirido connotaciones y características aún más distintivas el año 2020- el nuevo siglo XXI corto, en términos de Eric Hobsbawm- la gran mayoría de los pueblos y naciones del mundo, deberán enfrentar temas de soft power más cercanos a las legitimas demandas y aspiraciones de Nosotros El Pueblo, palabras iniciales de la Carta de la ONU, que a los menos relevantes temas de hard power, propios de la guerra fría y de competencia entre poderosos.

Los crecientes y constantes mutaciones científico/tecnológicas y ecológicas, constituyen los desafíos de estos nuevos tiempos. La pandemia que ha recluido a la humanidad en bunkers sanitarios desde hace mas de un año – lo que nunca había ocurrido con los bunkers nucleares durante la guerra fría- es un ejemplo delos reales desafíos globales de estos tiempos.

- Basar nuestra política exterior en un fino y delicado equilibrio entre interés nacionales y valores nacionales. La Argentina, según el articulo 1 de la Constitución Nacional adopta como forma de gobierno el sistema representativo, republicano y federal, lo que constituye nuestro primer sistema de valores. Ello debe ser ponderado a la luz de nuestras necesidades de desarrollo y progreso, de forma de adaptar nuestra política exterior a los tiempos fluctuantes: democracia, progreso, desarrollo, crecimiento que constituyen principios, valores e intereses que deben abordados de manera polifónica.

- Asimismo debemos estar atentos a la evolución de la conciencia universal y derechos humanos. En este nuevo siglo XXI, el principio de no injerencia no puede ser utilizado como un obstáculo para la defensa de principios universales, lo cual llevaría a la negación de los mismos.

- La integración regional, como principio ordenador de un hemisferio en paz. Desde que Juan Bautista Alberdi escribiera en 1844 su tesis sobre la Conveniencia de un Congreso General Americano, la Republica Argentina ha defendido la integración y la visión americanista y hemisférica. En este marco el MERCOSUR, constituye un eje central de una geometría externa mayor, que hace al interés nacional. MERCOSUR que deberá adaptarse a las nuevas realidades de este siglo XXI , para lo cual se necesita dialogo, concesión y visión de largo plazo.

- El diálogo y los acuerdos, como elementos básicos y necesarios para el diseño interno de la política exterior, así como para la implementación externa de sus cursos de acción.

- La falta de continuidad en el plano interno dificulta el accionar de la diplomacia argentina. Así se advierte en la relación bilateral con nuestros vecinos y principales socios; en nuestras fluctuaciones respecto del MERCOSUR/integración; en la inconsistente defensa de la democracia y DDHH; en la falta de una conducción inteligente de nuestra relación bilateral con los principales centros de poder evitando tanto el hubris como nemesis, sin descuidar la relación con todos los estados miembros de la ONU ya que los problemas globales que nos aquejan, exigen respuestas globales.

- Asimismo debemos ampliar el accionar diplomático a los actores que emergen en este nuevo siglo XXI, Nosotros El Pueblo e incorporar en la matriz de política exterior los nuevos paradigmas relacionados con las transformaciones societarias generadas por la constante disrupción de la ciencia, tecnológica, innovación y ecología.

Apelemos a la magnanimidad y tengamos humildad y busquemos sabiduría ya que, citando a Albert Camus “Indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. Consiste en evitar que el mundo se deshaga”.

