Los prepotentes se quedan solos

Los gobiernos populistas emiten moneda, regulaciones, conceden derechos a unos en perjuicio de adversarios, y hasta hacen violaciones de la propiedad, contrayendo ingresos, activos conjuntos y las ventajas de asociación.

Sostenía David Hume: “Uniendo y coordinando nuestras capacidades, ganamos poder; especializando empleos, nuestras habilidades aumentan; y por asistencia mutua quedamos menos expuestos a accidentes y malas fortunas”.

Para este autor destacadísimo, “la estabilidad de la posesión es una de las tres leyes fundamentales cuya estricta observación condiciona la paz y seguridad de los humanos. Las otras dos son el cumplimiento de las promesas, contratos, y la transferencia por consentimiento”. La propiedad previsible ordena y pacifica las sociedades.

Redistribuciones . Las imposiciones de transferencias forzosas despojan a rivales. Es un procedimiento opuesto a las transacciones -intercambios voluntarios- acordadas por las partes compartiendo los beneficios de los activos creados. Mientras, con los intercambios voluntarios las partes ganan, porque cada uno valora más lo recibido que lo entregado a cambio, simultáneamente, las imposiciones forzadas empobrecen. Toda violación exige entregar derechos valorados a quienes los menosprecian. Con las transacciones todas las partes se benefician, por ser deseadas; con las redistribuciones forzadas, pierden y sólo ocurren bajo amenaza.

Emisión de dinero . Las monedas, idiomas, instituciones, son nexos que facilitan los intercambios voluntarios. Pero si el Banco Central expande la cantidad de dinero por encima de lo demandado, los receptores de fondos se encuentran con sobrantes de liquidez. Los gastan, aprovisionándose de bienes, alzando precios, devaluando la moneda. Ahora, a los nuevos precios se necesitan mayor cantidad de billetes acambio de entregar bienes y servicios al gobierno.

Al emitir pesos por encima de lo demandado, se defraudan expectativas y se desvaloriza el dinero. La población, al intentar reponer lo disminuido, transfiere recursos a favor del Estado. Pagan las quitas de valores dinerarios entregando bienes. Así se financia el gasto público Los funcionarios encubren la maniobra al afirmar que “la inflación es multicausal”.

Se trata de un impuesto silencioso que desplaza las funciones del Congreso. Infobae dio cuenta esta semana de la octava modificación del Presupuesto de 2021, con un nuevo aumento de las partidas de gastos autorizada para el año de poco más de $708.000 millones que se financia con el “impuesto inflacionario”. ¿Pleno funcionamiento de los Poderes?

La contracara del impuesto silencioso son las fortunas emigradas del país, acumulando el equivalente a un PBI anual, más de USD 400.000 millones, que prosperan en otras tierras. Los funcionarios se quejan de la “falta de dólares”. El violador protesta porque las víctimas se “fugan”, no aceptan malos tratos. La incertidumbre acorta horizontes y decisiones. “No llores por mí, Argentina”.

El valor de los activos condiciona los ingresos. Los libros “Fin de la Pobreza” y “Por un País más Justo y Floreciente” sostienen que el verdadero ingreso anual es lo consumido más la variación en el valor de los activos netos. Si se consumió 100 y el valor de los activos aumentaron en 50, el ingreso total fue 150; si los activos netos cayeron en 60, el ingreso total fue sólo 40 (100 consumido menos los 60 de pérdida de propiedades). El valor de los activos determina los ingresos, explicando la mayor pobreza. ¿Qué valoriza más los activos netos, destinar los nuevos DEG a pagarle al FMI, o incumplir y gastar?

El Estado no solo emite dinero. Jubilando a quienes no aportan al sistema, decide prestaciones. Despoja a los contribuyentes que sostienen al sistema previsional, favoreciendo a quienes no lo hacen. Todas las expropiaciones consiguen lo mismo: transferencias forzadas de quienes edificaron propiedades a favor de usurpadores.

La expropiación de las AFJP en 2007 es un caso puntual; restan poder de decisión a los individuos a favor de los protegidos por gobernantes. El régimen redistribuye continuamente, privilegia partidarios, capta simpatías, empobrece al conjunto. La jubilación mínima es de $23.000, pero los privilegiados llegan a cobrar más de $800.000, libre de impuestos. ¡Solidaridad populista!

El gráfico muestra las variaciones de riesgo de la deuda soberana de Argentina, Brasil, Chile, durante 2007-2021. El eje vertical es escala logarítmica para atenuar las enormes diferencias. A fines de junio, MSCI colocó a la Argentina en el Grupo “Standalone”, los que se quedaron solos. Inferior a emergente o “de frontera”: la clasificación se reserva para países con un “severo deterioro” de la accesibilidad, tamaño y liquidez del mercado o carecen de regulaciones adecuadas.

“Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital”.

El aliento de las libertades impulsó la Declaración de la Independencia de EEUU: “Con el fin de asegurar el derecho a la vida, libertad, y la búsqueda de la felicidad, se instituyen gobiernos cuyos poderes justos dimanan del consentimiento de los gobernados”. Las constituciones liberales restringen severamente las redistribuciones de ingresos, por ser muy dañinas; son muy cuidadosas de las propiedades privadas. Las avanzadas no imponen decisiones a la gente; al contrario, su mandato es satisfacerla.

Nuestra Constitución es explícita en el Artículo 14: “Todos los habitantes … gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:...de usar y disponer de su propiedad; y el Artículo 17 reafirma: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante … puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino...”.

No obstante, los gobiernos populistas desconocen esos derechos constitucionales, restan valor, confiscan propiedades individuales. Atraen incautos agudizando conflictos. Gravan actividades y patrimonios para beneficiar grupos sociales, piqueteros, simpatías, redistribuciones de riquezas prohibidas por la Constitución Nación.

