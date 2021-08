Las PASO, eje de la disputa por el liderazgo

Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta (Presidencia)

Hasta hace relativamente muy poco tiempo debatíamos la conveniencia o no de suspender las elecciones primarias, tan poco aprovechadas por la mayoría de los espacios políticos desde su sanción hace ya casi 12 años. Si bien se esgrimían fundamentos que iban desde lo económico -el costo que implica toda la logística electoral-, a lo sanitario – la necesidad de evitar eventos masivos-, lo cierto es que el argumento más contundente radicaba en la constatación de que no había sido una herramienta efectiva para consolidar las internas de todas las fuerzas para que los electores decidan abierta y participativamente a los candidatos, en contraste con la tradicional “rosca” y el poder de la codiciada “lapicera” con que se completan los casilleros de las listas.

Finalmente, como es sabido, la suspensión no sólo no se consumó, sino que en un inédito acuerdo parlamentario entre oficialismo y oposición se confirmó como primera instancia electoral, aunque posponiendo su fecha hasta mediados del mes de septiembre, entendiendo que conforme avanzara el proceso de vacunación se minimizarían los potenciales riesgos.

Vencidos ya los plazos para la inscripción de alianzas y frentes, y confirmada la presentación de las listas, lo que parecía a priori nuevamente una instancia relativamente inocua en términos competitivos que, a lo sumo, despertaba interés como una suerte de “gran encuesta” previa a las elecciones generales, acabó por convertirse en el escenario principal de la disputa electoral.

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué cambió en estos pocos meses?, ¿por qué las PASO prometen ser en varios de los distritos de mayor peso en el padrón, tanto en el oficialismo como en la oposición, el escenario central de la contienda electoral?

Las respuestas a estas preguntas podrían tener un denominador común: tanto en el oficialismo como en la oposición esta elección es mucho más que una legislativa en la que se ponen en juego bancas legislativas -por cierto, importantes en términos de gobernabilidad-, sino que se percibe que lo que está en disputa son los liderazgos. No sólo quienes conducirán y encarnarán las principales referencias de los espacios políticos en el presente sino, sobre todo, quiénes se proyectarán como alternativas de poder de cara a las presidenciales de 2023.

Líderes, ¿qué líderes?

Es sabido que los ciudadanos de las democracias contemporáneas, inmersas en un proceso de personalización creciente, demandan liderazgos que los interpelen, escuchen sus demandas y necesidades, sean sensibles a sus sueños y anhelos, canalicen sus reclamos, los expresen de una manera coherente y, eventualmente, lleven las soluciones y respuestas a los diversos espacios de toma de decisión.

Desde hace tiempo vivimos en un mundo en donde los ciudadanos-electores sienten (y manifiestan) un profundo descreimiento por las instituciones y muchos actores tradicionales de la política, como los partidos, el Congreso y los sindicatos. La idea de que grandes partidos de masas –muchos de ellos concebidos a mediados del siglo XX o antes- expresen y articulen intereses tan generales y amplios como para ser capaces de contener a la mayor cantidad de electores posibles, está en crisis desde hace varias décadas.

En nuestro país, el patrón de frustración constante generado por la acumulación de promesas incumplidas y deudas pendientes hizo del descreimiento, el descontento y, por momentos, la indignación, un sentimiento generalizado que en los tiempos de pandemia acabó por cristalizarse en un clima pesimista.

El final del gobierno de Macri, que defraudó las expectativas de un amplio sector de la sociedad y dejó como herencia una profunda crisis económica, encendió los debates internos en la coalición opositora en la búsqueda de la rearticulación de una nueva alternativa. En el oficialismo, que llegó al poder de la mano de una trabajosa unidad y con un presidente inesperado que muchos percibieron desde el vamos como una figura de transición, hay sectores que ven sus hipotéticos planes de continuidad en el poder con recelo, otros con la resignación de saberlos condicionados por el contrapeso que ejerce la figura de Cristina Fernández de Kirchner. En medio de todo esto, la pandemia no sólo profundizó la crisis económica sino que azuzó las demandas de renovación de la dirigencia política

Hoy, las personas están buscando liderazgos, personas de carne y hueso, creíbles y responsables ante los ciudadanos, capaces de expresar la pluralidad de intereses que los representan, dando lugar así a una política ya no de las generalidades sino de las particularidades, una política más cercana a la gente: una “micro-política”.

De socios a rivales

En este juego de posicionamientos cruzados, no tanto entre gobierno y oposición, sino también hacia el interior de cada uno de los espacios políticos, los diversos actores ya despliegan sus estrategias y buscan lograr con mayor o menor agresividad el tan ansiado efecto diferenciación o contraste. Esto último es particularmente visible en los movimientos de la UCR, decidida a pasar de ser meros “convidados de piedra” a protagonistas de la coalición.

La punta de lanza de esta estrategia es el neurocirujano Facundo Manes, quien encabeza una nómina a diputados nacionales que enfrentará a la liderada por el actual vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, y que no sólo contiene a un importante sector del radicalismo bonaerense sino también a peronistas desplazados del PRO (Emilio Monzó) y a Margarita Stolbizer -entre otros-. El mediático Manes asumió un posicionamiento discursivo lo suficientemente duro como para producir un terremoto interno en el espacio, que creyó ingenuamente que podría salvar con un “manual de convivencia”. En la Capital, Rodríguez Larreta jugó fuerte con el retorno al distrito de María Eugenia Vidal, pero no logró conseguir la unidad: enfrentará a las listas encabezadas por López Murphy -que cuenta con el apoyo de los sectores referenciados en Patricia Bullrich- y otra integrada por el ex secretario de salud Rubistein y radicales que se sintieron desplazados del armado larretista.

Si bien otro de los principales alfiles del radicalismo, Martín Lousteau, afianzó su alianza con Larreta colocando dos nombres propios en los primeros lugares de la nómina (Tetaz y Carrizo), más allá de la General Paz jugó fuerte, reafirmando sus intenciones de liderar el espacio, y mostrándose muy activo armando y apoyando a las listas del centenario partido que enfrentarán al PRO u otros sectores radicales. Por ejemplo, dio su aval explícito a una de las cuatro listas que competirán en las primarias en Santa Fe -la encabezada por Maximiliano Pullaro-, a la lista que su delfín Rodrigo Loredo integra junto a Luis Juez en Córdoba, y a la que encabeza Hipólito “Poli” Altolaguirre en La Pampa por citar algunos ejemplos.

Una unidad precaria

En el oficialismo, la disputa en las PASO será considerablemente menor. La directiva que bajó desde la Casa Rosada fue privilegiar la unidad a toda costa, lo que pudo conseguirse en la mayoría de los distritos donde gobierna, al menos en lo que respecta a las listas nacionales. Que se concurra a las urnas con listas “de consenso” no implica en forma alguna que no haya intereses encontrados y liderazgos en disputa, que seguramente se definirán en este caso por canales menos institucionalizados.

La “unidad” no fue gratis, y dejó un tendal de heridos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires muchos sectores internos que pretendían enfrentar a los intendentes o listas bendecidas por el gobierno nacional en el distrito se quedaron sin listas propias a concejales por decisión de la junta electoral partidaria. También se escucharon quejas de los principales referentes de los movimientos sociales, sin lugar en las boletas. En Santa Fe, tras confusos movimientos de última hora, habrá finalmente internas entra la lista apoyada por el gobernador Perotti y la Casa Rosada y la encabezada por el hasta hace unos días Ministro de Defensa Agustín “Chivo” Rossi.

Las consecuencias de esa disputa tuvieron incluso consecuencias en la primera línea del gobierno, ya que el Jefe de Estado dispuso que ningún candidato podrá integrar el gabinete, lo que terminó forzando además de la salida de Rossi un recambio ministerial que alcanzó incluso al titular de la poderosa cartera de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

El camino a las urnas

Para el oficialismo, el desafío es claro, que las disputas internas puedan procesarse internamente de forma tal que no horaden la imagen y credibilidad del gobierno, para que la campaña pueda plantear una renovación de las expectativas que los electores depositaron en el espacio, hablándoles con optimismo de un mejor futuro.

Por otro lado, el gran dilema del principal espacio opositor es dirimir la disputa por los liderazgos de la forma más pacífica posible, de forma tal de minimizar las bajas y heridos, para que quien resulte victorioso esté en condiciones de galvanizar la mayor parte del arco opositor . No se trata tan sólo de un rostro visible, sino también de un proceso que permita construir, instalar y llevar adelante una agenda política alternativa, unificando y equilibrando las diferencias internas de cara al 2021 pero, sobre todo, pensando en el 2023.

Está claro que no existe liderazgo exitoso si la persona que pretende encarnarlo no puede formular un conjunto de ideas y valores coherente y creíble, transmitir su visión sobre los temas que interpelan a los electores, movilizarlos en torno a ellos, y traducirlos en proyectos políticos capaces de suscitar amplios apoyos.

En este marco, las campañas no son sólo un tiempo de promesas sino fundamentalmente el momento de fortalecer liderazgos para poder hablarles a los argentinos de frente y proponerles un proyecto creíble, realizable y coherente, que los entusiasme, los movilice y les permita ver el futuro con optimismo.

SEGUIR LEYENDO: