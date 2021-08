Florencia Peña, Fernando Iglesias y Waldo Wolff

No habían terminado aún de rezar al unísono los diez mandamientos a respetar en las santas semanas de esta interna caliente cuando dos de sus más caracterizados exponentes salieron a hacer tropelías en las redes.

El decálogo de Juntos olvidó incluir un asunto esencial: “No humillarás a las mujeres de los otros ni a las tuyas propias con consignas machistas, misóginas, gravemente ultrajantes o sexistas”.

Entre tanta obviedad, si tenemos presente el “no mentirás” que propuso la buena de Lilita, pudo suponerse que no hacía falta. Error fatal.

Puede que Fernando Iglesias y Waldo Wolf, exacerbando su condición de halcones recargados, hayan pensado que tuiteando obscenidades en las redes sumarían cocardas en la contienda mediática que libran contra el oficialismo. Mordieron la banquina. Derraparon. No es por ahí muchachos.

No solo desviaron el eje de la denuncia acerca de la violación de los decretos en Olivos y dejaron a la intemperie un machismo irreductible y extemporáneo, sino que infringieron un tremendo daño al partido y coalición que los contiene. Justo en un momento de la interna en el que a nadie le sobra nada.

Cuesta saber cómo se las arreglaran los suyos para resistir la embestida del oficialismo que pide se debata la expulsión de los legisladores. Hay que admitirlo: se la sirvieron en bandeja. Los extremos se realimentan. Son necesitan. Son funcionales entre sí.

Muy incómoda situación para María Eugenia Vidal, quien lleva a Fernando Iglesias en el cuarto lugar en su lista. No tuvo suficiente con Sabrina Ajmechet, otra tuitera desaforada, que ahora tiene que salir a bancar esta parada.

La defensa esgrimida por Iglesias y Wolf, aduciendo que las referencias a movidas sexuales no fueron referidas de manera directa a Florencia Peña, puede que los ayuden frente a las denuncias judiciales pero no los liberan de la festiva exposición de mal gusto y misoginia de la que hicieron gala. Muchísimo menos de la responsabilidad de meter más ruido en una campaña que los está desangrando.

El “compromiso ético” que se juramentaron respetar “no estaría funcionando”. La convivencia entre aves rapaces y palomas se complica al interior mismo de la coalición opositora. Todo está muy agrietado.

Lilita, empecinada en aplicar un correctivo a Manes, se llamó momentáneamente a silencio pero mandó a Toty Flores a una escribanía a dejar sentado que no hubo oferta de vicepresidencia alguna para el neurocientífico. La respuesta no tardó en llegar.

“La oposición no puede decir que acá no pasó nada entre 2015 y 2019”, se despachó el susodicho. El operativo de despegue sigue en marcha. Veremos si Patricia Bullrich se anima a aplicar el VAR.

Manes no quiere cargar con la mochila del macrismo. No quiere tener que andar por los caminos explicando la deuda, ni la devastación económica que dejó Mauricio. Quiere partir de cero. Distanciarse. Una cosa es Juntos y otra, muy distinta: amontonados.

Lo de Florencio Randazzo va en el mismo sentido: diferenciarse.

El desopilante spot de campaña en el que parodia su encuentro final con CFK es un recurso extremo para despejarse. Él, cómo Manes, no quiere andar rindiendo cuentas del pasado reciente. Él se plantó. Le clavó el no a la jefa de todo lo K.

Randazzo necesita hacer saber que lo suyo con Cristina no tiene retorno y lo oficializa en esta pieza bizarra pero contundente. Necesita despejar el fantasma de que antes, durante o después le cabe el regreso en algunas de sus formas.

“Yo no participo de esta fiesta”, suele repetir a modo de letanía. Nada nuevo. Nada que no se le escuchara decir en los últimos tiempos a puro desparpajo.

Florencio Randazzo

“Aprendí a conocerlos pensando al revés”, suele decir Randazzo ante quien quiera escucharlo. “Viven alejados de la realidad, nunca manejaron ni un kiosco...el Gabinete es chato porque los K no quieren que nadie emerja”. “Ella no deja espacio para que nadie se legitime”.

“Yo no me voy a ir a tejer al crochet”, es otra de las frases de la Cristina 2015 que repica en la cabeza del ex Ministro.

Randazzo reniega ante quien quiera escucharlo, no solo de CFK sino también de Alberto Fernández. Es una manera de aclarar que no le cabe tampoco una voltereta como la de quien ahora es Presidente y supo ser su jefe de campaña cuando empezó a desmarcarse en la patriada que se llamó Frente Cumplir. Corría entonces el 2017 y el ahora Jefe de Estado denunciaba una campaña mediática de La Cámpora.

En la carpa chica randazzista el concepto que se maneja de Alberto Fernández es el peor. No se espera absolutamente nada de él como Presidente. Consideran que carece de dignidad, que no ejerce el poder. Randazzo fue testigo directo de los desplantes y humillaciones a los que CFK lo sometió en los tiempos del ostracismo. Por eso hoy consideran que no es una víctima de CFK sino su cómplice.

La descalificación de los que rodea a Randazzo también alcanza a Axel Kicillof. “Es un empleado’', dicen. Alguien que carece de significación política. Cristina no quiere ni acepta que nadie crezca. Parten de ese convencimiento.

Por eso Randazzo vuelve en el spot al 2015. Cuando ella descubre que no tiene un heredero natural decide dinamitar las PASO. Él no se subordinó a sus designios y ella lo fulminó. El que no se alinea es un traidor.

“Sabes que pasa flaco, vos nos vas a cagar”, le descerrajó certera CFK.

El “pas de deux” del video es solo un episodio final. No pudo ser más gráfico , más explícito. Florencio Randazzo busca ahora desmarcarse del oficialismo en todas sus formas. No dispone de mucho tiempo. La campaña es breve y Manes le muerde los talones.

Detrás de todas estas refriegas se esconde otra cuestión: la tremenda dificultad de oficialismo y oposición para articular un discurso de campaña que genere alguna empatía con el electorado. El presente no ayuda, el pasado complica y el futuro es incierto.

Todos deambulan entre el miedo y la esperanza.

El oficialismo nos dispone de logros para exhibir. Ni la gestión de la pandemia ni la economía les ofrecen argumentos para retener ni seducir. Solo queda el relato.

La consigna “vacuna en el brazo y plata en el bolsillo” tampoco alcanza. A la angustia de las segundas dosis que se demoran en llegar, se suma la inflación que galopa devorándose el poder de compra de salarios y planes asistenciales. Es una carrera contrarreloj. Y todo parece augurar que no llegará.

No es con el argumento de que la “pandemia nos puso en pausa” que esgrimió Massa en el acto de presentación de listas que se puede alimentar el relato. Tampoco hablando de “las cosas por hacer”. Hay demasiadas urgencias.

El manual de estilo para los candidatos del Frente de Todos que se filtró esta semana, se inspira en este inconveniente. El documento de 35 páginas traza los ejes discursivos a los que deberían atenerse todos los candidatos sin excepciones. Les va a costar

“El mensaje negativo no alcanza”. Se debe transmitir confianza para desalentar la fuga hacia terceros. El trabajo sucio queda para los canales alternativos. Todos saben bien de qué se trata.

“La elección es impredecible. Se recomienda evitar tanto triunfalismos como derrotistas”. “Regenerar el optimismo, bajar un mensaje realista que reafirme que ya estamos recorriendo el camino hacia la vida que queremos”.

Retomar la idea de futuro. No ser agresivo. Mostrarse amables y moderados. Es la consigna de la hora. Nada de militancia recargada. Moderación cool. Contradice la naturaleza que tanta disciplina narrativa. Está por verse si logran acatar.

“El candidato es la unidad”, dijo Kicillof. Frente al revuelo que anima la interna de la oposición, el oficialismo corre con ventaja.

El objetivo es ir por los desencantados. Recapturar el voto probable. De eso se trata. Ir por ese 14% que supo votar a Alberto y que hoy navega en el desconcierto.

No tiene sentido ni para unos ni para otros seguir cazando en el zoológico. No alcanza con fidelizar el núcleo duro militante de los extremos de cada fuerza.

“Estamos a 7 bancas de Venezuela”, advierten los que pretenden seguir Juntos.

“Se necesita llegar al 42% a nivel nacional para llegar al quórum propio”, es el desafío oficialista.

En la calle, al ras del suelo, otros son los desvelos.

Acceder a la inmunidad en cualquiera de sus formas cuantos antes. Ganarle de mano al virus en su nueva versión. Agarrarse fuerte de lo que se pueda para no caer en el precipicio del desempleo o la pobreza. En la medida de lo posible encontrar en lo que fuere un hilito de esperanza que nos mantenga en pie. Porque el miedo, ya se sabe, es el peor de los consejeros.

