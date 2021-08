El atraso del progreso

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta

Fuimos una sociedad integrada, alguno dirá que transitó un ciclo virtuoso de sustitución de importaciones. Desde la crisis de los años treinta hasta el último golpe de Estado habitamos en un país pleno de futuro.

La dictadura, la guerrilla, la represión a la guerrilla y la guerra de Malvinas son actos de insensatez de una clase supuestamente superior entrada en decadencia que aún sigue vigente, ahora sin pretensiones ni necesidad de golpe de Estado pero convencida de ser propietaria de bienes y talentos como para poder decidir nuestro destino.

Martínez de Hoz impuso el sueño financiero y parasitario por sobre el productivo y luego aparecieron sus descendientes, gente que imagina que la libertad de mercado es símbolo de progreso. Practican una tesis sin experiencias ni ejemplos exitosos, sin duda un anzuelo para inocentes naciones que deciden suicidarse como tales. Hoy habitamos un tiempo donde solo el rico es vencedor respetable, cualquiera fuera el camino de su éxito y no quedó otra virtud que la riqueza material dejando en el oprobio a todo el resto. El siglo veinte de Discépolo extendido y exacerbado.

Me cuesta entender tanto resentimiento, observar la derrota del humanismo en todas sus versiones, ver el triunfo del dinero sobre el destino. Una nueva y creciente burguesía parasitaria sustituyendo a la industrial que nos aportaba divisas y trabajo. Ayer pasé junto a un bar y recordé, yo le insistía a Mauricio Macri sobre cuál era su proyecto. Con desgano me envió a uno de sus futuros ministros. La charla fue rígida. El hombre venía con la respuesta preparada y memorizada como para una prueba del bachillerato. Ni siquiera fue cordial, se sentía superior.

“Eso era antes, lo de pensar proyectos -me supo explicar con docencia- ahora a los países los conducen los mercados”. Me enrostró su dogma con exceso de soberbia y destrato, cosa de ricos hijos de ricos. No imaginé una discusión, dejé que pague en el apuro de sus miles de tareas para terminar de empobrecernos. Fue tan duro que me fui convencido de que conocía el resultado de su codicia y ni le interesaba hacerse cargo.

La política es otra cosa, a nadie en el mundo se le ocurrió abandonar el destino de un pueblo a manos de los negocios. Dos partidos, uno propietario del Estado nacional y otro de la Capital, dos fuentes de recursos y conchabos, al no haber otra no crece la tercera opción. Sin financiación no hay ideas en juego, ni reflexión ni proyectos. La patria carente de patriotas es una duda hoy y un miedo en el mañana. Nadie se hace cargo del todo, “los políticos” devenidos en un amo que esclaviza, en una clase superior que se enriquece parasitando. Una Babel que multiplica sus lenguas mientras intenta olvidar sus errores, un alcohólico que niega su vicio. Los economistas como únicos especialistas dispuestos a diagnosticar sobre semejante enfermo frente a la ausencia de los clínicos, que ése y no otro es el lugar de la política.

Dolor expandido y compartido, antes las clases eran tres: una limitada clase alta, una desmesurada clase media y una ascendente clase baja. Ahora es otra sociedad, con una desmedida cantidad de intermediarios enriquecidos, una clase social de los empleados de esos enriquecidos y luego los caídos, la mitad, como si fuera poco repetirlo.

Nuestra primera burguesía fue ganadera, luego vino la industrial y ahora se impuso la improductiva, esa mezcla ruin de financieras, vendedores de royalties y bienes naturales. Hablando en elegante serían “rentistas”, hablando en castizo se llaman “parásitos”. Imagino la explicación que sobre el desarrollo chino daría aquel señor que adoraba al dios de los mercados. Imaginan la libertad del rico para aplastar al pobre como la virtud esencial de su dogmatismo.

Un gobernador discutió con Macri sobre el Estado, hizo una inversión provincial y el presidente le decía que debía ser privatizada. “Qué tema tienen ustedes con el Estado”, esas palabras fueron repetidas hasta el hartazgo. No ven a la patria, a la sociedad o al pueblo como dueños de nada. No es sólo ideología de mercado, es voluntad de quedarse con todo.

Los Estados existen, cómo explicarles de qué se trata el fenómeno chino. Los nuestros inventaron una teoría a partir de la codicia y la convirtieron en ideología. La iniciativa privada es imprescindible para generar riquezas tanto como el Estado que la regula existe para que no destruyan al resto de la sociedad tal como pasó siempre que les tocó gobernar a ellos.

El populismo ese que tanto odian es el Estado, todos los Estados: el europeo con vocación social y el de Estados Unidos con voluntad imperial, con distinta estructura pero similar conciencia de su responsabilidad en cualquier país ya sea China o Rusia. Nuestros supuestos liberales no tienen ni ejército, ni patria ni bandera, son anarquistas sin moral ni principios. Son gente sólo atravesada por el egoísmo, más cultores del instinto que de la razón. Suponen el valor de un país sólo por sus logros económicos. Es esa desesperación que los mueve a acumular sin producir la que a veces nos obliga a dudar si no nos habremos equivocado al no ingresar a la cultura de la codicia, a esa superación de la angustia existencial de los enriquecidos en propiedades y rentas.

Los liberales se quieren llevar las empresas a la casa, los estatistas las saquean sin cambiar de dominio, al ciudadano lo empobrecen los dos, los populistas son menos dañinos, al menos no se ocupan de cuestionar la propiedad colectiva. Todos se enriquecieron, forjaron sus mundos, los dirigentes son otra tribu, deben hablar de sus aviones y sus pilotos, en nuestros tiempos el tema era la mucama y el psicoanalista.

Revolucionarios, sindicalistas y gerentes, operadores y otras yerbas, todos unidos triunfaron. Se fueron para arriba en un país que se vino para abajo mientras ellos se hacen los distraídos como si sus ganancias no tuvieran nada que ver con las miserias que generaron. Y aparece la discusión sobre los peajes, como si la propiedad privada fuera un principio elástico donde sacarle al Estado, a todos, es virtuoso. No asumen que la ruta, y en consecuencia el peaje, es del que la construyó y si fue el mismo Estado, privatizar es robar. Así de claro se los ve a semejantes docentes de decencias y otras virtudes.

La dirigencia política actual parasita al Estado, no se ocupa de mucho más que de sí misma. La salida está en la reflexión, en iniciar el debate pacificando y proponiendo porque las acusaciones están tan agotadas como los proyectos de quienes las expresan.

Es tiempo de iniciar la discusión de la propuesta de salida para convertirla en realidad más adelante, en la elección presidencial. Administradores de la decadencia sobran, la política sólo está en la voluntad de quienes buscan la resiliencia. En ellos se encarna el futuro y ninguna crisis es eterna. La esperanza es la fuerza que nos habrá de sacar de este pantano. Que cada quien ponga lo suyo. Vivir es eso, construir un destino colectivo, lo otro es vegetar.

SEGUIR LEYENDO: