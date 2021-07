El efecto Manes

Facundo Manes (Maximiliano Luna)

La irrupción de Facundo Manes en el escenario electoral hizo ruido desde el vamos. Intenso, por momentos picante, el neurocientífico salió a jugar fuerte apenas horas después de la oficialización de las listas.

Si sus revulsivas declaraciones (“espero no se usen los fondos de la Ciudad para financiar la campaña”) fueron el traspié de un recién llegado a la caldera del diablo comicial o si, por el contrario, son parte de una estrategia, es un asunto para los analistas de la comunicación política. Lo concreto es que, como al pasar, puso al descubierto un posicionamiento que probablemente sea el eje de su campaña.

Manes no viene a dar explicaciones sobre el pasado reciente. No piensa hacerlo. No dejará que lo lleven a ese terreno. Ese es su diferencial, su activo. Lo dijo con todas las letras este jueves: “Yo no pertenezco al Gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un cambio cualitativo”. Quedó claro: no piensa cargar con ese muerto. De arranque toma distancia de todo lo que huela a PRO.

La referencia a una supuesta oferta para acompañar la fórmula de Elisa Carrió no parece, a esta altura, una declaración precisamente inocente. Facundo Manes pudo ser parte del gobierno de Macri y de Vidal pero desistió de esa posibilidad. Al menos es lo que él se jacta de poder asegurar. Lilita lo desmintió y él desmintió a Lilita. Palabra contra palabra.

“No voy a criticar a nadie. Vengo a unir”, repite a modo de letanía el hombre que a poco de andar ya recibió una andanada de duras descalificaciones. “Este señor miente descaradamente... no se admiten mitómanos”. Elisa Carrió, implacable.

Puede que algunos recelos y enconos aniden en los corazones desde aquellas hoy lejanas trastiendas, pero la razón de fondo de estas refriegas solo admite una explicación: Manes juega fuerte porque juega a diferenciarse.

Manes no apuesta a ser Diputado. No está buscando un conchabo ni un lugar en el mundo, ya dispone de esos beneficios. Tampoco quiere ser percibido como un político. Reivindica la política pero reniega de la identidad promedio de los políticos. No quiere parecerse a ninguno de ellos. Le va a costar.

En cualquier caso no hay riesgo de que devenga en un candidato testimonial.

No hay posibilidad alguna de que se baje si la interna lo relega a terceras posiciones. Eso es, al menos, lo que aseguran los que lo rodean. Va a ser diputado y se va a prestar a todos los debates, va a ocupar su lugar gane o pierda en las PASO.

Manes no llegó hasta aquí por una banca. El ahora abanderado del radicalismo quiere ser Presidente, y quiere serlo en 2023.

No engaña a nadie. Su propósito está declarado: dice tener un proyecto de país. Quiere salir a hablar. Quiere ser parte de la conversación. Se propone unir a los argentinos detrás de una visión de futuro, la suya.

Subido a la nave insignia por el radicalismo en pleno, avanza con un objetivo claro, ganarle al PRO. La impronta del neurocientífico puso pimienta a las PASO. La interna de Juntos, arde.

Con Mauricio Macri, fuera de escena, aislado en el glamoroso exilio sanitario del verano europeo, lo que aquí y ahora se disputa es el liderazgo de la coalición opositora.

La primera gran batalla en la refriega por el poder en la coalición cambiemista se libra en la provincia de Buenos Aires. Y los contendientes son Manes y Horacio Rodríguez Larreta. Segundos afuera.

Margarita Stolbizer, precandidata a diputada nacional en la lista del neurocientífico lo dijo sin reparos: “Es disruptivo y pone en duda la idea presidencial de Rodríguez Larreta. Manes incomoda a muchos”.

Facundo Manes no tiene nada que perder. Su capital político está a construirse.

Muy distinta es la situación de Horacio Rodríguez Larreta. El armado que lo llevó a imponer a Vidal y Santilli en medio de tensiones y disputas lo expone ahora a una suerte de todo o nada al interior de la coalición que lo contiene. Si los suyos se imponen en las urnas, logrará fortalecer su pretendido liderazgo, si triunfa en septiembre la lista radical, le será muy difícil remontar. El asunto preocupa.

No puede decirse que en la tienda radical se desconocen los méritos del Jefe de Gobierno de la Ciudad. “Es un buen gestor. Podría ser un muy buen Jefe de Gabinete” se escuchó decir, con un dejo no exento de ironía, a uno de los más envalentonados.

La declarada estrategia de cursar las PASO en santa paz empezó a encontrar dificultades insalvables. Parece poco probable a esta altura que pueda transcurrir sin contratiempos.

“Las sociedades se mueven por el miedo o la esperanza”, es la oración del neurocientífico que apuesta a imponer su catecismo: revolución del conocimiento, tecnología, producción, educación, valor agregado, instituciones y valores. Un país de ensueño.

¿Resistirá Manes la tentación de convocar a los fantasmas del miedo para recrear la esperanza? Considerando su condición de recién llegado a la política en mucho va a depender para qué proyecto están craneando sus asesores. Si antepondrá el resguardo de la unidad de la oposición, o si concentrarán el poder de fuego en la construcción de un líder para el todavía lejano 2023.

Para nosotros Facundo Manes encarna la “Revolución de la Esperanza” se le escuchó decir a un alto dirigente del radicalismo provincial. La esperanza de reposicionar el radicalismo al interior del frente opositor está contenida en la consigna.

“Hay que ganarle al PRO, que no ha sido recíproco ni generoso con nosotros”. Se escucha entre el tendal de heridos de esas guerras. “Terminen ya con Facundo”, bramó Gerardo Morales. Salió a despachar viejos rencores macerados en destratos y ninguneos que los radicales atribuyen al PRO.

El jujeño acusó a Horacio Rodríguez Larreta de ser el único responsable de la campaña contra Manes. “Se cree dueño de Juntos por el Cambio y se ha puesto el traje de presidente antes de serlo”. A este paso “Juntos por el Cambio”, que ahora es “Juntos”, va a tener que cambiar nuevamente de nombre.

El juego de las diferenciaciones y distanciamientos tramita en varias dimensiones.

Lo que está en disputa en Juntos es una herencia: la del 41%. A Mauricio Macri muchos lo prefieren lejos. No es tiempo de andar revoleando fantasmas. Hay que ir por los “desencantados” de Alberto, una jugosa cantidad de votantes. Se trata de los que votaron por el Frente confiando en la proclamada moderación de Alberto y hoy no saben dónde ponerse.

El radicalismo aumenta su musculatura sumando “outsiders”. No se trata esta vez solo de gente vistosa, con estado de conocimiento público, un recurso ya probado y que no siempre arrojó buenos resultados.

Los nuevos vienen con vuelo propio: prestigio y “expertise”. Es una apuesta. El medio mundo radical salió esta vez a pescar en la laguna de los que, lejos de querer irse del país, están dispuestos a presentar batalla. Empresarios, economistas, profesores y periodistas. Gente que sabe lo que es pagar un sueldo o vive de sus ingresos profesionales. Gente que paga impuestos y reivindica libertades y valores. Gente que se empeña en expresar a los que están hartos de imposiciones y atropellos.

Si estas tensiones permitirán preservar la unidad es todavía difícil de diagnosticar. “Las elecciones PASO que no son acordadas desangran a los espacios. Si toda la campaña es como esta va a terminar muy mal”, dijo el politólogo Andrés Malamud.

“El candidato es la unidad”, dijo Axel Kicillof al presentar las listas del Frente de Todos para las PASO. El último plazo de este jueves permitió al oficialismo dejar fuera de carrera 63 nóminas, despejando de internas a casi todos los distritos.

La arremetida depuradora dejó a varios peso pesados fuera de juego y mascullando bronca. La consigna para estas PASO es de fierro y evoca al viejo peronismo: “Todos unidos triunfaremos” En la coalición gobernante las cosas están claras. Alberto en el Gobierno, Cristina en el poder.

Si bien el Presidente salvó la piel reteniendo a su Jefe de Gabinete y logró imponer como cabeza de lista a los candidatos que proponía, la impronta del kirchnerismo resultó dominante en la confección de los listados finales.

En el camino el Jefe de Estado perdió dos ministros. Daniel Arroyo (harto ya de estar harto) recaló en el puesto 12 de la lista de Provincia, tras dejar vacante un sitio muy codiciado y donde tensionan presupuesto e intereses. Un bajón.

El caso del ministro de Defensa es más confuso. Agustín Rossi se enteró por TV que debía abandonar su cargo tras haberse atrincherado en la decisión de presentar candidatura a senador en la provincia de Santa Fe. Todo muy raro.

Fastidiado por el arreglo de CFK con el gobernador Perotti, el “Chivo” decidió presentar batalla contra “todes”.

Ahora no solo quiere enfrentar a los candidatos de Perotti, que llevan a María de los Ángeles Sacnun, una consagrada cristinista, como segunda, sino que mastica bronca en silencio contra Alberto y CFK. Una rumiación malsana mientras milita lealtad a quienes le soltaron la mano. La política tiene estas ingratitudes.

Por el momento, el santafesino, que ya se despidió de su Ministerio, no tiene reemplazante. No está dicha la última palabra. Noticia en desarrollo…

Alberto está envalentonado. Dicen que se lo ve retemplado. Los que lo frecuentan, gente de entrada frecuente a la Rosada, aseguran que está decidido a ir por un segundo mandato. Dicen que tiene resto, que le sobra paño. Muchos están muy entusiasmados con esta posibilidad.

La lectura de los albertistas es que si gana, gana él. Cristina perdió todas las elecciones de medio término, recuerdan como al pasar. Mal podría querer atribuirse un triunfo en la Provincia si sucediera.

No se descarta, no obstante, un cambio de Gabinete para después. Pero hasta noviembre falta una eternidad.

Con las Primarias de la coalición opositora entrando en una zona de peligro y el oficialismo apostando a la unidad, resulta interesante ver a quiénes y con qué mensaje los candidatos y sus referentes pretenden llegar a la gente.

“Cristina habla con el pasado, con la historia. Con Perón y con Evita. No trabaja para volver. Se empeña en preservar su capital simbólico”, dicen cerca de Alberto.

Resta saber quién será capaz de superar este presente absoluto en el que vivimos y aportar una mirada de futuro que señale un camino para salir de la encerrona.

