En Argentina tenemos un problema de futuro

La pobreza aumentó en el país producto de la pandemia del COVID-19 que obligó a muchas empresas y comercios a cerrar sus puertas. (foto Reuters)

Un problema enorme: ¿Cómo va a ser el tiempo que vendrá entre nosotros? Es arduo imaginarlo, porque el pasado es ineludible pero sin decantación. Sin reposo para entender. Se mezcla con el presente. Se mantienen como embalsamados y endiosados con furia los héroes en clanes ideológicos y emocionales, sin la menor crítica. Es una de las razones por las que la Argentina es un país (un lugar, pongamos) que se estanca y no avanza.

Es un país (¿lugar?) que no lleva consigo el pasado como fuente de tendencias, errores, grandeza y mezquindad, una oportunidad de sedimentar y seguir adelante. Imposible . Muchas personas se manean con esquemas anacrónicos y polvorientos, poco racionales.

Es una inconveniente de esta tierra: el pensamiento débil. La Argentina no piensa. No tiene pensadores, o muy pocos. No tienen, en general, la calidad de sus escritores, sus poetas, sus artistas plásticos.

El pensamiento se hace doctrina. En muy pocas ocasiones hubo hombres y mujeres inteligentes, pragmáticos -no de bronce- con sus debilidades y defectos personales (que es lo menos importante). Eran hombres y mujeres distintos de los que hoy cuentan en el problema de futuro: no se confía en ellos. Hay un despertar pesaroso y decepcionante. Ya no se puede juzgar a un gobierno por cuánto “dieron” a quienes fueron seducidos por el voto. Ya no hay nada para dar.

Aunque ese trueque -dame tu voto, dame tu albedrío, dame tu dignidad y yo me ocuparé de tu responsabilidad, te voy “dar”- se acabó. No hay más. Es un proceso de autodestrucción que asombra en el mundo. Ha provocado a toda velocidad 700 mil pérdidas de empleo privado, más de 100.000 muertos por la pandemia (una política lamentable que ya nadie objeta, desde sus extravagantes inicios hasta la falta de segundas dosis: no las hay en tiempo y cuando se necesitan), empobrecimiento galopante y el escepticismo que se extiende como una mancha cada día.

La violencia, el delito, es cada vez más carnicero y en crecimiento. Las instituciones, débiles, se mantienen como pueden. La economía real y la macro confluyen sin comunicarse en que cualquier forma de construir llevará muchos años. Las ideas creativas en política -nada de sueños afiebrados de psicóticos- no aparecen por ninguna parte. Mucha gente joven piensa en irse, en una decisión muy jugada y difícil, pero con derecho a hacerlo o a imaginarlo en algún momento. Y en ningún momento se exhorta a permanecer. Cuidado. Es raro. Provoca sensaciones parecidas a tratar de ver qué ocurre detrás de un vidrio oscuro.

¿Cómo no advertir que tenemos un problema de futuro?

La educación no tiene en apariencia ninguna importancia. En dos años, apenas hubo clases. Los potentes gremios y el Estado “militaron” el cierre. La producción agroalimentaria -ejemplar y recurso esencial por el ingreso de divisas y porque los choclos o los sachet de leche no nacen del supermercado- es obstaculizada. Los unicornios como Mercado Libre, por ejemplo, son detestados.

Los líderes en pugna por las internas en orden fijado verán de cerca habitantes enfangados, asaltados, con familiares enfermos de adicciones, en casas de vergonzante precariedad, perros flacos vagabundos -señal que siempre acompaña como rémoras a la miseria- y caballos enganchados a los carritos de la subsistencia, a tanto el alquiler de organizaciones siniestras. Resultará muy provechoso. Aunque sin un factor para enamorarse de las propuestas o de las caras que emergen, se votará. A los ponchazos, es una democracia. Tal vez la única lucecita en ayuda del problema de futuro. El resto es silencio.

