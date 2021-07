La deforestación no tiene cabida en los platos británicos

(EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Incluso antes de que llegara el verano boreal en el Amazonas, ya ardían zonas forestales de un tamaño casi cuatro veces superior al del distrito londinense de Greenwich. La temporada de lluvias ha sido corta. La estación seca que se avecina ya parece larga. Los incendios, muchos de los cuales se iniciaron deliberadamente para limpiar la tierra para la ganadería y la producción de soja, se espera que sean grandes. Sin que muchos de nosotros nos demos cuenta, la comida de nuestros platos está contaminada por la ceniza.

Los votantes del Reino Unido han dejado claro que no quieren que los supermercados en los que confían, las marcas de alimentos en las que confían o los bancos con los que hacen negocios alimenten la deforestación y se beneficien de ella. Apoyar a los agricultores británicos en la elaboración de nuevos acuerdos comerciales se considera una prioridad absoluta. Pero a medida que nuestros agricultores avanzan, con razón, hacia prácticas más respetuosas con el clima, la amenaza de que se vean perjudicados por productos baratos relacionados con la deforestación sigue acechando hasta que la ley nivele el terreno de juego y los proteja.

Como anfitrión de la Cumbre del Clima de la ONU COP26 a finales de año, el gobierno ha tomado medidas audaces hasta ahora para impulsar la ambición global hacia un mundo libre de deforestación. Nosotros mismos nos hemos comprometido no sólo a frenar la deforestación en las cadenas de suministro globales del Reino Unido, sino a liderar al mundo hacia un acuerdo para hacer lo mismo. La semana pasada se ha publicado la Estrategia Alimentaria Nacional, que allana el camino hacia una dieta más sana y sostenible para todos nosotros; los supermercados y los restaurantes populares defienden su apoyo a la regulación de la sostenibilidad, y parece que podríamos cambiar el rumbo de la deforestación.

Así pues, cabe preguntarse: “¿Dónde está la carne?”.

En las próximas semanas, yo, al igual que muchos otros diputados de la Cámara de los Lores, continuaré con la importante tarea de examinar el proyecto de ley que convertirá el valiente sentimiento en acción. He acogido con satisfacción las medidas, primeras en su género, del proyecto de ley de medio ambiente, por las que los vínculos del Reino Unido con la deforestación serán objeto de leyes de responsabilidad empresarial. Sin embargo, me he dado cuenta de que nos queda trabajo por hacer antes de que pueda alcanzar todo su potencial. Tal y como está, el sector financiero, que tiene un interés innegable en frenar la deforestación, se queda sin rendir cuentas. Mientras tanto, se siguen acumulando pruebas de que las empresas financieras están invirtiendo miles de millones en lo que se considera empresas de “riesgo forestal”.

A medida que la deforestación se acelera, también lo hace nuestra carrera hacia impactos inimaginables del cambio climático. El número de incendios en la Amazonia brasileña se duplicó en 2020 con respecto a 2019, y podría volver a hacerlo. Y el Amazonas no es el único ecosistema que está siendo llevado al límite por las cadenas de suministro globales. El Gran Chaco, que se extiende por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, está desapareciendo aún más rápido. A medida que la tierra se convierte en campos de soja, las comunidades indígenas quedan en la ruina, y especies como el jaguar y el armadillo gigante están en peligro.

Por omisión de los propios gobiernos, sólo la mitad de la tala reciente de bosques tropicales se considera ilegal, y sin embargo las leyes que estamos debatiendo aún no abordan nuestro papel en el otro cincuenta por ciento. Mientras escribo, se cierne la amenaza de un paquete de leyes en Brasil que podría despojar a los pueblos indígenas de sus derechos sobre la tierra, y la deforestación que se considera legal podría hacerse más frecuente.

En todo el mundo, la deforestación es la segunda causa de emisiones de carbono, después de la quema de combustibles fósiles, y una de las principales contribuciones a la extinción de especies. La expansión de la agricultura provoca tres cuartas partes de la deforestación en el mundo, siendo la carne de vacuno, la soja y el aceite de palma responsables del 59% en total.

Las emisiones de carbono están integradas en las calorías que consumimos. La carne que comemos en el Reino Unido se alimenta a menudo con cultivos de otros países. Argentina es la principal fuente de importación de harina de soja, con la que se alimentan nuestras vacas, cerdos y pollos. Cada año se importan al Reino Unido 30.000 toneladas de carne de vacuno procedentes de Brasil, todo lo cual podría estar relacionado con la deforestación.

Quiero dejar claro que la solución no tiene por qué ser dejar de comer carne. Las leyes existen para controlar y proteger, y debemos utilizarlas. Las obligaciones de diligencia debida exigirían a las empresas evaluar, prevenir y mitigar el riesgo de deforestación, o enfrentarse a duras sanciones. La carrera entre los países para promulgar y hacer cumplir estas leyes ha comenzado de verdad, con la UE dispuesta a seguir de cerca al Reino Unido, y los EE.UU. explorando cómo aplicar su sólido historial de cumplimiento a la deforestación.

La configuración final del proyecto de ley de medio ambiente debería poner en marcha la acción en el Reino Unido para detener la deforestación, con vistas a una norma mundial. En el Plan Medioambiental de 25 años, el gobierno británico articuló un ambicioso conjunto de objetivos y acciones para el Reino Unido, incluyendo el compromiso de que “nuestro consumo e impacto en el capital natural sean sostenibles, en casa y en el extranjero”. La Ley de Medio Ambiente debería reflejar este compromiso, pero actualmente no lo hace de forma adecuada. Sería un error dejar una ambiciosa Ley de Medio Ambiente expuesta a la amenaza de la irrelevancia debido a la desregulación en los países productores. La eliminación de la deforestación en las cadenas de suministro mundiales debe basarse en asociaciones mundiales y en un compromiso compartido con un objetivo común.

Los compromisos voluntarios para acabar con la deforestación han tenido su papel. Pero estas iniciativas no están funcionando, o al menos no lo suficientemente rápido. Por ejemplo, durante las últimas décadas, los comerciantes de soja en el mercado brasileño con compromisos de deforestación cero -incluyendo a Cargill, Bunge, ADM y Amaggi- han sido asociados con un riesgo de deforestación similar al de las empresas que no han asumido tales compromisos. Por muy bien que suene, el cumplimiento voluntario no ha frenado significativamente la deforestación.

Mientras los Lores, los ministros, los parlamentarios, los funcionarios y un público apasionado dan los siguientes pasos -convertir la Estrategia Alimentaria Nacional en acción y finalizar el Proyecto de Ley de Medio Ambiente- debemos seguir adelante sabiendo que no es momento de dejar vacíos legales al descubierto. Toda la cadena de suministro, hasta el primer y último centavo invertido, debe estar cubierta por la ley de diligencia debida y ninguna deforestación debe considerarse aceptable.

