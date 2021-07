Hay inconsistencias, pero la culpa es del termómetro

La cercanía de las elecciones parece introducir al Gobierno en un falso dilema (REUTERS/Agustin Marcarian)

La búsqueda prioritaria de destacarse en las encuestas hace que el gobierno se enfrente al falso dilema de gobernar bien a largo plazo versus ofrecer populismo. Parecería que la política y las medidas económicas necesarias para resolver los problemas están ubicadas en las antípodas, al menos en el corto plazo. La forma de transitar este camino que el gobierno ha elegido no es resolviendo los problemas, sino más bien pateándolos hacia adelante, incentivándolos y, cuando lleguen las consecuencias, cargando la culpa sobre otros.

Empecemos con la inconsistencia demostrada durante la pandemia y la campaña de vacunación. Que las medidas epidemiológicas respondan a las encuestas en vez de a criterios científicos no parece ser la mejor manera de enfrentar una pandemia. Lamentablemente, parece que fue así. Los colegios se suspendieron cuando casi no habían muertos y se reestablecieron (por suerte) por presión de los padres más de un año después cuando teníamos 500 muertos por semana. Al principio, cuando las encuestas daban buenos resultados, el mérito de los pocos casos era del estado protector, pero durante las olas de contagio la culpa pasó a ser de la oposición o de la gente que es irresponsable. Para no ser menos y alejarse aún más de la autoría del problema, algunos funcionarios recurrieron a ejemplos contra fácticos: “Hubiera sido mucho peor con Macri”.

Otro frente en el que las medidas tomadas van a contramano de las necesidades es el sector exportador. El gobierno se queja de la falta de dólares, pero parece no darse cuenta de que las retenciones desincentivan al productor . O que la prohibición de exportar carne tiene un impacto directo e inmediato en las exportaciones, sin olvidar que, al igual que las retenciones, nos hará ser más pobres por reducir la producción local. Hasta la estatización de la Hidrovía tendrá un efecto similar. Peajes más altos tendrán un impacto similar a aumentar las retenciones y peor servicio para los buques aumentará el costo de los fletes. Todo esto redundará en menos exportaciones, menos dólares y más pobreza. ¿Quién será el culpable? Seguramente el campo o las cerealeras. Respecto a este tema vale recordar que el dólar no sube, lo que pasa es que se destruye el peso (el problema es nuestro, no de otros).

Otro ejemplo de inconsistencia evidente es el de la inflación. La inflación destruye la economía y también resta votos. Alguna de estas dos razones, o las dos, debería preocupar al gobierno para intentar reducirla. De nuevo, las soluciones propuestas no atacan las causas, sino que sólo posponen las consecuencias por unos meses y generan derivaciones desastrosas para el resto de las variables económicas. Por ejemplo, no se aumentan las tarifas de los servicios públicos porque tienen un efecto inmediato sobre el IPC. En vez, se deben emitir más pesos para pagar a los productores y para comprar dólares para, a su vez, pagar el gas importado extra que gastamos por las bajas tarifas. La inflación reprimida surgirá reforzada en poco tiempo. Ese será el momento de mirar alrededor para identificar algún culpable. Podrán ser los productores de alimentos, los empresarios especuladores o los medios concentrados que soplan para avivar la llama. No se les ocurrirá pensar que los actos pasados tuvieron consecuencias que, por otra parte, eran las esperadas para cualquiera que analice el tema de una manera racional.

Se podrían seguir enumerando ejemplos de inconsistencias, medidas erradas y chivos expiatorios. Por supuesto que eso no solucionará los problemas. Como cuando se acusó a los economistas de ser los causantes de la inflación porque proyectaban cual sería la inflación futura. Como si mirar la fiebre fuera el origen de la enfermedad.

SEGUIR LEYENDO