Turismo de invierno: expectativas de ocupación del 40 por ciento

Alegría en la nieve durante las vacaciones de invierno: otros tiempos

La historia de las estadísticas en nuestro país dejó una hoja en blanco respecto al nivel de actividad en el Turismo, Hotelería, Ocio y Esparcimiento en Vacaciones de Invierno de 2020. Se abre una nueva página este año con la intención de llenar algunas celdas de Excel con datos que comiencen a mostrar algo de movimiento en un sector tan importante para las economías regionales en nuestro país.

El último dato del Indec en el sector Hoteles y Restaurantes, según de acuerdo al Estimador mensual de Actividad Económica de abril, muestra un crecimiento del 207,7% en forma interanual. Recordemos que veníamos de 0 actividad en abril de 2020. Los datos de ocupación hotelera para aquellas regiones del país que se podrían ver beneficiadas con un buen nivel de actividad en vacaciones de invierno marca una ocupación promedio muy baja, del 23 por ciento. Esta es la distribución: Patagonia, 33,2%; Córdoba, 29,4%; Norte, 23,9%; Cuyo, 22,9%; Litoral, 21,4%; CABA, 16,3% y Provincia de Buenos Aires, 15,4 por ciento.

Según Fecoba, las expectativas para las vacaciones de invierno del 36% de los empresarios pyme porteños son “inciertas”

El turismo sufre tal impacto por la crisis del coronavirus, que el propio Indec, a partir de mayo 2020 y hasta que la actividad turística muestre una recuperación suficiente, decidió no presentar las series desestacionalizadas y la tendencia-ciclo de las pernoctaciones totales, las de viajeros residentes y las de viajeros no residentes. No habría nada que mostrar más que nula actividad.

Si pasamos del otro lado del mostrador y comenzamos a analizar la demanda para estas vacaciones de invierno, los destinos elegidos por los argentinos cambian notablemente respecto de 2019 y 2018, cuando salen de la elección ante las restricciones destinos como Barcelona, Miami, Roma y Madrid. Según Focus Market, hoy el top 5 de destinos más consultados son: Bariloche, Salta, Jujuy, Ushuaia y Provincia de Buenos Aires. Si tomamos la estadía promedio en la previa de estas plazas turísticas, Bariloche pica en punta con 4 noches. Siguen Salta (2,1), Jujuy (2,4). Ushuaia (3,1) y Mar del Plata (2,8).

Fuente: Focus Market

Otro ejemplo: una familia de 3 personas (2 adultos y 1 menor), durante 14 días en San Carlos de Bariloche –con viajes y paquete de ski en el Cerro Catedral– tiene un coto de unos $202.300 en micro y de $260.008 en avión. De optar por viajar a la provincia de Salta, la misma familia –con viajes y paquete excursiones en Salta y Jujuy de 4 días–, el total de gasto es de unos $160.000 en caso de viaje en micro, y de $252.0 con viaje en avión.

Para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los productores teatrales no están pensando en poner en cartelera una oferta abundante de espectáculos para los chicos. De acuerdo a un relevamiento elaborado por Fecoba (la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires), sobre las expectativas para las vacaciones de invierno, el 36% de los empresarios pyme dijeron que son inciertas; un 28% que son bajas, y otro 28% las definieron como “muy bajas”. Solo 8% tiene altas expectativas. Consultados sobre la posibilidad que el gobierno de la Ciudad imponga medidas restrictivas durante las vacaciones de invierno, para el 46% de los empresarios pyme es muy probable; 22% cree que es improbable; 10%, muy improbable; y 8% altamente probable.

El punto de partida de la ocupación hotelera porteña, según referentes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, es de apenas un 10 por ciento. Por su parte, hoy el 60% de los hoteles se encuentran cerrados: solo abren ocasionalmente frente a demanda y están los que no abren por la baja ocupación o, peor aún, porque cerraron de manera definitiva.

