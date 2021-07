Hace mucho ruido el silencio de los que callan ante las violaciones de los derechos humanos cuando las dictaduras son de izquierda

Nunca un silencio hizo tanto ruido como la mordaza digital con la que el régimen cubano intentó callar las manifestaciones (REUTERS/Eduardo Munoz)

Escuchen el silencio. Es atronador. Nunca un silencio hizo tanto ruido como la mordaza digital con la que el régimen cubano intentó callar las manifestaciones que lo desafiaron como nunca desde el 11 de julio.

Después de todo quizás se trata de una consecuencia no deseada de sus propias políticas: la decisión de permitir el acceso a internet en 2018 estuvo enmarcada en un proceso económico de cierta apertura que intentaba una estabilización de la economía y una unificación de la moneda. Sólo que la economía no se estabilizó, los sistemas de control de divisas y precios no controlaron ni las divisas ni los precios, y con la pandemia no sólo cundió el hambre y la enfermedad, sino que el turismo internacional quedó cerrado como fuente de algún ingreso posible.

Al estilo chino los jerarcas cubanos administraban esa transición como si las personas pudieran ser programadas y conducidas. Al fin y al cabo, eso había sido siempre así.

Sin embargo, algo había cambiado: el cambio iba en el bolsillo y en la cartera y tenía telefonía 3G. Esos celulares estaban modificando algo en lo profundo del tejido social de Cuba.

Dice la periodista y bloggera Yoani Sanchez, “el acceso a internet ha cambiado el rostro, la faz, la manera de narrar la Cuba que conocemos. Hasta ese momento el monopolio informativo había logrado secuestrar la narrativa, pero desde hace dos años empezamos a contar noticias de nosotros mismos en las redes, y a descubrirnos. Nos dábamos cuenta de que muchos pensábamos de una manera similar. Las protestas han evidenciado lo que ya sabíamos y lo que ya latía en los foros de internet, en Telegram, en WhatsApp: que muchos estamos inconformes, que muchos queremos un cambio, que somos incluso más los que queremos un cambio democrático que los que se niegan a hacerlo.”

Desde el domingo, el régimen que con represión brutal detuvo, secuestró y desapareció a un número que supera las 130 personas según denuncia el Movimiento San Isidro, pero no pudo contener las protestas, intentó un ardid común de los totalitarismos: hacerlas invisibles. Que la voz no se expanda, que las noticias no corran, bajarles el volumen, cerrarles el grifo de datos; sometió a los habitantes de la isla a un apagón general de internet y a cortes extendidos de comunicaciones que incluyeron persecución personalizada a periodistas, rodeándolos con fuerzas de seguridad en sus casas, impidiendo su trabajo y que fue mucho más allá.

Detuvieron a la corresponsal de ABC de España, Camila Acosta, que será procesada por delitos contra la seguridad del Estado, y también fue apresada por la policía cubana la youtuber Dina Stars cuando daba una entrevista en vivo para la television. “Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”, dijo la joven cuando se la llevaron.

El choque de la fuerza contra la palabra es el choque de la dictadura contra la libertad. Pero el silencio tiene mil grietas, y tras ellas, en las ventanas de conexión, escapan los gritos desesperados de los heridos, los alaridos de las madres que buscan a sus hijos y la voz en alto de las gargantas que piden libertad con el último hilo de voz. Los celulares siguen filmando, los ojos siguen mirando. “Los cubanos han estado aislados por mucho tiempo, pero ahora con la llegada de internet y las redes sociales todo se está yendo de las manos del gobierno”, afirmó la cantante Gloria Estefan desde los EEUU.

Los músicos estelares hispanos fueron una voz poderosa para la etiqueta #SosCuba que pobló las redes. Ricky Martin, Julieta Venegas, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, o René Perez, Residente, y ex líder de Calle 13 que dijo “lo que denunciaste de la derecha lo está haciendo la izquierda”, desafiando al silencio hipócrita de quienes blanden la doble vara ante el abuso de los derechos humanos como si cuando las dictaduras son de izquierda sus victimas fueran menos humanas que las otras. Hace mucho ruido el silencio de los que callan ante las violaciones de los derechos humanos cuando las dictaduras son de izquierda . No hace poco el mismo cantante había entrevistado al presidente argentino, el mismo que ahora dice no saber lo que pasa en Cuba pero que antes de regresar sumiso al kirchnerismo decía otra cosa.

El silencio tiene mil grietas, y tras ellas, en las ventanas de conexión, escapan los gritos desesperados de los heridos (EFE/Ernesto Mastrascusa)

En estas horas el régimen acusó tímidamente recibo de los reclamos por los cortes de electricidad, el encarecimiento de los alimentos y la crisis sanitaria, pero ignoró los reclamos políticos por reformas y libertad. Así lo describió Yoani Sanchez:

“Ademas de las inconformidades materiales, las penurias y las miserias esto es una protesta social extensiva por algo tan sagrado, tan buscado, tan ansiado en nuestro país como es la libertad. El que diga que estas protestas no tienen un objetivo de cambio está mintiendo. Fuimos a la calle porque teníamos hambre, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo y eso nos llevo a gritar libertad”

En 2016 la ONU consideró el acceso a internet un derecho humano. Prohibir su acceso es considerado una violación de los mismos. La isla informativa forzada en Cuba es precisamente eso.

En el libro La Revolucion será digitalizada, Heather Brooke afirma “ para aquellos acostumbrados a controlar las comunicaciones de los ciudadanos la era digital es aterradora . De pronto un simple individuo a través de las redes globales interactivas, desafia a los poderosos y les presenta un mundo en el que ya no son los porteros omnipotentes de la información. Otros, en cambio ven este tiempo de libertad de expresión sin precedentes como la puerta para una transformación política.”

Eso sueñan muchos cubanos, que han tumbado en estas horas el muro digital con la esperanza de que los bytes carcoman la cortina de hierro que después de todo tiene 62 años de herrumbre.

*Editorial de Cristina Pérez en “Confesiones en la noche” - Radio Mitre

