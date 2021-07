Para el Gobierno nacional, la libertad es una herejía

Según las restricciones vigentes, solamente pueden ingresar 600 pasajeros por día al país (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El hombre es el lobo del hombre, afirmaba Thomas Hobbes, con una voz que resuena vigente en el marasmo de la paranoia pandémica. El hombre se ha vuelto el policía del hombre. El miedo al virus no lava el cerebro, lo captura. Los ácidos de la incertidumbre lo hacen sucumbir en la superstición y en el castigo al otro, quien quiera que sea, si osa salirse de la fila que mendiga permisos. La racionalidad parece ser incapaz de autoabastecerse, ahora que se ha movido la rutina de apariencia estable en la que también había peligros pero se podía ignorarlos sin contraer un virus llamado corona. La sociedad coronada se erige en Santa Inquisición bajo las premisas de un terror que no es ir al infierno como para los cancerberos de Torquemada, sino el terror al contagio, ese infierno tan temido. Como si acaso pudiera ser evitado manu militari. Como si el ejercicio de culpar aliviara las penurias personales, como si pudiera existir algo parecido a la solidaridad si es guiado por la fuerza. Como si la educación para la prevención no sirviera. Como si el hombre de pronto ya no pudiera autogestionar su libertad responsable. La sociedad policial cree que puede propender al bien mediante la represión y es devota de sospechar de la libertad. Así expresado, no es nada nuevo, sólo es nueva la excusa. En cada hito desafiante, la humanidad tiene dos opciones, como siempre, la fuerza y la razón, la opresión o la libertad. No hay totalitarismos humanistas. En el humanismo el hombre es el centro del universo, en el totalitarismo el hombre es el siervo del sistema. Y cuando por miedo o vocación una porción casi mayoritaria de una sociedad ha decidido ceder su autonomía al poder total de un líder circunstancial, el tirano se multiplica en todos los que lo siguen. Como advertía John Stuart Mill, la “tiranía de la mayoría puede ser más formidable que la opresión política ya que deja pocas vías de escape, penetra mucho más profundamente en los detalles de la vida y esclaviza al alma”.

Las primeras épocas de la pandemia, que aunque lleva un poco más de un año parece haber resumido la historia y la prehistoria con su propia época de las cavernas, conocida como cuarentena, arrojó a las sociedades democráticas a una situación represiva inimaginable hasta entonces y sin antecedentes. Calles militarizadas, intervención del estado en la vida privada e instrucciones so pena de castigo si es posible hasta para la sexualidad.

La primera reacción social, de tolerancia al control, ante la emergencia, ante lo que parecía una guerra contra un enemigo invisible cuyo campo de batalla eran nuestros cuerpos, fue ciertamente comprensible. Lo inquietante fue que el encierro y la restricción quedaran como un acto reflejo cuando pasados los primeros meses comenzó a comprobarse que no sólo no lo solucionaban todo, sino que conllevaban consecuencias tan o más funestas que el virus. Como los tratamientos cruentos para una enfermedad terminal que pueden curar el mal, pero también pueden matar al paciente. La pandemia mental y la catástrofe económica tendrán un alcance superior a lo imaginado y requerirán una recuperación tan dedicada como el post-COVID con efectos prolongados. De igual manera las metamorfosis autoritarias de sociedades supuestamente libres que se volvieron contra sí mismas y contra sus propios miembros cuando osaban cuestionar o discutir.

Entre las consecuencias que estudiará la antropología o las ciencias del comportamiento está la cárcel mental y física que quedó pegada en las conciencias y la interferencia perniciosa en la vida de los que osan continuar el ejercicio inalienable de su libertad. “Es necesaria la protección contra la tiranía de la opinión y el sentimiento predominantes, contra la tendencia de la sociedad de imponer, sus propias ideas o prácticas como reglas de conducta a aquellos que disienten con ella (…) para impedir el desarrollo de cualquier individualidad que no esté en armonía con sus modos”, advierte Stuart Mill apuntando al látigo invisible pero impiadoso del control social.

¿Cómo nos convertimos en policías de los otros? “Al comienzo de la pandemia, se acercó a mí un guardia del barrio que sabía de mi necesidad de realizar caminatas diarias y me puso en aviso de que por esa rutina habitual en mi vida, una vecina me acababa de denunciar. Ese ahogo me duró por meses”, cuenta un hombre de negocios sobre la sensación opresiva que lo embargó aún más que el temor por el COVID. Una vecina convertida en su gendarme con dedo acusador ¿contra qué delito?: caminar al aire libre. Si alguien le hubiera insistido a esa mujer acerca de la inexistente peligrosidad de ese hábito, -caminar solo al aire libre- quizás la razón no hubiera hecho mella en su posición. Como cuando el estado nacional y bonaerense convirtieron en enemigos públicos a los runners porteños. El cepo a la racionalidad nunca fue mencionado pero vaya si existió y existe. La racionalidad o el sentido común debían ser suspendidos por un bien mayor: que todos se sometieran al control absoluto para el supuesto bien común aunque la evidencia dijera lo contrario. En esa fase de la pandemia el espíritu crítico fue considerado sospechoso y casi criminal. Luego, -y como dice Alberdi, “los genios, son los locos de la víspera”-, los que habían levantado la voz sobre cuarentenas eternas y avances autoritarios enmascarados de política sanitaria tuvieron razón y los oscurantistas sanitarios quedaron al descubierto con resultados nefastos que incluyen una campaña de vacunación marcada por la ideología y los negocios que no fue inocua sino todo lo contrario. Nunca sabremos cuántas muertes podrían haber sido evitadas si no se obstruía la llegada de la vacuna Pfizer.

Otro ejemplo de los flagelos de la neo inquisición, consiste en poner en el banquillo a cualquier decisión personal que se desmarque de la cosmovisión pandémica prevalente y poner a las personas bajo la presión de explicarse y justificarse en cuestiones de su esfera absolutamente personal. Viajar al exterior es el nuevo pecado capital. Aunque los viajeros regresen vacunados y aunque cualquier tecnología permitiría el rastreo efectivo de un aislamiento. Se elige el estigma, la persecución ideológica y la humillación con aislamientos en hoteles que, por cierto, pasan por encima de garantías constitucionales. Los cepos brotan por doquier como la medida por default. La libertad es herejía.

En países sin instituciones fuertes, promover el resentimiento, la venganza y la vigilancia es parte del kit represivo. El temor a la cancelación, el bullying y el hostigamiento tienen un efecto de indirecto cercenamiento a la libertad y operan a niveles íntimos en formas similares a la autocensura. Más que nunca, la conciencia de la propia libertad, pero sobre todo su ejercicio convencido, sin aceptar las reglas no escritas de los nuevos fundamentalistas pandémicos, como sustituto de facto de la juridicidad, son el camino vital para defender los valores democráticos y republicanos. La democracia y las republica son la respuesta histórica al abuso de poder. No hay dudas, quien ofrezca democracia a costa de sumar el poder, miente.

* Editorial de Cristina Pérez en “Confesiones en la noche” - Radio Mitre