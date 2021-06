¿Inteligencia política vs. inteligencia artificial?

Esteban Collazo/Argentine Presidency/Handout via REUTERS

El mundo de la inteligencia artificial penetra cada vez más en la vida cotidiana: en el trabajo, en la educación. Elon Musk, el hombre al que le gustaría morir en Marte, viene sosteniendo la posibilidad de implantar un chip en el cerebro humano para conectarlo a una computadora -ya lo hizo con cerdos- y desde allí todo lo que podemos imaginar y lo que no. La revolución del 5.0 asoma: robots colaborativos (cobots). Ahora bien, la política no evoluciona a la par. ¿Será que para comprender el hacia dónde y actuar en consecuencia necesita que la inteligencia artificial le produzca los planes que carece y el rumbo que ha perdido? Debiera ser la política la encargada de formatear a las sociedades para preparar sus vidas ante esta nueva realidad. La política no la ve. Ella misma quedó vetusta, atrasada, enredada en sus propios intereses, que no son evidentemente los de sus representados . Este distanciamiento social se advierte en varios países. El más cercano es Chile. La Constituyente que elaborará la nueva Constitución fue votada por el 46% de los ciudadanos. El alcalde de Santiago, capital chilena, fue elegido por el 26%. Mariana Ailwyn –ex ministra de la Concertación- le dijo a Infobae: “La gente está demandando grandes cambios. Antes de octubre de 2019 no aparecía este descontento, y de repente explotó”. Argentina ¿tampoco mira esto?

La brecha entre los unos y los otros es tan profunda que por el momento pareciera como única posibilidad amontonar -a los unos y los otros- en geografías distintas. Así de imposible e intolerante se presenta Argentina. Y tal vez habría que fantasear con un tercer territorio, el más amplio, reservado a los millones de excluidos. Todo muy doloroso. Hasta el dolor -como el de los casi 100 mil muertos por COVID-, se banaliza en un River-Boca. La irrespetuosa politización ante un acto como el del domingo aumenta exponencialmente el pesimismo de los que sueñan con un país sin grieta.

El gobierno no resalta ni sus propios logros. Firmó con Sinopharm la compra de 24 millones de dosis. El primero de los tres tramos, 10 millones, llega en julio. China ha vacunado a 1.000 millones de sus habitantes, tiene sobreproducción. Consultado el ministro de Defensa, sobre la verosimilitud de los 5 millones de vacunas en existencia y no colocadas, Agustín Rossi le dijo a Infobae: “No es así, se trata de un delay en la carga. Algunas provincias son más y otra menos eficientes en subir los datos de los vacunados. El Estado nacional tiene un porcentaje pequeño de vacunas con el cual ha vacunado ya a las Fuerzas Armadas y ahora está haciendo lo propio con la fuerza de seguridad”.

El viernes Argentina recibió la calificación stand alone. Su traducción lo dice todo: país aislado y solitario. Es muy grave porque nadie nos dará crédito. La pregunta es ¿cómo crecer sin crédito? El Club de París nos dio tiempo. Con el FMI no logramos la “confort letter”. Y Janet Yellen no atiende llamadas telefónicas de Argentina.

En cuanto al tema del cepo a las exportaciones de la carne, la mesa de enlace se reunirá mañana con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y hará lo mismo a las 17:30 con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. La estrategia según confirmó Jorge Chemes, de la CRA, a Infobae es: “Plantear la problemática y el daño que produce esta medida mostrando los datos de cuánto le pega al criador y también a las industrias y como esto, afecta directamente a las arcas provinciales. La idea es que nos ayuden a que el gobierno nacional entienda la magnitud del daño que esta medida produce en el interior del país”. Al cierre de este análisis estaban esperando la fecha en que serán recibidos por los gobiernos de Córdoba y Santa Fe.

En cuanto a otro tema que también afecta al interior, la Hidrovía, el secretario de transporte de la Nación, Diego Giuliano, manifestó que “ya está en marcha la confección de los pliegos de la licitación corta (un año) y dado que la vía troncal no puede ni debe ser la misma que generó el modelo que rige en estos últimos veinticinco años, la licitación definitiva contemplará en líneas generales, el cobro del peaje por parte del Estado y el pago a privados para que drague y balice”.

Una vez más Santa Fe, que tiene todo para trascender por ser el corazón productivo de Argentina, lamentablemente lo hace por las zozobras que le produce lo delictivo: fuga de la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero; así como también por la zozobra institucional. Al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, se le inició un proceso disciplinario interno en el MPA, por faltas graves según entiende el fiscal Rodríguez, designado a tal fin, producidas durante su gestión como Ministro. El Fiscal General Baclini sostiene que a pesar de haber tenido licencia como titular del Organismo de Inteligencia (OI) del MPA (Poder Judicial), Sain seguía siendo su subalterno, por ello entiende que cabe el juzgamiento.

Primera cuestión controversial: ¿puede ser sancionado como funcionario del Ministerio Publico de la Acusación por hechos supuestamente cometidos durante su trabajo transitorio como Ministro de Seguridad Provincial? Paralelamente la Bicameral de Acuerdo de la Legislatura santafesina, presidida por el diputado Fabián Bastía, solicitó a la presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, que convoque a ambas Cámaras para este jueves con el propósito de suspender a Sain por un plazo máximo de 180 días en el cargo de director general de OI y recortarle su salario al 50% mientras dure el proceso. Por su parte, el ex Ministro interpuso un recurso de amparo ya que se lo juzga en base a una ley sancionada con posterioridad a su paso por el Ministerio. La jueza actuante en dicho amparo laboral es la Dra. Paula Calace Vigo, quien deberá resolver este entuerto jurídico. Los juristas consultados indican que existe una alta probabilidad que la jueza espere al día viernes, luego de conocida la resolución de ambas Cámaras -resolución que todo indica suspendería al ex ministro Sain- para declarar la inconstitucional de dicha resolución por ser violatoria del “principio de legalidad”, que establece que nadie puede ser juzgado sin una ley vigente al momento del hecho. Este principio tiene garantía constitucional en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y en convenciones internacionales. Esta clara violación al derecho de defensa del ex ministro Sain hace presumir que, tanto en la Corte provincial y nacional, la conocida ley Sain debería ser declarada inconstitucional evitando así la eventual suspensión del polémico ex ministro de Seguridad provincial. Por último, si vamos a hablar de leyes provinciales que son violatorias de la Carta Magna nacional, podríamos incluir a la norma provincial por la cual la cámara de Senadores de Santa Fe impidió el desafuero del senador Armando Traferri e imposibilitó investigarlo en una causa por asociación ilícita que llevó adelante el investigador Sain cuando era Ministro de Seguridad. Lo cual contradice claramente la Constitución Nacional, que permite investigar a legisladores nacionales sin permiso previo del cuerpo legislativo al cual pertenece. La segunda cuestión controversial: ¿este forzado proceso de enjuiciamiento que llevan adelante los legisladores provinciales contra Sain es el vuelto o represalia por haber investigado a varios de los legisladores que hoy lo juzgan?

