Cristina Kirchner en La Plata

“¿Quién diría que las únicas vacunas con que contamos son las rusas y las chinas?”, se jactó exultante CFK en una de las poquísimas situaciones en las que se involucró abiertamente con la cuestión de la pandemia. Fue en el Día de la Memoria. Allá por marzo.

Implícitamente se hizo responsable de la gestión de esas opciones vacunatorias al decir que ni ella ni Néstor Kichner tuvieron “anteojeras económicas”, ni confundieron “sus preferencias personales con los intereses nacionales”.

De vacaciones a Disney, pero para vacunarnos a todos mejor Moscú. De internar a la familia en el Otamendi o el Austral a bregar por integrar estatizando todo el sistema de salud.

Los sucesivos traspiés de la versión de la Astrazeneca “nac and pop” y las dificultades, quién sabe de qué tipo, para acceder a las vacunas americanas envalentonaron a la Vice y la animaron a ponerle el cuerpo a un tema del que rehuyó en todo momento. Puede que ya esté arrepentida.

¿Quién diría que el amigo Putin nos tendría en vilo con el tema de la segunda dosis? ¿Quién diría que llegaríamos al segundo semestre sin saber cuándo ni en qué cantidad llegará el componente 2?

¿Quién diría que el Fondo Soberano Ruso tendría a nuestros funcionarios arrastrándose entre espinas justo cuando se cruzan el comienzo de una campaña electoral con la irrupción de la variante Delta plus?

“No hay dudas de que tenemos por delante una tercera ola”, dijo este viernes Fernán Quirós. Los especialistas aseguran que la nueva cepa amenaza ensañarse con quienes no tengan el esquema de vacunación completo.

Tanto agradecer al amigo Presidente ruso, tanto fustigar “al 10% países ricos que acumulan el 90% vacunas que necesita el mundo” para tener que comerse el sapo de que Dmitri Peskov, portavoz de Putin, nos venga a decir que la prioridad absoluta es satisfacer la desmadrada demanda interna de la Federación.

Demanda que, dicho sea de paso, viene tan alicaída por la resistencia de los rusos a dejarse administrar la cuestionada poción, que ha llevado al gobierno ruso a decretar la administración obligatoria de la vacuna para los que ejercen una cantidad de tareas y profesiones a riesgo de perder sus empleos.

Como en cada crisis hay una oportunidad, florece el mercado negro de certificados de vacunacion truchos. Toda una pavorosa novedad.

“La caridad bien entendida empieza por casa”. En Moscú, en China y donde sea que mande la necesidad. La “diplomacia de las vacunas” tiene sus propios destiempos y complicaciones.

Justo cuando Biden anunció la donación de ampollas al mundo en cantidades impensadas un par de meses atrás, Putin blanquea sus dificultades de producción y escasez.

“Echale la culpa al virus”. Nadie parece haber contado con la irrupción de la variante Delta. Es raro, tanto fustigar con la tapa de los medios locales, no se toman el trabajo de echarle una ojeada al “diario del lunes” que desde hace meses se publica en el hemisferio Norte.

No puede decirse que no se esperaban mutaciones capaces de vulnerar la efectividad de las vacunas más eficaces. Nadie puede darse por no advertido. Los especialistas que analizan con rigor el comportamientos de las mutaciones aseguran que es indispensable inocular con el esquema completo para alcanzar niveles aceptables de inmunidad.

“Las vacunas no vencen”, asegura Carla Vizzotti, siempre con el chaleco puesto y dispuesta a poner el cuerpo a la balas.

La angustia de los que recibieron la primera dosis de la Sputnik V viene fermentando desde hace semanas pero detonó en junio cuando comienzan a cumplirse los tres meses de la primera aplicación.

Decenas de adultos mayores regresaron de los centros vacunatorios a los que habían sido citados sin su segunda dosis. Un bajón. Otros tantos recibieron vía mail la cancelación de su turno antes de salir de casa. Impiadoso.

¿Quién diría que lejos de entrar en el tiempo preelectoral con el tema sanitario al menos encaminado el gobierno aparecería atajando con el dramático boomerang de sus falencias y/o especulaciones políticas en el trámite de las opciones inoculantes?

¿Quién diría que el oficialismo tendría que lidiar con las dificultades de la Sputnik? ¿Quién diría que el aliado estratégico terminaría poniendo en riesgo el mismísimo arranque de la campaña electoral? Lejos de exhibir los logros de una vacunación exitosa, nuestros más altos funcionarios terminan enredados en una penosa refriega por la vacunación.

La destemplada diatriba de Alberto Fernández, chicaneando a medios y oposición con el argumento de que le reclaman traiga en tiempo y forma la segunda posición del “veneno” en cuestión, se inscribe en esa línea de razonamiento.

Las declaraciones de Santiago Cafiero minimizando el número de los que según él están en condiciones de reclamar la segunda dosis, también.

Lejos de contener las angustias de la mayoría siguen arrojando kerosene sobre el fuego. El discurso que contenta al núcleo duro K, espanta al resto. Es como seguir cazando en el zoológico.

La decisión está tomada: “La campaña electoral correrá en clave de polarización”, asegura un referente de la mesa chica del oficialismo. “Esa es la foto. Esa es la cancha. Ahí se juega el partido”. Sin mayores logros de los que jactarse, los ejes volverán a hurgar en fracasos y contradicciones de la oposición.

“El candidato es Alberto”, asegura uno de los más altos colaboradores del Presidente.

Convencido de que lo que se plebiscita es la gestión presencial, asegura que si se impone en noviembre llegará el momento de consolidar su perfil como hombre de consenso y moderación.

Este convencimiento no parece alinearse con la puesta en escena en la que su Vice localizó el centro del poder en la Provincia de Buenos Aires y en su delfín Axel Kicillof. Es en el populoso conurbano donde el kirchnerismo piensa librar su batalla de fondo. Alberto no aparece en esa escena ni pintado.

Puede que los berrinches presidenciales tengan que ver con la necesidad de recuperar protagonismo. Parece hablarle más a su progenitora en la política que al electorado que apostó a sus promesas de equilibrio y moderación.

El frente opositor vive su propia interna feroz. Bajo el convencimiento de que “sin 2021 no hay 2023”, Horacio Rodriguez Larreta sale a disputarle el liderazgo a Mauricio Macri.

El alcalde capitalino se propone mantener la unidad de Juntos por el Cambio pero demanda conformar un espacio amplio y heterogéneo. Quiere salir a interpelar los votos del medio esquivando la tensión de los extremos y la agresividad de la grieta. Para lograrlo tiene que correr a Mauricio Macri de la escena. El ex Presidente resiste.

El encuentro a solas de Larreta y Macri de este viernes por la mañana no parece haber limado asperezas. Se dirime un liderazgo.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

La decisión de patrocinar la candidatura de Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires puso en pie de guerra al otro Macri, Jorge, el intendente de Vicente López. El primo del ex Presidente no baja sus aspiraciones políticas. Su objetivo es la Gobernación provincial y no parece dispuesto a ceder terreno.

La cumbre del pasado miércoles tampoco sirvió para atemperar los ánimos. Jorge Macri lejos de deponer su actitud, dice que si Larreta insiste en imponer candidaturas desde CABA, desafiando el liderazgo de Mauricio Macri, habrá que ir a unas PASO. Una interna dentro de la interna. La unidad en un tembladeral. Los tiempos apremian.

La reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio no contó con la presencia de Patricia Bullrich, quien alegó cuestiones familiares. Tampoco se dejó ver el pelo María Eugenia Vidal, aislada tras su regreso al país. No aparecieron ni por zoom.

La disputa entre ambas féminas por el armado en CABA es otro asunto que amenaza producir desgarramientos.

Macri salió a fregar trapos sucios a la intemperie. Habló de que en el cierre de listas aparecen las miserias humanas y los egos. Muy fuerte.

El ex Presidente descree de posibilidad de diálogo con este gobierno y le pegó muy duro a Massa, de quien muchos dicen que es amigo y consejero político del Jefe de Gobierno de la Ciudad. No es solo una cuestión de nombres, también de estrategias para encarar la campaña.

A la hora de consensuar algunos ejes que ayuden a convencer al electorado la coalición opositora no la tiene fácil.

“Vamos a buscar la contradicción del oficialismo… no sé cómo van a sostener la propia unidad”, anticipa uno de los referentes que apuesta a la moderación. “Tenemos que hacer pie en la esperanza de futuro”, agrega. Una consigna demasiado difusa para un tiempo con tantas urgencias.

Mario Negri plantó un razonamiento: “Estamos a siete votos de Venezuela”.

Algunos proponen ir disputando diputado por diputado. Con siete legisladores en la Cámara baja el oficialismo llega al quórum propio. Pero solo ganando 3 o 4 se asegura la mayor’ia. Para poder reponer los propios que pone en juego, la oposición necesita llegar al 63% de los votos.

Está claro que la Cámara de Diputados es el último dique de contención frente al avance arrollador del kirchnerismo y que los argumentos esgrimidos en la carta titulada “La democracia argentina en la encrucijada” firmada por un variopinto grupo de intelectuales tiene sobradas razones para advertir que “si el kirchnerismo suma nuevas bancas en los comicios de este año vaciará hasta la última gota de democracia”.

Lamentablemente estos razonamientos no parecen suficientes para convencer a un electorado apremiado por otros desvelos. Vacunas, trabajo, dinero y seguridad entre las urgencias más frecuentes.

Larreta quiere administrar la unidad pero apunta a sumar diversidades. Desde el libertario José Luis Espert al socialista Roy Cortina. Quiere a todos adentro.

A nadie en Juntos por el Cambio le preocupa la irrupción de Florencio Randazzo. Están convencidos que si bien una opción peronista que recoja a los desencantados puede restar algunos votos a la coalición, ese espacio jugará en contra del Frente de Todos.

Nadie sabe cómo seguirá el curso de la pandemia, para ya suenan alarmas. Todos coinciden en la necesidad de sacar el tema sanitario de los avatares de la campana. Despolitizar la gestión sanitaria debería ser un presupuesto básico para atravesar lo que se viene. Está costando. Nadie parece estar dispuesto a ceder.

La economía tampoco aporta razones para convencer. La estrategia oficialista de poner plata en el bolsillo de los argentinos enfrenta dificultades. La inflación se come el poder adquisitivo de sueldos, planes y programas sociales. Las paritarias encogen los beneficios de la quita de impuesto a las ganancias por debajo de los 150.000 y los pesos que sobran en el mercado van al dólar que pegó una brusca subida a poco de que Guzmán asegurara que no hay expectativas devaluatorias.

¿Quién diría que llegaríamos al fin del primer semestre incorporando un nuevo y penoso vocablo a nuestro vocabulario?” Standalone”, una categoría a la cual descendimos en la consideración del MSCI. Un downgrade que nos saca de ser considerados un emergente para ubicarnos junto a Jamaica, Botswana, Palestina y Zimbabwe entre otros países con dificultades extremas para el acceso al financiamiento. Nada que festejar: la persistencia del cepo lo hizo.

