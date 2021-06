El sueldo de los diputados

(Maximiliano Luna)

Luego del auto-otorgado aumento del 40% para diputados y senadores, la opinión pública expresó, mayormente, su repudio. En lugar de llamarse a un prudente silencio, la diputada Fernanda Vallejos contraatacó con una serie de tweets que dejan al descubierto su desconocimiento del manejo de una empresa privada, así como su enorme ego.

Su queja nace diciendo que los diputados argentinos tienen uno de los sueldos más bajos de la región y que sus colegas de la oposición no están por la plata porque son ricos. Entonces, ¿ella si está por la plata? A confesión de partes, relevo de pruebas. Por otra parte, se olvida de varios temas relacionados. Por ejemplo que, gracias a su trabajo y al de sus colegas, los sueldos de todos los trabajadores argentinos son los más bajos de la región. Si se pagara por resultados deberían ganar aún menos. También se olvida de la corte de asesores (algunos quizás ñoquis y muchas veces familiares) que cada diputado nombra y que se pagan con plata de los contribuyentes. Cada diputado o senador no es barato, es carísimo.

Luego, Vallejos dictamina que es una vergüenza que cualquier CEO gane más que un diputado, ya que ellos son los representantes del pueblo. La enorme mayoría de los dueños de compañías piensa diferente, ya que están dispuestos a poner de su propio bolsillo el sueldo para lograr que ese empleado continúe trabajando. Con los legisladores no pasa lo mismo, ellos se definen su sueldo, total lo pagamos todos los demás.

Y agrega que el rol del CEO es satisfacer el afán de lucro de un privado. No se da cuenta que para lograr lucrar tiene que satisfacer las necesidades de los consumidores a los que brinda sus productos o servicios con una calidad suficiente y a un costo conveniente. Lamento decirle que en el mercado el pueblo vota todos los días, eligiendo uno u otro producto. Y aquel CEO que no logre dar beneficios a los consumidores no sólo no tendrá lucro, sino que los dueños de la empresa tendrán que poner plata. Democracia todos los días versus democracia cada 2 años.

Entre sus errores afirma que “fácil es subir los precios desde un escritorio y quedarse con el salario de los argentinos y las argentinas”. No es fácil subir precios, la competencia puede ubicarse más abajo y los consumidores pueden optar por cambiar de marca, comprar un sustituto o no comprar. Salvo en los monopolios (que es parte del trabajo del congreso que no existan o regularlos) no se puede poner cualquier precio, solamente el precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Claramente, no conoce los nervios que pasan los vendedores y los encargados comerciales al cambiar una lista de precios hasta poder ver la reacción del consumidor a estos cambios. Por último, nadie se queda con el salario de la gente, se está intercambiando la parte del salario por un bien o servicio que la persona que lo compra considera que tiene, al menos, el mismo valor.

Los políticos sí se quedan con el salario de la gente y en Argentina en una proporción mayor que en toda la región, vía impuestos. Y lo que es peor, compulsivamente. El político es el único que puede meter la mano legalmente en el bolsillo de la gente para sacarle el dinero ganado. Por algo se llama impuesto, viene de imponer, obligar.

Para terminar, aunque parezca improbable, coincido totalmente con uno de sus mensajes. El dinero no es un gran estímulo, se vive mucho más feliz teniendo otros objetivos más altruistas. Pero si piensa que los políticos son una casta que tiene objetivos altruistas se está equivocando nuevamente.

