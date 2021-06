El Gobierno lleva meses sin dar respuesta sobre un plan para vacunar a las autoridades de mesa

Las PASO deberían realizarse el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

Hay una ley sancionada en el Congreso que aplazó por un mes las PASO y las elecciones legislativas. Con esa suspensión por un mes, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias deberían realizarse el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

Ayer surgió una noticia inquietante en torno de lo que sería la correcta preparación de las elecciones. La Cámara Nacional Electoral dictó una acordada para solicitar la vacunación de las autoridades de mesa y anticipar su convocatoria. Dicho así no parecería nada fuera de lo esperado. Pero avancemos.

Primero, tomó de esta acordada la referencia acerca de qué son las autoridades de mesa. Representan la máxima autoridad de los comicios; son la principal garantía de imparcialidad y neutralidad en su conducción; son control y juzgamiento. Dice la Cámara Nacional Electoral, presidida por el doctor Santiago Corcuera: “Resulta de vital importancia para el proceso electoral el adecuado funcionamiento de las mesas de votación, requiriendo que sus autoridades cuenten con las garantías mínimas para desempeñarse en tan alta función”.

En este sentido, la Cámara Nacional Electoral viene diciendo esto desde enero de este año. Y le requirió al Poder Ejecutivo incorporar en el plan de vacunación como personal estratégico esencial a las autoridades de mesa que van a ser fundamentales en los próximos comicios.

Esta acordada no es que surgió después de lo dicho en enero. El 15 de abril pasado, la Cámara Nacional Electoral le envió una carta al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro insistiendo en este tema. La carta no tuvo respuesta. En esa carta, fechada el 15 de abril, reiteran la necesidad de un plan de vacunación para las autoridades de mesa planteando que el Gobierno eventualmente le enviara la lista de personas vacunadas para elegir entre ellas o que vacunaran a los elegidos como autoridades de mesa. No hubo una respuesta.

En esa carta expresan también, y me parece muy importante, que “está fuera de debate que las elecciones no son un servicio público sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular en su expresión más pura”. Y afirma, párrafos después, que resulta vital para la pureza del proceso electoral el adecuado funcionamiento de las mesas. Reitero, esa carta no tuvo respuesta.

En la acordada de ayer, que es un paso más en la formalidad de un reclamo, la Cámara también remarca la importancia de que la inoculación se realice con tiempo suficiente. Porque obviamente para lograr la inmunidad de las personas que se vacunen a fin de ser autoridades de mesa se necesita una primera y una segunda dosis y eso lleva tiempo.

Dicho esto, también decidió la Cámara, y lo pone en la acordada de ayer, disminuir la edad de quienes van a ser convocados y reitera un dato no menor: que tienen que ser excluidos los afiliados de partidos políticos. Digo no menor, porque si cuando llegan las elecciones se da prioridad a los ya vacunados sin discriminar este detalle, tampoco podemos garantizar un funcionamiento totalmente normal.

Reitero, la Cámara Nacional Electoral no tuvo aún respuesta del Gobierno para garantizar la vacunación de las autoridades de mesa en las próximas elecciones. El Gobierno lleva meses sin dar respuesta sobre un plan para vacunar a las autoridades de mesa. La pregunta es por qué.

¿Qué hay detrás de la demora en garantizar la logística imprescindible para un proceso electoral que sin dudas va a ser de lo más complejo que se recuerde por la situación de la pandemia? ¿Por qué fue desoído el reclamo de la Justicia Electoral si se han atendido reclamos de otros sectores como gremios y movimientos sociales?

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición con respecto al aplazamiento de las PASO y las elecciones legislativas incluye una cláusula cerrojo que impide que se suspendan las PASO. Es decir, que impide que se levanten directamente del cronograma. Pero no pocos hablan en voz baja de que la bala de plata del Gobierno, si le conviniera, es suspenderlas.

No quiero entrar en terreno especulativo. Y lo que no es terreno especulativo es lo llamativo de que el Gobierno no esté respondiéndole a la Justicia Electoral. Voy a dar un ejemplo. En Israel, la logística de las elecciones se pensó como parte del plan de vacunación. Por algo muy simple: consideraban que las elecciones son importantes y que había que garantizarlas.

Sin logística, la ley no alcanza para asegurar las elecciones. ¿Qué hay detrás de la postergación de respuestas del Gobierno a la Cámara Nacional Electoral? Demorar la logística para las PASO no parece la actitud de un gobierno que tenga la convicción de realizarlas.

*Editorial de Cristina Pérez en “Confesiones en la noche” - Radio Mitre