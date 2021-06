El país necesita nuevas instituciones monetarias para poder superar viejas carencias

El país arrastra severas deficiencias en calidad y cantidad de viviendas, saneamiento, y transporte (Reuters)

La Argentina puede transformar la crisis en oportunidad, canalizando el trabajo productivo de 4 millones de desocupados para resolver las grandes carencias sociales que arrastra: vivienda, saneamiento, y transporte, utilizando insumos ociosos que están en oferta excedente como tierra, arena, piedra o cemento, que no es otra cosa que piedra molida y calentada a 1.300 grados.

Estos recursos ociosos fecundados con el trabajo productivo de los trabajadores se podrían convertir en cuatro años en: 2 millones de viviendas dignas; 80.000 Km de redes de agua, cloaca, y gas natural; 100.000 Km de caminos rurales; y 13.500 Km. de autopistas.

Capítulo aparte merece el caso del excepcional yacimiento de Vaca Muerta que, en 10 años, permitirá extraer 27.000 millones de barriles de hidrocarburos que a precios de hoy significan USD 1,7 billones. Es el segundo yacimiento shale gas más grande del mundo en su tipo y presenta grandes facilidades para su explotación ya que en extensas zonas se puede hacer perforación vertical que abarata el proceso y le da más velocidad a la operación.

Se necesita invertir en infraestructura sólo el 3% del valor del yacimiento. Hay que urbanizar Vaca Muerta y dotarla de oleoductos, gasoductos que la conecten con el Atlántico para posibilitar la exportación en gran escala de gas. Se podría financiar con pesos UVA y se convertirán en USD 1,7 billones cuando se exporte el excedente de producción que no absorba el mercado interno.

La riqueza que puede generar Vaca Muerta sería suficiente para:

1. Cancelar íntegramente la deuda pública externa;

2. Acceder al investment grade como los vecinos Uruguay, Chile, Perú y Brasil;

3. Alcanzar un nivel de reservas por habitante superior a China.

Nueva moneda de curso legal

Todas estas obras se hacen con recursos internos. No requieren dólares sino una nueva moneda local que debe ser declarada por ley del Congreso de curso legal y forzoso y tener poder adquisitivo constante. Se trata del pesoUVA creado por el Banco Central en marzo de 2016 que permitirá al sistema bancario otorgar préstamos a 30 años de plazo al 3% de interés real anual.

El Congreso debe crear dos instituciones: una moneda de curso legal y forzoso, el pesoUVA, similar a la Unidad de Fomento, UF, de Chile que brinda estabilidad perpetua de su poder adquisitivo, por tratarse de moneda indexada. Creada hace 53 años, la UF no ha tenido inflación alguna, mientras la moneda estrella del planeta, la divisa internacional -el dólar norteamericano- registró en idéntico período una inflación del 805%. Cabe preguntarse: ¿Cuál es la moneda estable? ¿el dólar o la Unidad de Fomento?. La otra institución, es la Bancarización Inducida que crecerá en base al multiplicador de los depósitos bancarios. Hoy, es la menor de América -apenas alcanza al 14% del PBI- detrás de Haití, Bolivia o Paraguay.

Para revertir esta situación hay que exigir por ley que todas las Obligaciones Dinerarias Relevantes se paguen bancarizadas, bajo pena de nulidad del pago. De este modo, la Base Monetaria se podría expandir 10 veces y en poco tiempo alcanzar a Chile con el 112% del PBI. El crédito bancario llegaría así a 2,6 billones de $UVA, equivalentes a 1, 2 billones de dólares.

Estas dos instituciones no implican ningún sacrificio para el habitante. No hay despidos de empleados públicos. Todos pueden gastar todo su dinero sin restricciones. No hay corralito ni corralón. Lo único que se requiere es que no se atesoren los billetes ni en los bolsillos ni en una lata de yerba en la cocina de la casa, sino que se deposite en el banco y se efectúen todos los pagos con tarjeta de débito o cualquier otro instrumento bancarizado.

La economía necesita una cuarentena perpetua de los billetes que, circulando sin filtraciones dentro del sistema bancario, se reproduzcan como conejos en una jaula.

Habrá premios y castigos. El retiro de efectivo podría gravarse con un impuesto del 5%, mientras el pago bancarizado de alimentos tendrá reintegro del 21% del IVA, generando una adhesión masiva de las familias al sistema por su enorme ahorro en el presupuesto doméstico.

La meta es decuplicar el crédito bancario para financiar las grandes carencias sociales, generando el pleno empleo con un crecimiento del PBI del 10% anual, gracias al trabajo productivo de los hoy desempleados.

Hay que dar un fuerte estímulo a los trabajadores de la construcción que podrán renunciar a una parte de la carga social mediante el envío de un telegrama aprobado por ley del Congreso que permita al obrero optar por trabajar más horas duplicando su salario. Nadie estará obligado a hacerlo.

Se trata de una opción enteramente voluntaria y consiste en: trabajar seis días a la semana; reducir a 5 los feriados en todo el año; se suprimen las vacaciones anuales; y la indemnización por despido, que se podría ejercer con el envío de un telegrama colacionado. El aporte a la UOCRA se mantiene en plena vigencia y sin variantes.

Esta sería una verdadera reforma laboral que posibilitaría más horas de trabajo, más producción y salarios duplicados para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sin privaciones.

