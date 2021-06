La economía quiere desarrollarse y no la dejan

Alberto Fernández junto a Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof (Presidencia)

¿Hacia dónde dirige el barco de la coalición gobernante Alberto Fernández y con él, el de los argentinos?

De ser el Presidente que gobernaría junto a los 24 gobernadores por encarnar al porteño más federal, muta y va corporizando una especie de república del AMBA, sin CABA. Así como el ministro de Economía, Martín Guzmán, está obligado a arreglar nuestras deudas (externas); el Presidente está obligado, ante las inminentes elecciones de medio término, a conseguir que en julio la mitad de los argentinos estén vacunados. Desde este posicionamiento -el que permite que Axel Kicillof sea algo más que el gobernador de Buenos Aires-, Alberto Fernández se enfrenta a un desafío electoral que en ningún caso lo favorece. Este AMBA sin CABA es su abrazo de oso. Si en las elecciones de medio tiempo -a partir de mañana con la aprobación de le ley, en septiembre y noviembre- pierde el oficialismo, la derrota caerá toda sobre la espalda presidencial. De ganar el Frente de Todos, el mérito a hoy se lo llevaría el gobernador bonaerense. Lo cierto es que el “no plan” del Presidente es el “sí plan” de CFK. Lo expresó públicamente en La Plata el año pasado, convalidado por el Presidente el pasado 5 de mayo diciendo “esta es la foto de la unidad”.

Sin relaciones normales con el mundo, no hay economía viable. Es decir, sin acuerdo con el Club de París y el FMI, nuestra economía no será viable. La economía argentina quiere vivir y desarrollarse y no la dejan, y no me refiero solo a los cierres por la pandemia y sus consecuencias, sino por el desconcierto de idas y vueltas generadas por el gobierno, entorpeciendo. En el caso del cierre de las exportaciones de carne, cuando el jueves pasado estaba todo dado para solucionarse, el Presidente volvió para atrás diciendo “quiero cuotificar las exportaciones, subir retenciones, quiero asegurarme precio sobre todo”. Esta impronta del Presidente lleva a que hoy el Consejo Agroexportador Argentino brinde una conferencia de prensa mostrando que este no es el camino. En esta misma conferencia también enviarán al Gobierno un mensaje público sobre la desazón ante la parálisis con el proyecto trabajado, presentado y consensuado por este sector, para que Argentina tenga una política de Estado en agroalimentos, generando producción y empleo en los próximos 10 años. La vez anterior que se produjo el cierre de las exportaciones de carne, Argentina perdió 150 mil puestos de trabajo, U$S30 mil millones, 12 mil millones de su stock ganadero y la carne subió 54% sobre la inflación de aquel período.

Con respecto a la Hidrovía, la fábrica de dólares para Argentina, se conoció la resolución 153/2021 que deroga la resolución N° 8 del 13 de enero del presente año del Ministerio de Transporte, por la cual se había creado la Unidad Ejecutora de la Hidrovía. El artículo 2 de la actual resolución establece que sea la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables el órgano que reemplace a la citada Unidad Ejecutora. Esta medida va absolutamente en dirección contraria a lo expresado por el presidente Fernández en un acto público en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, junto a ocho gobernadores, creando lo que hoy se deroga.

Fuentes cercanas al gobernador Kicillof señalan que lo que está buscando es un acuerdo de cuotificación de cargas entre provincias. Básicamente busca que los puertos de Santa Fe trabajen al 50% de las cargas y que el 50% restante sea derivado a La Plata y/o al puerto de San Nicolás. Para este diseño teórico de imposible ejecución práctica está buscando el control estatal de la Hidrovía.

Solo un ejemplo que el Gobernador bonaerense debiera tener en cuenta: el puerto de Renova, ubicado en Timbués, demandó mucho tiempo de estudio sobre su localización, en la elección del lugar estratégico y su planificación. Es decir, el proyecto en sí fue de una inversión muy costosa. Luego de obtener la factibilidad, la inversión para concretarlo demandó U$S409 millones. ¿De qué manera un dirigente político -de confirmarse esta información- le indica que solo complete la carga al 50%, porque la voracidad tributaria así lo demanda?

En medio de estas situaciones adversas para la provincia de Santa Fe, el gobernador Perotti lanza el próximo viernes 4 de junio su sector político de una manera absolutamente virtual, dada la situación sanitaria. Estará acompañado por intendentes y presidentes comunales, legisladores, dirigentes sindicales y seis senadores provinciales. El nombre elegido para la agrupación es “Hacemos Santa Fe”. Lo que tendrá que discutir es la conformación de las listas nacionales con el Presidente y la Vicepresidenta; sabiendo que en una provincia absolutamente productiva, las políticas emanadas desde el gobierno nacional son difíciles de remontar. Perotti sabe, aunque no lo diga, que en su provincia a mayor integración en las listas de kirchneristas, los votos se vuelven más esquivos.

La oposición cree que en CABA, bastión de JxC, los ataques del gobierno nacional contra los porteños consolidan aún más el voto opositor. El tema es la provincia de Buenos Aires, donde allí sigue habiendo diferencia a favor del oficialismo. Ante esto se barajan distintos esquemas. Uno es que JxC tenga una PASO entre dos listas, una sin la UCR en la cual estén Diego Santilli, Elisa Carrió y Miguel Pichetto; y otra, de la UCR, con Facundo Manes a la cabeza. La otra opción dependerá de la aparición electoral -o no- de Florencio Randazzo por fuera del PJ, sacándole votos al oficialismo. Si bien todo está abierto aún, lo que aparece como una definición es la decisión de María Eugenia Vidal de presentarse en CABA.

Este miércoles el Senado nacional dará sanción definitiva a la prórroga del cronograma electoral. También tratará ganancias para empresas, y el jueves recibirá al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

