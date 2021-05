Argentina necesita ponerse de acuerdo en el qué y el cómo

Argentina pasó del Gobierno que consulta y se apoya en la evidencia científica, a la novena de San Expedito: lograr el milagro en 9 días. Sí ha quedado claro que el Presidente ha decidido utilizar lo que podemos denominar 9 x 12. Es decir -ante la credibilidad perdida por haber utilizado el año pasado la extensión cuasi sin fin de la cuarentena-, en esta oportunidad está decidido a cumplir con la palabra empeñada de 9 días de cierre por 12 de trabajo. Esta medida ayuda a dos objetivos: cuidar la salud y la economía.

En el subibaja de los equilibrios, el Gobierno a veces está más en alza, como en la gira europea, con una posibilidad seria de acordar con el FMI y el Club de París, pero en forma casi inmediata baja y crea un nuevo problema: cierre de las exportaciones de la carne.

Argentina necesita ponerse de acuerdo no sólo en el qué, sino también en el cómo. Es decir, qué priorizar para salir de la trampa de decadencia sin límite en la caída. ¿Quién hubiera podido imaginar que Argentina con sus potencialidades, tenga un 40% de desocupación y hasta un 70% de su infancia pobre?

Podríamos reconocer en dos grandes temas nuestro principal padecimiento: generar trabajo y derrotar a la inflación. ¿Podrían oficialismo y oposición acordar en esto? Si así fuese, la pregunta que sigue es cómo. El oficialismo, claro está, no encuentra los instrumentos o, en todo caso, los que utiliza no le dan resultado. La pregunta que sigue es la siguiente: ¿si la oposición gobernase hoy, que haría? Hasta hoy vemos una oposición tan pobre como la pobreza del oficialismo. Llena de enunciados generales, sin mostrar un solo camino conducente hacia la recuperación del círculo virtuoso que nuestro país perdió. Inversión, producción, empleo, consumo. Aquí cabe la otra gran pregunta: ¿para qué tanto ahínco en ganar elecciones sin saber luego qué hacer al llegar al poder?

La semana pasada analizamos la cadena del pan y las dificultades que impiden que esté en la mesa de los argentinos al igual que la carne.

Santa Fe es la primera provincia exportadora de carne y alberga en su geografía a los principales frigoríficos para tal fin. Por ello no llamó la atención que su gobernador -una vez conocida la medida de cierre de exportaciones de carne- respondiera rápidamente que la solución pasa por aumentar la producción y no cerrar las exportaciones . Luego de ello, instruyó a su equipo para que trabajase junto con el sector exportador santafesino, acercando distintas propuestas de solución al ministro de Producción, Matías Kulfas. Le interesa que la carne siga estando en la mesa de los argentinos y santafesinos, entendiendo que existen posibilidades de solución, garantizando buenos precios para el mercado interno y la continuidad de la entrada de divisas al país. Una de las propuestas que está en el despacho de Kulfas recomienda que el sector exportador se retire por 180 días, como mínimo, de Liniers. De esta manera se aclararía la gran pregunta de quién fija el precio de la carne: si el sector exportador o el de la intermediación. Para este tema -dado la alta evasión en la provincia de Buenos Aires-, el Gobierno debió, antes de tomar la medida extrema, involucrar a la AFIP y a la Aduana. En estricto off, el sector reconoce que hay negocio trucho, evasión, subfacturación, inclusive empresarios que exportan sin plantas. Queda claro que hay una falla de los controles.

Israel y China han solicitado a la OMC sanciones para Argentina. Esto implica que, cuando nuestras carnes regresen a dichos países, el castigo será un menor precio.

Los productores quieren estar sentados en la mesa donde el Gobierno decide junto a los exportadores la solución del problema, ya que no quieren ser quienes paguen el costo del acuerdo. Según trascendidos de la reunión del viernes pasado, de acordarse lo allí conversado, el productor perdería por kilo de gancho aproximadamente $40, o sea entre $7.000/10.000 por animal, dado que el Gobierno pidió precios subsidiados para el asado, matambre, vacío, cuadrada y bola de lomo.

Al cierre de este análisis, Santa Fe mantenía el cronograma electoral. Es decir: 30 de mayo para presentación de alianzas electorales y 22 de junio para oficialización de listas.

Luego del fallecimiento de Miguel Lifschitz, los ojos locales y nacionales están puestos en el reacomodamiento del FPCyS. El partido Socialista tendrá su congreso provincial virtual el 28 de mayo para definir su estrategia electoral. Intentará contener lo máximo posible a sus aliados; principalmente que la mayoría de los radicales permanezcan en el espacio. La presidenta del Socialismo a nivel nacional, Mónica Fein, subraya conversando con Infobae una y otra vez, que “nuestro mayor desafío será el 2023″. Remarcó que “luego de la elección, y no menor, hemos logrado mantener la unidad del socialismo”. El Frente cuenta con dos aliados claves: el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. En el caso de este último, está dispuesto a seguir aportando a la consolidación del espacio a la espera que el socialismo ordene sus referencias. La idea de este sector es ir a una interna atractiva de centroizquierda con todos adentro y lograr así clarificar quién conducirá este sector.

El radicalismo, cuya convención será el 28 del corriente, insistirá en la estrategia del frente de frentes a través de su presidente Lisandro Enrico. Dado que esto ya ha sido desestimado por el FPCyS, los radicales del NEO, así lo expresó el senador Felipe Michlig, acatarán la estrategia de la UCR nacional integrante de Juntos por el Cambio, lo cual fue ratificado el pasado miércoles en la comisión de acción política de la UCR. En esta reunión, los radicales libres avisaron que continúan en el FPCyS y no así el NEO.

El sector en formación de la tercera vía bonaerense expresada por Florencio Randazzo y el lavagnismo tenía en Miguel Lifschitz su socio político. Su sucesor frente a la cámara de Diputados, Pablo Farías, manifestó a Infobae que seguirán ese camino. La novedad para el sector y que entusiasma al Frente es que Facundo Manes aceptaría ser diputado nacional y está evaluando la posibilidad de concretarlo en Capital Federal, con alta probabilidad de enfrentar el ex presidente Mauricio Macri, quien dicen cerca suyo estaría analizando esta posibilidad para refugiarse en los fueros, dado que descree del funcionamiento imparcial de la justicia.

Como dice el gran politólogo Hugo Quiroga “Argentina está marchando a la desconstitucionalización de la democracia”. La debilidad del presidente Alberto Fernández no ayuda a evitarlo. Según el embajador en Chile, Rafael Bielsa, no habría posibilidad de se repita en Argentina lo sucedido en el vecino país, donde en las recientes elecciones, los partidos tradicionales de derecha y de centro izquierda perdieron en forma abrumadora. ¿Será?

