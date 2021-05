Qué tal Frank Sinatra para el confinamiento

Frank Sinatra

Estamos adentro. Muchos se contagian . Y tantas muertes. No es la hora de poner sobre la mesa, sobre la realidad transcurrida desde que la pandemia llegó. Se verá. Ahora estamos adentro. Según el modo en que la suerte reparta, en compañía, como se pueda, en soledad. Estamos adentro. Podemos tomar un poco demás –pasa-, cocinar algo bueno, meterse un cañón de televisión entre los parietales y el sistema nervios. Una gran opción, lo hago ahora, es llamar a la magia de Frank Sinatra. Hace minutos, “That´s life” por Youtube . Sinatra grabó más de 1300 canciones y 50 películas. Nacido en 1915, el corazón le dio una patada en el 84. En el féretro, ordenó, porque ordenaba siempre, era un jefe formado en un medio violento desde su alumbramiento , que debían colocarle un botella de bourbon Jim Beam y un cartón de Camel para el viaje . Como epitafio eligió “The best is yet to come”. Nada terminaba: Falta lo mejor. Los famosos ojos azules siguen mirándonos todavía.

Este ser único trató de hacer cuanto quiso- como en My Way, la canción compuesta un francés, “Comme d´habitude”, sin éxito pero olfateada por Paul Anka primero y recibido por Sinatra de inmediato hasta convertirse una especie de himno -, pero tropezó mucho, agredió, sufrió, fue olvidado y se levantó . Fue uno de los hombres con mayor y poder del siglo XX, no es ninguna exageración. Era en 1966, cuando escribió “Frank Sinatra tiene un resfrío”, lo dice sin vueltas en su formidable crónica Gay Talase , uno de los creadores del nuevo periodismo junto con Tom Wolfe y algunos más. Allí cuenta que Frank Sinatra, resfriado, se negó a aceptar una conversación en un club privado de Beverly Hills. Hosco, con mucho alcohol, en la barra o pavoneándose en busca de pelea por irritación y arbitrariedad con otros socios. Más todo que lo que pasó alrededor del personaje y en su circunstancia: era en ese momento, aseguró, el americano con mayor poder. Llegada fácil a la cima política, el vínculo claro con las familias mafiosas, influencia en decisiones o intermediaciones aun en asuntos internacionales, muy rico, despótico , con un récord de mujeres espléndidas y también decisivas todas en materia de sexo y significación. Desde su primera esposa Nancy Barbato, una atractiva ítalo estadounidense que alcanzó los 101, Ava Gardner, casamiento secreto cuando todavía no había finalizado el divorcio, Mia Farrow, Angie Dickinson , Elizabeth Taylor, Lana Turner, Lauren Bacall, juran que Jackie Kennedy ya viuda , seguramente Grace Kelly, Marilyn Monroe . La lista es larga.

Dios y el diablo

Ahí está la inasible clave . Nacido con fórceps- un tímpano dañado, cicatrices- en Hoboken New Jersey, hijo de Dolly Garaventa de Génova y Martin Sinatra de Sicilia. La calle en que creció fue escuela con matones de poca monta que amenazaban a otros inmigrantes o los obligaban a pagar protección, muchos sin saber inglés y analfabetos como el padre, boxeador gallo que se ganaba el pan en rings vociferantes y clandestinos. Allí forjó amigos de infancia como los hermanos Feschetti , unos de los pocos que podían verlo con los años sin peluca y en camarines. Una foto de Ketty Kelly, autora de su biografía no autorizada, es clara. Los Feschetti se convirtieron en mafiosos de medio pelo, ya que estamos con el tema: en su apogeo y leyenda mundial, una ayudante cuidaba de los sesenta postizos que Frank guardaba como un tesoro.

El primer casamiento con Nancy , madre de sus tres hijos, Frank Jr, Nancy y Tina, tenía parentesco con el pesado Willy Moretti quien reportaba al capo Frank Costello. Primeras ayudas de ese artista asombroso que las generaciones estudian por su aire, el estilo, desde luego la voz y cómo emplearla, la manera casi irreal de capturar la música sin haber usado nunca audífonos, la pronunciación en cada palabra de tal modo que llegaba al corazón humano en cualquier lugar de la Tierra. Miles Davis, añado porque escuché cuando lo dije en el Palacio de los Deportes de Barcelona después de un concierto sin olvido en 1984, tomaba el fraseo de Sinatra para su trompeta a menudo. Frank vio a Dylan y opinó que cantaba como el pato Donald, pero Bob hizo un disco reciente con canciones de él.

¿Cómo pudo ser, y serlo en una persona, el dueño de lugares siempre al borde de lo que sea en Las Vegas, conocido de Sam Giancana feroz súper capo de Chicago que por algún camino participó de innumerables crímenes y de conspiraciones para matar a Castro durante la presidencia de Kennedy, el ángel que bajaba y estremecía al cantar como nadie? Parece que no sería un buen consejo explorar nuestra condición en línea recta y unidimensional. Los laberintos penumbrosos y la capacidad para soltar la música y hacer que cada canción iba dirigida a vos, a él, a ella, a mí, marcharon a la par en ese genio intuitivo, como tocado desde las alturas: fumaba y bebía su trago mientras cantaba, no quería ensayar mil veces: por alguna razón notaba que había sido señalado. Claro que lo sabía. Alguien desde lo arriba lo había elegido.

Quien hurgue la historia de Frank Sinatra, no dejaría a un lado la influencia de Dolly Garaventa, la Mamma. De carácter fuerte y activo instaló un boliche para vender alcohol en tiempo de ley seca, fue puntera del partido demócrata en New Jersey y practicó abortos con tarifa en la casa. Además, instaló en el hijo la idea de convertirse en un “hombre de honor”, y la expresión es diferente cuando se alude a los patrones integrantes de clanes y grupos conjurados por la omertá, el silencio de la Cosa Nostra. Esa fue su parte muy oscura de la que jamás se separó y negó solo por excusas o acusaciones legales, que las hubo. La otra es la maravilla capaz de poblar el espíritu de belleza y dejar quién sabe sin darse cuenta un legado de arte incomparable. Ahora, vean, escucho “One for my baby” , un tema supremo de un subgénero singular : hombres solos que hablan y trasiegan whisky a las cuatro de la mañana para el barman siempre llamado Joe, paciente con los dolores amorosos. Una espacialidad de nuestro musical compañero de confinamiento.

Palito Ortega

No vamos a olvidarnos de la llegada al país, conseguido por Palito Ortega con laborioso y gordo contrato. Fue en el 81 y en el gobierno militar el turno de Viola. La Argentina es uno de los lugares que han encontrado adoración y mito alrededor de Sinatra. Una unión casi del mismo palo encuentra en la figura del cantante que entre amigos solía hablar en plan reo y canchero y al cantar regalaba las perlas de la lengua. Había llegado un mito. Veinte mil persona en el Luna Park y pocos en las comidas vip del Sheraton configuraron un fracaso comercial : “Tranquilo” , le dijo a Palito. “Si fueras a los Estados Unidos , contá conmigo. Te diré garantías”. Así fue.

Cuando Viola se reunió con Frank, le quitó la gorra como bromeando y se la puso: “Así que vos sos el “trompa”, el boss aquí, ¿ no?” Nadie podía tocar a Sinatra.

De manera que, adentro, ahora, podemos escucharlo para mejorar y tener más sentido a los días de nuestros vidas. No todo el tiempo, que sería absurdo. Como un plato de los buenos que hay en la carta del encierro. ¿Hay acaso algo mejor que una canción en el momento justo?

