Vidal: una reaparición con dos mensajes

María Eugenia Vidal (Cristian Gastón Taylor)

Tras casi un año y medio en un autoimpuesto exilio político, con la excepción de esporádicas y muy puntuales apariciones en redes sociales, María Eugenia Vidal decidió retornar a la política. Si bien podría pensarse que la forma en la que decidió reaparecer en la escena pública no ha sido la más creativa, ya que, como Cristina Fernández, Mauricio Macri, Patricia Bullrich e incluso Jorge Macri, Vidal publicó un libro hablando sobre sí misma, esta semana han trascendido declaraciones mediáticas que la acercan cada vez más a una posible candidatura en las próximas elecciones.

Lo cierto es que, con su reaparición pública, la ex gobernadora bonaerense generó dos tipos de mensajes distintos en cuanto a sus objetivos estratégicos de cara a la opinión pública y sus destinatarios al interior del espacio del PRO. En primer lugar, un llamado a la negociación en relación con Horacio Rodríguez Larreta, sumado al mensaje implícito de que con ella en el escenario el camino del Jefe de Gobierno porteño a una candidatura presidencial podría no estar exento de competencia interna. En segundo lugar, un relato que pretende trazar límites respecto a Macri y su gestión, lo que de alguna manera reaviva algunas de las viejas desavenencias, que algunos interpretaron siempre como destrato, de los tiempos en que Cambiemos hegemonizaba los gobiernos de Nación, provincia, y Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

El factor Vidal dentro de las tensiones de Juntos por el Cambio

Una tendencia que suele darse en Argentina es que, en tiempos preelectorales como los que corren actualmente, les resulta más sencillo a los oficialismos definir candidaturas que a la oposición. El estar ocupando lugares y roles de poder aligera las negociaciones, disciplina voluntades, y evita que proliferen asperezas o tensiones generalizadas. En definitiva, el poder dirime con mayor facilidad el poder. Más aún en el caso de que el oficialismo esté representado por el justicialismo, un espacio en el que tradicionalmente los liderazgos ordenan y disciplinan la organización hacia abajo. Como reza el viejo refrán peronista: “El que gana conduce y el resto acompaña”.

Ello no ocurre igual cuando una fuerza política está fuera del oficialismo y tiene por delante escasas candidaturas y cargos expectantes que distribuir entre muchos aspirantes, más aún cuando se habla de coaliciones, en donde además hay que distribuir los mismos entre diversos espacios políticos. En el caso de Cambiemos, a estas dificultades comunes a cualquier coalición opositora, se le suma el virtual estado deliberativo de un espacio que aún no realizó un proceso de reflexión y análisis profundo del rotundo fracaso en la gestión. Así las cosas, es lógico ver que las tensiones afloran y la habilidad para negociar y generar acuerdos se convierte en uno de los pasos más importan de la contienda. Sólo el tiempo dirá si se trata de un paso acertado o en falso.

Una de las aspirantes y principales animadoras en esta negociación por candidaturas dentro de Juntos por el Cambio es, sin dudas, Patricia Bullrich. Desde su salida del gobierno nacional, la ex ministra de Seguridad de la Nación, ahora desde la institucionalidad que le otorga el ejercicio de la presidencia del PRO en el orden nacional, ha sido una de las dirigentes más disciplinadas en establecer y ejecutar una agenda propia para posicionarse en la escena política nacional. Con el lanzamiento de su libro, Guerra sin cuartel, recorrió durante los meses de verano la costa atlántica y municipios aliados a lo largo y ancho del país. En las últimas semanas su proactividad entrelazó objetivos con el padrinazgo de Mauricio Macri, quien ha optado por un perfil más bajo, pero que sin dudas busca fortalecer su liderazgo en la coalición que lo llevó a la Presidencia de la Nación. Macri sabe que, impulsando la candidatura de Bullrich logra un doble objetivo: por un lado, le pone límites a las lógicas ambiciones de Rodríguez Larreta o la propia Vidal y, por otro lado, le permite a él seguir conservando un posicionamiento relativo como dirigente “moderado”, siendo su ex ministra una figura más radicalizada.

Esta suerte de tándem político tiene duros rivales dentro del espacio. Horacio Rodríguez Larreta vislumbra un camino hacia 2023 siendo él, y no Macri el próximo candidato presidencial. Para el Jefe de Gobierno porteño, la aparición de Vidal puede significar entonces la posibilidad de que pueda ser ella y no Bullrich la que ocupe el lugar protagónico en las próximas elecciones, lo que no sólo impulsaría sus aspiraciones presidenciales, sino que desdibujaría el pretendido posicionamiento de Macri como moderado, desplazándolo hacia la derecha del espacio.

Sin embargo, la estrategia de Vidal por estos días ha sido deslizar la intención de ser, no diputada por la Ciudad o la provincia, sino aspirante a la presidencia de cara a 2023. Este anuncio tiene dos objetivos encubiertos. En primer lugar, si bien es posible que Vidal aspire genuinamente a la presidencia, lo cierto es que anunciar esto corre la vara en términos de negociación política: el que quiera que Vidal aparezca en alguna lista, tendrá que ofrecerle algo superior. Se trata de un mensaje claro hacia el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, Vidal reaviva el larvado enfrentamiento que se había iniciado durante su período de gestión entre ella y Macri. Cabe recordar la fallida candidatura presidencial de Vidal impulsado por algunos sectores (el tan mentado “Plan V”) y las tensiones que se habían suscitado entre La Plata y Casa Rosada por la política económica, la seguridad y otros asuntos de la gestión. Si bien el enfrentamiento no está planteado explícitamente, la ex gobernadora acota las pretensiones de Macri sobre un acompañamiento sumiso o acrítico tanto de ella como del resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio a una nueva aventura electoral del exmandatario.

Frente de Todos: entre el “divide y reinarás” y la precaución ante la posible unidad

Una máxima de las campañas electorales reza que no sólo es relevante mirar y trabajar hacia adentro del propio espacio, sino también hacia adentro de los espacios adversarios. En definitiva, para definir una estrategia efectiva, no sólo alcanza con conocernos a nosotros mismos, sino que también hay que -como decía el estratega chino Sun Tzu en El arte de la Guerra- conocer al enemigo.

Lo primero que hay que tener en claro es que los espacios políticos son grupos de personas y como tales, es inevitable que en su funcionamiento haya tensiones y desacuerdos. Una buena estrategia política no sólo nos debería indicar qué hacer a nosotros respecto a nuestro espacio, sino también qué hacer respecto a los demás contendientes. En otras palabras, no sólo qué hacer para lograr la mayor cohesión y unidad posible al interior del propio espacio, sino también cómo promover la fragmentación y la división del espacio opositor o de los principales contendientes.

Ante estas evidentes tensiones que afloran en Juntos Por el Cambio y la falta de un liderazgo claro que ordene dicha dinámica, el Frente de Todos tiene la oportunidad de inmiscuirse en dicha interna en beneficio propio. Aplicar el tradicional principio de “divide y reinarás” pareciera ser en este difícil contexto económico y sanitario la mejor carta a jugar.

Pero para ello, es necesario tener una estrategia sólida y ejecutarla con cautela, ya que de lo contrario se podría provocar un efecto contraproducente: unificar a la oposición y erigir una lista capaz de arrebatarle las elecciones al oficialismo en 2021 y, peor aún, en 2023.

