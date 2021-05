COVID: el ajuste mata

Ya es un dato incontrastable que Argentina está entre los países que registran las peores estadísticas en materia de combate a la pandemia. En los últimos días la situación se agravó de manera notoria. En el ranking internacional, siempre en relación a la cantidad de habitantes, hemos ascendido hasta quedar como el cuarto país con mayor número de contagios. En materia de fallecidos la situación es aún peor: según el sitio especializado Our World in Data, Argentina ahora tiene la mayor cantidad de fallecidos diarios a nivel mundial. El martes pasado registró 16.46 muertes por millón de habitantes, mientras el Brasil de Bolsonaro registró 11.82. Desde hace varios días disputamos con Uruguay el primer lugar en la tabla de fallecidos.

Si la situación actual tiene el dramatismo que retratan las estadísticas señaladas, debemos afirmar que sin embargo lo peor aún no llegó. Los casi 40.000 casos que se registraron durante el miércoles 19 están lejos de ser un techo. La dinámica de la pandemia en Argentina nos ha enseñado que los casos crecen en la zona metropolitana y luego se propagan hacia todo el territorio nacional. Pero a diferencia de la llamada “primera ola”, ese crecimiento en el interior no coincide con un retroceso de los casos en el AMBA. En la actualidad los casos crecen de modo generalizado en todo el país. Los datos de la última semana muestran que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano se ha revertido la tendencia y los casos vuelven a crecer con mucha velocidad .

Con una letalidad promedio del 2.3% ya podemos anticipar que si la cantidad de contagios diarios supera los 40.000, en un par de semanas el reporte de fallecidos ya no comenzará ni con 4 ni con 5 sino con 8 o 9. Esto, claro, siempre y cuando el sistema de salud no sufra una saturación mayor a la actual. De llegar a ese escenario, que debe ser considerado una variante muy probable y hasta inevitable de continuar el aumento de los casos, tendríamos un incremento también del índice de letalidad.

De lo expuesto surge que Argentina podría acercarse a los 1.000 fallecidos diarios por COVID, equiparando e incluso superando la situación que se vivió en Brasil con Bolsonaro o en EEUU con Trump . La paradoja es que hasta no hace mucho Alberto Fernández se jactaba de obtener resultados opuestos en materia de la pandemia a estos dos presidentes negacionistas y hasta citaba elogios internacionales que le dispensaban algunos medios de comunicación al accionar de su gobierno. Todo eso es parte del pasado.

La razón de este fracaso sanitario debe buscarse en la política seguida por el gobierno nacional y los 24 gobernadores. Desde fines del año pasado todos ellos han avanzado en una política que borró de un plumazo las medidas sanitarias más elementales de combate a la pandemia. La política pública se redujo a consejos sobre el accionar individual. Se hizo común escuchar a los funcionarios de todos los gobiernos repetir que los lugares de trabajo no contagiaban, que los colegios no contagiaban y que tampoco lo hacía el transporte público. En este relato aperturista los contagios solo se producían en las reuniones sociales. Así, el COVID sería un virus peculiar, con capacidad de distinguir la línea de producción de una fábrica o el aula de un colegio del living de una casa. Este discurso manipulado, que no estaba respaldado por la evidencia científica y que contradecía el sentido común, se utilizó para justificar la vuelta a una normalidad que no era tal. Primaron los intereses empresariales que presionaron para mantener la apertura general de la economía y los del FMI, que pactó con el gobierno un ajuste para reducir el déficit fiscal. La expresión más grosera de ello fue la aprobación de un Presupuesto 2021 que eliminó toda partida referida a gasto COVID. A tal punto llegó el ajuste que el presupuesto de Salud se redujo un 9%, cuando teníamos certeza de que la pandemia estaba muy lejos de haberse superado. Como siempre, la población más pobre sufrió este ajuste de modo agravado. La eliminación de la IFE, cuando la pobreza pegaba nuevos saltos, fue la ofrenda presentada por Guzmán en el altar de los acreedores internacionales. El gobierno que se ufanaba de defender la vida antes que la economía terminó llamando en pleno crecimiento de los casos a que millones de personas salgan de vacaciones en Semana Santa , diseminando el virus por todo el país. Las consecuencias de ello la vimos rápidamente, y se materializó en más contagios y más fallecidos.

La disputa abierta entre el gobierno nacional y el de la Ciudad por la apertura de los colegios siguió la misma lógica. Fue el propio ministro Educación Nicolás Trotta el autor de la idea de que los colegios no contagiaban. En el Consejo Federal de Educación que preside se diseñó la vuelta a la presencialidad sin que haya un correlato en la inversión para lograr una infraestructura más segura. Durante semanas muchos especialistas fueron prendiendo las luces de alarma, mostrando con estadísticas públicas como la apertura de las clases presenciales incrementaban los contagios sobre la población en general y sobre las pibas y pibes en particular. La decisión de Larreta de continuar con los colegios abiertos cuando la curva de casos se aceleró estuvo apoyada en la política que había preparado el gobierno nacional. De hecho los gobernadores peronistas de las provincias del interior mantuvieron las escuelas abiertas, al igual que el Jefe de Gobierno porteño .

La justificación usada por el gobierno para no tomar medidas de restricción en todos estos meses se limitó a la afirmación de que la población “no las tolera”. Sería una cuestión sociológica, según las palabras del presidente. Sin embargo es una forma de culpar al pueblo y eludir su propia responsabilidad . Lógicamente, las medidas de restricciones para ser toleradas transitoriamente deben ir acompañadas de una ayuda económica por parte del Estado. Pero el gobierno no quiso eso, porque su política de reducción del déficit lo llevó a la eliminación de la IFE y de la ATP. Además, como toda restricción debe ser por definición transitoria, la lógica dictaba que debía ser utilizada para acelerar la vacunación, algo que tampoco sucedió. Llegamos así a una especie de tormenta perfecta, en la que la falta de restricciones aceleró la segunda, a la que llegamos con pocas vacunas y con un sistema de salud que en los últimos meses no sumó nuevas camas de UTI. Nada podía salir bien y nada salió bien.

Los anuncios realizados en las últimas horas por el presidente llegan tarde y por sobre todo son claramente insuficientes. La decisión de aplicar restricciones más severas durante 9 días, de los cuales solo 3 son hábiles, sigue la lógica arriba señalada: priorizar el reclamo empresarial de no afectar la actividad económica . Es sabido que el ciclo del COVID es de dos semanas, o sea que supera los 9 días de restricciones. Y a diferencia de lo que sucedía el año pasado, en esta oportunidad las medidas tienen fecha de vencimiento con completa independencia de los resultados que arrojen. Por otro lado, la falta de anuncios de planes de ayuda económica a los sectores afectados coloca el dilema para una parte importante de la población de desconocer las restricciones y exponerse a los contagios, o no tener lo mínimo para sostener a sus familias.

Si la lucha contra la pandemia es una guerra, como metafóricamente se ha citado en tantas oportunidades, debe actuarse consecuentemente. Esto requiere que todos los recursos del país deben ser puestos a disposición para reducir drásticamente los contagios en el período de tiempo más corto posible, mientras se fortalece el sistema de salud y se acelera la vacunación . Un plan de este tipo debiera planificar la actividad económica priorizando solo la verdaderamente esencial, aplicar férreamente protocolos en los lugares de trabajo obligados a mantener las actividades, asistir económicamente a los trabajadores y sectores medios afectados, centralizar el sistema de salud y reforzar su presupuesto para atender demandas de sus trabajadores y dotar de más camas de UTI, y acelerar el plan de vacunación declarando de utilidad pública a los laboratorios que ya producen la vacuna en la Argentina y a los que podrían colaborar en su fabricación o ésta o de otros insumos.

*Gabriel Solano, diputado (mc) del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero