La pregunta que hoy deben formularse Gobierno y oposición coincide con el título del seminario organizado por el Ministerio de Desarrollo Social el sábado, el cual congregó a representantes sociales, iglesias, etc: ¿Cómo avanzamos? A propósito se escuchó decir al ministro Daniel Arroyo: “Si suben los precios de los alimentos, sube la pobreza”. La inflación de abril fue del 4,1%, en alimentos un 4,3%. La inflación interanual es del 46,3%, mientras que los precios cuidados se incrementaron en el mismo período un 53%. ¿Este desfasaje tendrá que ver con la histórica inflación por expectativas en Argentina?

El Presidente sabe que contagios e inflación son los dos temas más importantes a abordar. A tal punto que, bajando del avión que lo traía de su gira internacional, dijo: “Vengo muy decidido a atacar el tema precios. Esta semana tomaremos decisiones, esto tiene que parar”.

La historia de la pobreza en Argentina tenía una fórmula paliativa para alimentarse: pan, mate cocido, puchero. Hoy este menú es imposible. Si analizamos uno solo de los elementos mencionados, integrante de aquel “entretenedor de panzas vacías”, el pan, encontraremos la respuesta al porqué de su ausencia en las mesas pobres. Jorge Vitantonio, histórico referente del sector nacional panadero le contó a Infobae: “En este primer trimestre las grasas y margarinas aumentaron un 150%. Una margarina pasó de costar de $2.000 a $5.000. La levadura, un 40%. Los descartables, un 35%. Macri nos había golpeado con el aumento de tarifas, que sumado a la pandemia redujo el 40% de las ventas. La gente viene con $20 o 30$ a comprar pan. Nos sentimos desprotegidos”.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA elaboró un informe sobre el COVID-19 y su impacto en la pobreza. En el conurbano bonaerense la pobreza asciende del 56,6% y en los menores de 17 años llega al 64,6%. Esta realidad guarda relación con los números del Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza. Según el INDEC, el 2020 cerró con una pobreza del 45,3% y la pobreza infantil promedio, en un 63%, pero en algunos conurbanos el registro marca un rojo total: 72/73%. Mientras este registro debiera encender las alarmas al igual que el COVID-19, movimientos sociales que integran el loteado Gobierno del presidente Fernández -como señalamos el martes pasado- se opusieron a la ampliación de la tarjeta Alimentar hasta jóvenes de 14 años. Esta cronista tiene la íntima convicción de que en realidad se blindan en la necesidad de generar trabajo, pero les duele no poder manejar semejante caja. A este muy delicado escenario social debemos sumarle que el 30% de los asalariados registrados son pobres. Y un 6% de los profesionales necesitan ser asistidos por el Estado.

Es imposible pedirle a la política que no piense en elecciones. Pero es imprescindible exigirles compromiso ante el desgarro social de la pobreza.

El Presidente regresó al país trayendo consigo la posibilidad de lograr un acuerdo con el FMI y así posponer el pago al Club de París. Hay sesenta días más antes de que ocurra lo peor: el default. Para evitarlo, como mínimo deberá lograr una letter of confort del FMI en la que este manifieste que hay progresos en el entendimiento.

Por estas horas se conoció la existencia de algún proyecto de ley que propone subsidiar el gas en aproximadamente un 40% de la geografía bonaerense. Debiera conocerse que de la General Paz para adentro un mismo alimento, relevado por el INDEC nacional y el IPEC Santa Fe, tiene una variación en su costo de un 20/40 % más que en Buenos Aires. Si de tarifa hablamos, la luz, que en el AMBA no se aumentará más del 9%, en Santa Fe ya aumentó un 40% aproximadamente. Sin embargo, el interior crece. Así lo pudo constatar el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el flamante ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el sábado pasado en Santa Fe. El gobernador Perotti señaló a Infobae: “Santa Fe comienza el círculo virtuoso desde esta zona Centro, de la producción y el trabajo. Las obras que hoy inauguramos son claves para la región y para la exportación de nuestros productos”.

Junto al titular de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia, recorrieron la optimización de los talleres en San Cristóbal –USD 2.500.000 de inversión, 100 nuevos puestos de trabajos de hombres y mujeres ferroviarias-. Este punto geográfico es clave porque por allí pasa un volumen muy importante de la cargas que van hacia los puertos santafesinos. Se anunció otro tramo de U$S 3.500.000 para la construcción de un túnel que reparará vagones sin desmantelarlos. Esto genera una gran expectativa sobre la creación de nuevos centros de acopio al lado de las vías. A esto deben sumarse las rutas transversales que son verdaderas poleas facilitadoras de la producción agrícola, lechera y ganadera desde Córdoba hasta los puertos. Y también facilitar, como en el caso de la ruta 39, el transito productivo desde Brasil y Paraguay acortando distancias y abaratando costos. El Belgrano Cargas será el encargado de llegar hasta Bolivia con harina, tanto a Santa Cruz de la Sierra como a La Paz. Se habla de 8.000 toneladas mensuales, aproximadamente 300 vagones.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien visitó la región, anunció que los dueños brasileños de Marcopolo y Vipal Cauchos invertirán USD 10 millones cada uno en VGG y Funes, generando entre ambos 1.000 puestos de trabajo.

El presidente Fernández más que nunca busca respaldarse en la CGT nacional, sin descuidar la relación política con los gobernadores. Para ello, como titular del Partido Justicialista creó la Comisión Política integrada por los gobernadores y el movimiento obrero. A propósito de este último, este año habrá renovación de autoridades aún sin fecha definida, los asesores legales mientras tanto estudian la adecuación a la ley de cupo de género.

Juntos por el Cambio

La presencia de Diego Santilli (Rodríguez Larreta) en Exaltación de la Cruz, podría llevar a pensar que avanza su armado en territorio bonaerense junto a integrantes del partido liderado por Elisa Carrió. Lo que sí se sabe es que Santilli no tendría lista única, dado que Gustavo Posse, en posible alianza con Emilio Monzó, encabezaría una lista de diputados nacionales. La incógnita sigue siendo María Eugenia Vidal. Si bien las definiciones no serán antes de junio, allegados a la ex gobernadora indicaban que o compite en CABA, donde la espera con las encuestas en la mano Patricia Bullrich, o se reserva para el 2023 . Una variante que puede cambiar esta decisión –la de no participar en territorio bonaerense-, estaría dada en que el peronismo de esa provincia no vaya unido, es decir la variable Randazzo. Fuentes cercanas al ex ministro de Transporte se ilusionan con que Florencio Randazzo, en tándem con Schiaretti, Lavagna y el socialismo santafesino, hagan arrancar la tercera vía. Este globo de ensayo sería sólo en Buenos Aires. Santa Fe era el otro territorio seguro, hasta el deceso de Miguel Lifschitz.

