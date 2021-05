La estrategia detrás de la gira europea de Alberto

Alberto Fernández y John Kerry en Roma

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, concluyó su gira por Europa. Los objetivos de la misión, según reconoció el propio primer mandatario, se han cumplido en tanto logró un firme apoyo de distintos Jefes de Gobierno ante la inminente negociación con el FMI y el Club de París. Sin embargo, más allá de una primer mirada superficial concentrada exclusivamente en el ámbito de la política exterior, un objetivo no explicitado de este viaje ha consistido en intentar disipar las rispideces que en las últimas semanas han proliferado hacia adentro de la coalición de gobierno, con un importante gesto de apoyo hacia la gestión del ministro Martín Guzmán.

Así las cosas, el objetivo del viaje de Alberto Fernández parece haber sido, legitimarse en el exterior para poder fortalecer la unidad interna de su coalición de gobierno.

El desafío de las coaliciones: ganar y gobernar

La historia electoral argentina no se caracteriza por tener abundancia de coaliciones que llegaron a buen puerto. La hegemonía de los partidos de masas que se presentaban solos a las contiendas electorales y las sucesivas interrupciones democráticas que tuvieron lugar entre 1930 y 1983, postergaron la aparición de este fenómeno político en estas tierras. Según el recordado Juan Carlos Portantiero, la primera coalición electoral explícita en lograr ganar una contienda presidencial y gobernar, fue la Alianza.

Casi como augurio de un nuevo tiempo, la última contienda presidencial del siglo XX (1999) encontró a radicales y frepasistas unidos por un adversario en común: el menemismo. Sin embargo, el ejercicio del gobierno evidenció que resultaba más claro el determinar contra lo que luchaba, que lo que se quería construir desde una identidad propia. Ganar y gobernar fueron cosas muy distintas para esta nueva formación política que emergía en la Argentina: la debacle económica y la crisis política dejaron en evidencia que el desafío más grande de cualquier coalición, después de ganar las elecciones, es mantenerse unida.

La segunda gran coalición que ganó una contienda presidencial en los últimos años fue Cambiemos. De tres socios distintos -el radicalismo, la coalición cívica y el PRO- la competencia en las PASO dio como resultado un candidato presidencial y el acompañamiento de todos. Al igual que le ocurrió a la Alianza, el escollo de Cambiemos no fue la contienda electoral, sino los consensos para el gobierno. Quizás un aprendizaje histórico que tuvo Cambiemos, es el evitar poner un contrapeso político a la figura del presidente, con un vicepresidente de signo contrario. En otras palabras, Cambiemos evitó que la coalición se inmiscuyera en la fórmula presidencial. Esto evitó que ante posibles desacuerdos se produjeran renuncias escandalosas y desestabilizantes como la de Chacho Álvarez en octubre del año 2000. Sin embargo, aunque Macri pudo completar su mandato presidencial, el resultado no fue muy distinto al de la Alianza: el éxito electoral no se trasladó a una gestión que nunca logró despegar, generando una nueva y grave crisis económica que heredaría el nuevo gobierno.

Si bien podría ponerse en cuestionamiento la aplicación del concepto de “coalición” al armado del Frente de Todos, lo cierto es que en la práctica varios sectores con diferencias evidentes concluyeron en un acuerdo para ganar y gobernar: el cristinismo duro, sectores del peronismo alineado con otras vertientes, el Frente Renovador de Massa, los ex radicales encabezados por Moreau, etc. Aunque el concepto no se aplique stricto sensu, los efectos y desafíos de ser una coalición están a la vista.

El gobierno de Alberto Fernández tiene el desafío de mantener la unidad interna que se consolidó en el acuerdo electoral y en el acto de los comicios, para intentar expandir su base electoral y construir los consensos diarios que son imprescindibles para gobernar en estos tiempos turbulentos. De nada sirve endurecer el núcleo duro de votantes, pudiendo con ello perder a los electores que cambian de opinión dependiendo de la marcha general de la gestión o de factores contingentes como la imagen, discursos y el entorno del presidente . La clave, como señalaba el ex asesor de Bill Clinton, Dick Morris, es conquistar un elector más por día, cada día.

En el último tiempo, la difícil situación económica que desataron, por un lado, la pesada herencia de la deuda tomada por Mauricio Macri, y por el otro el impacto de la pandemia global del covid-19, alimentó los cruces, desencuentros, desavenencias y enfrentamientos en algunos sectores del gobierno. Si bien esto no ha escalado -al menos explícitamente- hasta el binomio presidencial, lo cierto es que hay focos de alerta que se prendieron en los últimos días, como quedó en evidencia con el episodio de la no-renuncia de un funcionario de energía cuyo desplazamiento había anunciado el propio Guzmán, y que ameritan una rápida intervención tanto de Alberto como de Cristina. En otras palabras, el operativo unidad interna tiene que ponerse en marcha urgente si se quiere evitar una derrota electoral que impacte negativamente en la gobernabilidad del segundo tramo de la gestión.

Legitimidad externa y unidad interna

Los estrategas de la Casa Rosada trazaron un itinerario de viaje que abarcó los principales países de Europa como Portugal, España, Francia e Italia. En cada uno de ellos Fernández logró acumular apoyos que se proyectan tiendan a respaldar a la Argentina tanto ante el Club de París como ante el FMI, con cuya titular también mantuvo una reunión.

Pero en esta travesía para captar el apoyo y simpatía de los principales mandatarios europeos, Fernández apuntó también a socios estratégicos, como lo es el Papa Francisco. Además de ser formalmente un Jefe de Estado como cualquier otro Presidente o Primer Ministro, el Papa es un líder influyente en figuras como el católico presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El puente que une al Papa con Biden no se limita a un vínculo entre mandatarios, sino que hay una dimensión espiritual -mucho más fuerte que los asuntos políticos- que aparece como un posible beneficio para Alberto.

Si bien los objetivos de este viaje por Europa se han cumplido y Fernández retorna al país con una serie de influyentes apoyos políticos, por delante queda la cumbre con uno de los jugadores más influyentes en el concierto internacional. Estados Unidos no es solo una de las potencias económicas y políticas del mundo, sino que internamente es el socio con mayor influencia en el FMI.

Si bien la reunión con Biden aún no tiene fecha en el cronograma del Presidente, resulta imprescindible que el mandatario llegue a ese encuentro con un frente interno unificado. Es por eso que la tarea, en esta vuelta al país, se concentre en limar asperezas, poder generar consensos y, obviamente, comunicarlos.

