Guzmán no es argentino

Martín Guzmán, durante la gira presidencial en París

Quiero decir: no parece argentino. Es una anomalía cultural. No tiene esa mezcla de efusividad, dogmatismo e impunidad argumental que nos chupa como un remolino y no nos permite, como sociedad, como país, llegar a ningún acuerdo. A ninguna política de Estado para, al menos, que nuestra moneda valga algo y la pobreza no se expanda como una mancha tóxica.

Por eso es tan difícil interpretar a Guzmán en disputas como la que supuestamente tuvo con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Porque Guzmán es un instrumento exótico al que nuestros oídos no están acostumbrados. Es un fragmento de meteorito que cayó en la Antártida. Es como haber escuchado toda la vida cumbia y rock y que, de repente, aparezcan Cazzu o Duki. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió este espécimen?

¿Un ministro de Economía del gobierno más peronista de los últimos 30 años (porque no hay fracción peronista importante afuera) formado en la “Costa Este” y que defiende el equilibrio fiscal? ¿Que dice algo lógico pero extraordinario para el razonamiento progresista argentino: que no hay Estado fuerte sin moneda fuerte? ¿Que cuando lo atacan o ningunean se pone la toga naranja de monje zen y pareciera recitarse a sí mismo como mantra el proverbio budista “la gente critica aquello que no puede comprender”? ¿Un funcionario que piensa, sin tampoco ser un iluso táctico, en una economía sustentable en el largo plazo aunque eso implique el desprecio de ciertos comisarios de su coalición?

El primer ministro de Economía millennial, y este puede que no sea un detalle generacional menor, llegó al cargo que ocupa, de enorme trascendencia, más por mérito que por rosca o “seguidismo” cortesano. Después de recibirse a los 23 años en la Universidad Nacional de La Plata, se doctoró en la Universidad Brown de Rhode Island, fundada antes de la Independencia de Estados Unidos y una de las ocho del grupo de elite conocido como la Ivy League (Liga de Hiedra), donde obtuvo su doctorado, pero fue por más y obtuvo también un posdoctorado en la Universidad de Columbia, de la que ahora es investigador. Podrá provocarle envidia a algunos, pero es brillante. Y es la antítesis de, no sé, la trayectoria del disc jockey y ex militante de la Ucedé, Amado Boudou.

A Guzmán no lo soporta la izquierda del pensamiento mágico, pero tampoco lo soporta la derecha del otro pensamiento mágico (Presidencia)

Se da un fenómeno con Guzmán: no lo soporta la izquierda del pensamiento mágico, que no tiene -además de la crítica moralista - ningún modelo viable para proponer, y por eso es una izquierda melancólica, de “pasiones tristes”, como plantea el sociólogo francés François Dubet en su último y archi contemporáneo ensayo “La Época de las Pasiones Tristes”, pero tampoco lo soporta la derecha del otro pensamiento mágico, que anhela un país con un Estado mínimo y eficiente (¿quién no, planteado así?), al que no tienen la más remota idea de cómo llegar. Y por eso son nihilistas o la rompen en YouTube.

Guzmán vuelve loco al PRO más recalcitrante, al que le conviene que todo vuele por los aires y que el ministro, que no debería haber sucedido, vuelva a dar clases con vista al río Hudson; y vuelve loco a esa izquierda que en un rincón prohibido de su alma perdona a Nicolás Maduro porque lo intenta, pero el imperio no lo deja. El discípulo de Stiglitz confunde. El discípulo de Stiglitz incomoda. El discípulo de Stiglitz no conviene. Guzmán encarna, como potencia simbólica, y me hago cargo de lo que escribo, una evolución que nos hace mejores a los argentinos.

