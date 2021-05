La gira de Alberto y su visita a Francisco

La gira por países europeos del presidente Alberto Fernández, la primera dama y la comitiva presidencial (el ministro de Economía, Martín Guzmán, el canciller, Felipe Solá, el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, y los secretarios Julio Vitobello, Gustavo Béliz y Juan Pablo Biondi) tiene como objetivo consolidar compromisos relativos a la negociación de la deuda externa argentina (FMI y Club de París) con los jefes de gobierno de Portugal, España, Francia e Italia, promover inversiones y recibir la bendición apostólica.

Si bien la presencia del pool de prensa se verá restringida, de acuerdo a los protocolos a que están sujetos los jefes de Estado por la pandemia, el presidente y algún miembro -acaso el secretario de prensa -harán fluir lo ocurrido en la distancia para la información al pueblo argentino.

LISBOA

En Portugal -primera estación de la gira -Alberto Fernández será recibido por el presidente de esa nación reelecto este año, Marcelo Robelo de Sousa, miembro del Partido Social Demócrata y también por empresarios portugueses.

MADRID

En Madrid el mandatario argentino será recibido por el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, surgido de la alianza PSOE-Podemos. Es de hacer notar que esta es una coalición democrática de izquierda aunque cabe aclarar que el movimiento Unidas Podemos, si bien se cuenta entre los denominados “populistas”, es ajeno a la tendencia antiglobalización, antiinmigración o antieuropea.

El martes, el embajador Ricardo Alfonsín esperará al Presidente y a la comitiva en el aeropuerto de Madrid (Barajas). Luego Alberto Fernández será recibido en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Felipe VI. El encuentro abarcará los temas de interés de Fernández y el estado de las relaciones comerciales entre ambos países cuestiones que siempre son de interés en la Zarzuela, así como lo referido a las inversiones españolas en la Argentina.

Luego mantendrá una reunión de trabajo, en el Palacio de la Moncloa, con su par español, Pedro Sánchez, quien representa una alianza PSOE-Podemos más demócrata que populista. El líder socialdemócrata dará un almuerzo en honor de la comitiva en el que los líderes hablarán del posible apoyo de España en las negociaciones de la deuda externa argentina.

PARÍS

En Francia, el miércoles, Fernández encabezará por la mañana un encuentro con empresarios en la Embajada argentina, y luego será recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente Emmanuel Macron. La estancia será breve; no obstante en la agenda no estarán ausentes los temas ya anticipados, posibles inversiones y las que se encuentran en curso como la del grupo francés Total Eren en desarrollo de energías renovables e instalación de parques eólicos, uno de los cuales se encuentra próximo a ser inaugurado en Malaspina, provincia de Chubut. Recordemos que en dicha obra trabajan más de 300 operarios y producirá una energía para 60.000 hogares.

ROMA

El vuelo que conduce a Alberto Fernández hacia Italia partirá por la tarde y tras tocar suelo en el bel paese la comitiva recibida por el joven embajador Roberto Carlés se dirigirá a Piazza dell Esquilino 2 donde se encuentra la sede de la Embajada argentina, a pasos de la pensión donde vivió Juan Domingo Perón y frente a la Basílica Santa María Maggiore, donde iba el entonces capitán a rezar y lo hace Francisco en muchas ocasiones. La Virgen recibiría positivamente la presencia contrita de Alberto Fernández antes de la audiencia del jueves (corre por cuenta del redactor).

CIUDAD DEL VATICANO

El jueves 13 a las 11 horas el Papa Francisco recibirá en audiencia privada al presidente Alberto Fernández en el Palacio Apostólico. Si la mirada de los periodistas -que probablemente no alcancen a ver la sala -apunta a la expresión adusta o sonriente -creo que se equivocan. No parece probable que Francisco haga algún gesto para el entretenimiento y uso de la prensa argentina enderezado a fortalecer o debilitar al presidente. Porque en el límite no está la cosa y no creemos que la conversación vaya a derrapar hacia otros temas.

PALACIO DEL QUIRINALE – PALACIO CHIGI

Luego, el mandatario almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para después mantener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, entre Piazza Colonna y vía del Corso, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. Como es sabido, Italia es una usina o fábrica de populismos, dice C. D´Agostino y en el 2017 La Vanguardia de España vaticinaba un destino incierto a la sumatoria de partidos de derecha o de izquierda que transitaban esa avenida. Sin embargo hoy Alberto Fernández se va a encontrar con un eximio banquero, un economista, un técnico, al que se le han perdonado todos los pecados después de ser presidente del Banco Central Europeo y lo han puesto al frente de la nación italiana. Claro que en Italia nunca se sabe por cuanto tiempo.

La comitiva argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes en un vuelo que partirá de esa ciudad no sólo poblada por grandes monumentos.

Pedimos a Dios que la gira ayude a la adopción de medidas que alivien una realidad nacional agravada por el azote de la pandemia del covid-19.

