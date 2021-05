Cuál es el destino del país tras la realidad que desnudó la pandemia

Queremos dentro del régimen capitalista, según la circunstancia, proteger o beneficiar intereses políticos, corporativos, o particulares con reglas que aplican los regímenes de economía dirigida (EFE)

¿Porqué no funciona la economía? ¿Cuál es la causa que lo provoca? Porque queremos dentro del régimen capitalista, según la circunstancia, proteger o beneficiar intereses políticos, corporativos, o particulares con reglas que aplican los regímenes de economía dirigida.

Es decir, es como si llamáramos a jugar un partido de fútbol y el árbitro para beneficiar al equipo de su preferencia según la circunstancia aplica el reglamento del rugby.

Esta es la forma que se conduce la economía, pero esto no termina aquí se debe sumar la endémica inseguridad jurídica, existe la vocación de que la deuda del sector público en su conjunto con el resto del mundo, y la nominada en moneda extranjera sistemáticamente caiga en default, cesación de pagos, y luego hacer extensas renegociaciones que terminan dirimiéndose en tribunales de los EE.UU. que castigan a las finanzas públicas que solventan el conjunto de residentes, empresas, trabajadores, jubilados, con el cargo de más intereses, más honorarios y costas a pagar; una legislación laboral que permite que algunos dirigentes gremiales que con procederes gangsteriles hagan de la extorsión su metodología de negociación, los resultados están a la vista, fuga de capitales, desaliento a la inversión productiva, caída del empleo en todas sus formas, menos en el Estado nacional, provincial y municipal, y consecuentemente aumento de la desocupación y de la pobreza; inteligencia que emigra, índice de riesgo país por las nubes, en definitiva, se multiplica el caos y la decadencia, mientras el mundo avanza, con muy pocas es excepciones.

Este nudo gordiano que sistemáticamente cada día se hace más asfixiante, una vez por todas se debe cortar si se quiere salir del embrollo en que durante años el país se fue enredando y del que hoy no encuentra como desatarlo, no hay tiempo para dudas, o se opta por una economía de libre mercado o la del dirigismo económico; es decir se es liberal o populistas, pero no se puede intentar seguir jugando un mismo partido con reglas diferentes.

Hoy se necesita un Presidente que aclare su pensamiento, que muestre autoridad plena, con señales contundentes y coordinadas en todo su gabinete, porque hasta ahora el mensaje ha sido confuso, contrapuesto, arbitrario y en muchos casos imprudentes e irracionales. Ese proceder solo lo conduce a perder credibilidad y alimentar la incertidumbre, como lo reflejan los mercados de dinero y cambiario.

La grandeza de los hombres se advierte ante la adversidad y la forma en que se la enfrenta. Bien se sabe que toda política tendiente a revertir los desaciertos del pasado tiene costos iniciales, pero quien sabe administrar los evalúa y busca optimizar los beneficios futuros, esto es lo que hoy gran parte del pueblo argentino pide.

