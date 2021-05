El costo de la incompetencia para conseguir vacunas

Pasó una semana de vacaciones en Tandil junto a sus padres y su novia, pero a la vuelta lo esperaba una verdadera pesadilla, de la que aún no logra reponerse por completo. Los cuatro se contagiaron, pero Andrés Valenzuela estuvo internado 23 días por una neumonía bilateral que no le daba tregua. “Pensé que me iba a morir en el hospital”, le dijo a Infobae