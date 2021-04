Claves para la transformación digital de las pymes en pandemia

Si la transformación es en el campo digital debo sobrellevar de manera amistosa la adquisición e incorporación de nuevas capacidades y conocimientos

“Transformar implica transformarse”. Comienzo esta nota declarándome un admirador de la obra a veces poco reconocida en nuestro país de Pichón Riviere, uno de los introductores del psiconálisis en Argentina y desarrollador de la Teoría de Grupo que fue campo de estudio fundamental de la psicología social. La frase le pertenece.

Si estoy pensando en transformar mi empresa seguramente mi voluntad sola no alcanza; debo aspirar al convencimiento y apalancamiento colectivo de mi organización. Si la transformación es en el campo digital debo sobrellevar de manera amistosa la adquisición e incorporación de nuevas capacidades y conocimientos, además de herramientas de software y hardware para el cambio y adaptación en el tiempo.

La pandemia no da respiro, el cambio es de shock. Cada ola de coronavirus nos exige adelantarnos para que nuestra empresa no se vea paralizada en sus operaciones.

De acuerdo a una investigación desarrollada por Focus Market en medio de la pandemia a 1.264 pymes de todo el país determinó que el 33% de los contactos de clientes y prospects siguen pasando por su sitio web. Instagram se ha convertido en una herramienta de trabajo más con 16%, relegando a Facebook.

“La capacidad de incrementar las ventas o mejorar los canales de comunicación con los clientes va a estar relacionado con llegar a los clientes en el momento adecuado a través del canal correcto y con el mensaje correcto” (Vivas)

Otras de las redes con más crecimiento desde el comienzo de la pandemia es WhatsApps y los bots, que muchos casos son utilizados para respuestas y consultas frecuente. Esta herramienta incluso desplazó a las consultas y respuestas por mail.

Según estudio de Accenture Personalization Pulse Check, “Dos de cada 5 consumidores han abandonado una web comercial y han efectuado su compra en otra plataforma o en la tienda física porque se sentían abrumados por el exceso de opciones”. Sobre este punto Fredi Vivas, CEO de RockingData (empresa especializada en inteligencia artificial y machine learning) sostiene que “uno de los usos principales de las técnicas de inteligencia artificial y machine learning para marketing es la personalización que busca impactar en los consumidores de manera efectiva. En gran medida la capacidad de incrementar las ventas o mejorar los canales de comunicación con los clientes va a estar relacionado con llegar a los clientes en el momento adecuado a través del canal correcto y con el mensaje correcto, y a esto podemos llamarle smart data. Se busca ser relevante, sin ser invasivos”.

Al abordar las barreras para la transformación digital de las Pymes locales el 29% manifiesta resistencia al cambio

Para las Pymes suele ser difícil hacer frente a las inversiones necesarias para su adaptación digital cuando la pandemia no cede y las restricciones implican que en muchos casos los ingresos caen generando la necesidad de tomar deuda para el sostenimiento de su negocio pero no para su desarrollo y crecimiento. En América Latina Google ha proporcionado, a través de BID Lab, USD 8 millones en financiamiento a LocFund Next que es la primer asistencia regional permanente dedicada a brindar financiamiento en moneda local y apoyar la transformación digital de las Pymes. Según un estudio elaborado por INXAP (especialista en plataformas tecnológicas pyme) en el marco de las restricciones actuales las tendencias claves para el sector pasan por optimización del uso de las tecnologías digitales para un 23% de las empresas del sector y de un 14,5 % por poner foco en la logística frente al aislamiento focalizado,

Al abordar las barreras para la transformación digital de las Pymes locales –según el estudio de Focus mencionado–, el 29% manifiesta resistencia al cambio; 24% argumenta limitaciones sobre los costos de implementación de las soluciones digitales; 12% habló de incertidumbre jurídica, 11% de riesgo de seguridad y 9% dijo falta de técnica o competencias para asumir el cambio, entre otros.

Para las Pymes suele ser difícil hacer frente a las inversiones necesarias para su adaptación digital cuando la pandemia no cede y las restricciones implican que en muchos casos los ingresos caen

Cierro este espacio con admiración en voz alta al gran Pichón Riviere quien señalaba que en cada situación de aprendizaje, es decir, en todo proceso de interacción, aparecen dos miedos básicos, o dos ansiedades básicas, que caracterizó como “miedo a la pérdida” y “miedo al ataque”:

1 - “Miedo a la pérdida” del equilibrio ya logrado en la situación anterior

2 - “Miedo al Ataque” en la nueva situación en la que como sujetos no nos sentimos adecuadamente instrumentados.

Estamos en pandemia. ¿Qué volveremos a la situación anterior o esta nueva situación llegó para quedarse? Hay que armarse de optimismo, fuerza y voluntad para vencer el “miedo al ataque” y convertirlo en “alegría por el cambio y transformación”. Se lo receto a las pymes como un clínico de consultoría de empresas a la distancia y vía WhatsApp. Abierto las 24 horas.

SEGUIR LEYENDO: