Consensos hacia las PASO

Interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados

Si algo demanda la gestión de una crisis, es generar certidumbres. Esto pareciera no ser una novedad a la luz de los últimos cincuenta años de historia mundial, donde la angustiante y abrumadora sensación de incertidumbre con la cual los ciudadanos se despiertan, viven sus vidas cotidianas y se acuestan a dormir es ya un dato de la realidad. Como señala el sociólogo francés autor de influyentes libros como “El ascenso de las incertidumbres”, Robert Castel, vivimos en una época inestable, con un Estado de bienestar agonizando que no puede sostener la calidad ni extensión de sus servicios sociales como la salud o la educación y un individuo cada vez más escindido de las certidumbres de antaño.

Si bien la incertidumbre provocada por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia global del coronavirus iniciada a comienzos del 2020, pareciera ser una novedad por su inédita extensión y magnitud, lo cierto es que, por la complejidad que ha venido asumiendo el mundo en las últimas décadas, los gobiernos nacionales tienen cada vez menos capacidad de generar grandes certidumbres en casi cualquier tema de las agendas públicas. En ese contexto, pequeñas certezas sobre temas económicos, políticos, sociales y culturales se convierten en importantes conquistas y logros para gobiernos, dirigentes y candidatos, en tanto son capaces de transformar favorablemente un determinado “clima de opinión”, incrementar apoyos de gestión o mejorar la imagen de un dirigente.

De allí que muchos analistas e intelectuales sostengan que los ciudadanos del siglo XXI no están buscando líderes capaces de prometer y asegurarles todo, ni de garantizar que ninguna crisis o evento disruptivo tendrá lugar. Las grandes promesas de campaña se han licuado en la performance de gobiernos inoperantes y efímeros que han generado un patrón de frustraciones acumuladas que produce desencanto, apatía, descontento y, eventualmente, indignación y protesta. Por el contrario, lo que están ansiando los ciudadanos son líderes que puedan generar pequeñas certidumbres sobre cuestiones concretas, de proximidad y capacidad de escucha, de impacto real en la vida cotidiana, de mejora palpable en la calidad de vida , y no cruzadas épicas que apelando muchas veces a grandes relatos y valores tan significativos como abstractos se desentiendan de las necesidades cotidianas y las demandas concretas de la gente. Pero, más que nada, lo que los ciudadanos quieren es que todo aquello que se prometa, se cumpla.

Luego de varias semanas de permanecer solapado como tema relevante en la agenda mediática, el gobierno nacional habría finalmente logrado un acuerdo con la oposición respecto a la postergación de las elecciones PASO y generales. El preocupante aumento de la curva de contagios y la potencial saturación del sistema sanitario durante el transcurso de la segunda ola de la pandemia pareciera haber funcionado como un baño de cordura para la clase dirigente en general, y sin dudas un incentivo para que Juntos Por el Cambio pudiera acompañar la propuesta del gobierno que desde hace meses venía generando tensiones con importantes sectores de la oposición. Una propuesta que, cabe recordar, podría haber sido impulsada igual en el Congreso de la Nación, ya que, con los números de legisladores propios y aliados con los que cuenta, el oficialismo podría haberla sancionado igual.

Evidentemente la decisión de finalmente consensuar esta importante decisión en materia electoral por parte de la oposición no se materializó fruto de la mera buena voluntad o de la resignación ante la inexorable regla de la mayoría en el Congreso de la Nación. En este sentido, tres factores se conjugaron para tomar la decisión y estrecharle la mano al Ejecutivo nacional.

En primer lugar, realizar elecciones en medio de lo que se anticipa podría ser el pico de la segunda ola, generando concentraciones masivas de gente en espacios cerrados como las escuelas en donde se vota, en plena época invernal (finales de julio, principios de agosto), no parecía ser sensato y podría haber generado un clima adverso para la oposición. En segundo lugar, las PASO, y sobre todo en lo que refiere a elecciones legislativas, son posiblemente una de las instancias electorales que menos relevancia tienen para los electores, con lo cual, postergarlas -o incluso suspenderlas- no parecieran generar ningún efecto negativo en términos de opinión pública. En tercer lugar, la estrategia de sostener la puja en torno a las PASO para generar un clima de especulación sobre las presuntas intenciones espurias del gobierno de atrasar las elecciones para evitar un resultado negativo y esperar una reactivación económica en el marco de una supuesta vuelta a la calma en el plano sanitario durante el último trimestre del año, no obtuvo la recepción esperada en los electores.

De todos modos, más allá de las razones esgrimidas pública o subrepticiamente por representantes del oficialismo y la oposición, el hecho de que las tensiones hayan logrado canalizarse institucionalmente, que el diálogo haya llegado a buen puerto y que hoy se esté hablando de un consenso sobre las fechas e instancias electorales merece destacarse.

Sobre todo, porque no se limita simplemente a un acuerdo sobre los procesos y normativas electorales; lo esencial de este consenso es la posibilidad de dotar al resultado electoral -sea cual fuese, y beneficie a quien beneficie- de la necesaria e imprescindible legitimidad democrática. No se trata, pues, de un hecho menor el buscar legitimar un fenómeno democrático tan relevante como la consagración de precandidatos, en candidatos, y luego, en ganadores y futuros funcionarios públicos. Esto, en un país con una clase dirigente poco acostumbrada a los consensos básicos y que a menudo parece enamorada de la “grieta”, y más aún en tiempos en los cuales la política tiene que esforzarse continuamente por conseguir legitimidad para sí, y solo así, poder hacer frente a la gestión de una crisis que tiene para rato, no es poco y merece celebrarse.

