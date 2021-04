Ecuador, Perú, Bolivia y la necesidad de una política internacional pragmática

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso

En los años 60 y 70 el mundo menos desarrollado fue un campo de batalla cruento de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS. Actualmente parecieran reanudarse esos conflictos geopolíticos, pero entre EEUU y China; por ahora, en la esfera comercial, financiera o de la oferta de vacunas contra el Covid-19. En las últimas semanas se desarrollaron elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia, en las cuales afloraron esas tendencias, con los clásicos “izquierda vs. derecha”, “nacionalismos vs. globalistas”, aunque también con “democracias vs. autocracias”. Sin bien fueron ejes periféricos, sin centralidad política, hubo propuestas electorales alineadas con el (FSP) Foro de San Pablo (Cuba, Rusia, China, Irán) y otras con enfoques pro-occidentales (EEUU, Europa). Las complejas realidades sudamericanas no tienen tendencias uniformes, dado que vivimos un mundo muy volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Se observó primariamente que los planteos ideologistas han perdido terreno frente al pragmatismo de los pueblos, cansados de que sus problemas no son resueltos correctamente por las clases políticas locales.

Ecuadro: su PBI registró una caída del 7,5 % en 2020. Su tasa de desempleo pasó del 3,8% (2019) al 5,3 % (2020). Su deuda pública acumula 63.000 millones de dólares, un 63% del PIB. La pobreza pasó del 25% (2019) al 32% (2020), y un 15% vive en la pobreza extrema. Se considera pobre con ingresos menores a 84 USD mensuales y pobre extremo con menos de 47 USD por mes.

En el ballotage se enfrentaron el economista de izquierda Andrés Arauz (33% en la primera vuelta), que le llevaba una diferencia del 13% al banquero conservador Guillermo Lasso (20%). Andrés Arauz, representa al ex líder Rafael Correa, apoyado por Venezuela y Cuba, prometía renegociar la deuda de 6500 M USD con el FMI para evitar una política de ajustes del gasto público. Guillermo Lasso, accionista del Banco de Guayaquil, es un fuerte defensor de la economía de mercado y propone un aparato estatal optimizado para dinamizar al sector privado. Ganó Lasso con el 52,5%; Arauz sacó 47,5%; apenas un 5% de diferencia. Lo notable fue el 32% de incremento de los votos de Lasso, que, para ampliar su base de votantes, cambió totalmente su campaña anterior, inaugurando el lema “Encuentro”, y utilizó las redes sociales para transmitir mensajes amigables, en dirección a los colectivos feministas, ecologistas y movimientos sociales. Las frases “No puedo imponer mis creencias” o el #AndrésNoMientasOtraVez, tuvieron gran éxito popular. El delfín Arauz fue “tapado” por las intervenciones mediáticas de su mentor Rafael Correa, quien evidentemente fue rechazado por la población. La izquierda alternativa del movimiento indígena de Yaku Perez, también influyó a favor de Lasso.

Perú: macroeconómicamente estable, con acceso a los mercados financieros, pero con enorme fragmentación política y gran desigualdad social. Es una sociedad empobrecida, ya que el 70% vive al día con empleos informales y un 30% de los comercios no pagan impuestos. La pandemia ha hecho estragos en Perú; en el 2020 el PBI disminuyó 11%, aumentando el desempleo hasta el 15%, duplicando los valores del año 2019. Se considera pobre (20% de la población) a quienes tienen ingresos menores a 96 USD mensuales y con pobreza extrema (3%) con ingresos menores a 50 USD por mes. El debate está contaminado adicionalmente por la emotividad antifujimorista y anticomunista.

La candidata de la izquierda oficial apoyada por Evo Morales y el chavismo, Verónika Mendoza, antropóloga, oriunda de Cuzco, considerada honesta y transparente, estuvo lejos del podio. El candidato izquierdista no oficial, Pedro Castillo, 51 años, nacido en Cajamarca (norte peruano), líder sindical de los maestros, cuya radicalizada organización cubre todo el país y es fuerte en el interior profundo, dio la sorpresa a todas las encuestas, y se llevó el primer puesto con 19% de los votos. Ignorado en Lima, pero conocido en el Perú profundo, se lo ha intentado relacionar a Sendero Luminoso, aunque en Cajamarca integró las “rondas campesinas” armadas que resistían a las incursiones de la guerrilla. Su programa promete un papel determinante del Estado en la gestión de la economía, así como otras reformas institucionales.

La otra finalista fue Keiko Fujimori, 45 años, hija de Alberto, contabilizó sólo un magro 13% de los votos. Ya está acostumbrada a estar en estas finales, aunque perdió en las del 2011 y 2016. Existe una base leal a su favor entre votantes de bajos ingresos y conservadores. Promete políticas pro-mercado, y aseguró que Perú necesita una “demodura”.

Izquierdista o derechistas en lo económico, ambos coinciden en sus posturas socialmente conservadoras: se muestran contrarios al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, a la legalización de la eutanasia y del aborto, defienden la familia tradicional, y rechazan el enfoque de género en las escuelas. Ganaron los dos candidatos que tocaron las emociones del mundo popular, el rural y el urbano, donde las mayorías son pobres, en ambientes sociales de grandes desigualdades, liderando diferentes modelos de desarrollo. Castillo desde su Perú rural y Keiko, desde lo urbano moderno y mediático. Ambos son políticamente populares y conservadores en lo social, tal vez respondiendo al sentir del auténtico pueblo peruano. Siendo el futuro Congreso igualmente más conservador que los anteriores, no sería de extrañar que se encuentre cierta estabilidad en el futuro político peruano.

Bolivia: los cuatro candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las gobernaciones de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, perdieron sus elecciones, lo que provoca un gran interrogante para el gobierno de Arce, quien ahora solo controla tres (Cochabamba, Oruro y Potosí) de las nueve gobernaciones de Bolivia. Santos Quispe, de la alianza Jallalla, La Paz, (59%) le ganó a Franklin Flores, del MAS (41%); Óscar Montes, Partido Unidos por Tarija (59%) le ganó a Álvaro Ruiz, del MAS (41%). Damián Condori Herrera, de Chuquisaca Somos Todos (67%) le ganó a Juan Carlos León, del MAS (33%) y en Pando, Regis Richter, Movimiento Tercer Sistema (MTS) (59%) le ganó a Miguel Becerra, del MAS (41%). Otras dos gobernaciones están en manos opositoras: en Santa Cruz había ganado el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho, del partido opositor Creemos; y en el Beni, Alejandro Unzueta, del opositor Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Geopolítica: el Grupo de Puebla (GP), el Foro de San Pablo (FSP), Venezuela y Cuba han salido mal parados de todas estas elecciones. Definitivamente el Chavismo está perdiendo la iniciativa política. Para este bloque la esperanza se traslada ahora al retorno de Lula da Silva en Brasil y a un eventual triunfo de Gustavo Petro, en Colombia. Una característica de la época es la volatilidad en las preferencias electorales de la región y la marcada diversidad de combinaciones en pugna. Se observa que hay bastante pragmatismo popular, y poca adscripción a bloques universales o a liderazgos excesivamente ideologizados, valorizándose las tendencias propias de cada realidad nacional. Tampoco EEUU tiene demasiada influencia política en la región, tal vez porque su foco de atención esté puesto en sus conflictos con China y desde la era Biden, también con Rusia, en el antiguo formato ideológico de “democracias vs. autoritarismos”. Hasta Brasil tiene un juego geopolítico propio, bastante independiente e interesante, pese a sus actuales problemas con la pandemia.

Conclusiones para la Argentina: procesos de crecimiento equitativos y sustentables requieren economías ordenadas; un sistema de partidos, estable y dialoguista; liderazgos transparentes (no fragmentados); un aparato estatal eficiente, con pensamiento estratégico; y que la siempre imprescindible conducción política se corresponda con la honradez personal. También es necesario tener una política internacional pragmática, no ideologizada y con prácticas geopolíticas profesionalizadas. Si bien fue muy correcto el pragmático acercamiento con Rusia por las vacunas, de poco sirvieron las proclamas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a favor del Grupo de Puebla, el chavismo y Cuba; y tal vez hasta le trajeron algunas dificultades (enmascaradas) para lograr resolver temas económicos o con la provisión de vacunas. Debe recordarse que el presidente Fernández (Argentina) ungió a Mendoza (en Perú) y a Arauz (en Ecuador) como “sus” candidatos.

Debemos ver con realismo el rápido desmejoramiento de la situación interna, complejizada por la falta de vacunas, una mayor recesión e inflación, caída de la creación de empleo genuino, paralización de las inversiones masivas, fuerte incremento de la pobreza, de las desigualdades sociales, de la inseguridad ciudadana, con aumentos en las tasas de delitos y del narcotráfico, así como su nivel de violencia. Cualquier polarización extrema es una traba para lograr políticas de estado que permitan solucionar estos acuciantes problemas del pueblo. La creciente frustración de vastas capas de la población se hace cada día más evidente. Argentina debería aprender de la experiencia ajena o al menos no seguir repitiendo viejos errores.

