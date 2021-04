La mutación de Alberto Fernández desconcierta a propios y alegra a extraños

Alberto Fernández (NA/Juan Vargas)

El primer fracaso de esta semana está en judicializar la política una vez más. ¿Cómo es posible que ante la crisis sanitaria-social que enfrenta Argentina, dirigentes políticos que no piensan igual, no puedan arribar a un punto intermedio en sus diferencias? Una vez más, la política fracasó. La educación no puede quedar en manos de la justicia ni ser sujeto de la contienda electoral. La educación es responsabilidad de la política.

Triste imagen la de un Presidente abandonado -por decisión propia- por casi todos. Un Presidente que antes de serlo trabajó infatigablemente para unir al peronismo; y luego de serlo, para hablar, dialogar y acordar con la oposición. No se entiende todo este esfuerzo para terminar en soledad autoinfligida. Veamos. Los gobernadores siempre estuvieron dispuestos a acompañarlo y de alguna manera a actuar como variable de ajuste ante las tensiones generadas por el cristinismo. Fracasaron por abandono del sujeto de este propósito, el propio Presidente. En cuanto a la oposición, Alberto Fernández claudicó en su relación con la oposición racional al radicalizarse en sus actitudes.

Es increíble ver mutar al virus COVID-19 con inteligencia para no ser vencido. Es increíble ver mutar al Presidente desde la fortaleza que ha tenido hacia su declinante debilidad . La opción elegida como camino a este retroceso no guarda lógica con sus acciones, discursos, promesas y propuestas de gobierno. Desconcertando a propios y alegrando a extraños.

De un solo plumazo desacomodó a tres ministros: Carla Vizzotti, Nicolás Trotta y Martín Guzmán. Conocido es que los ministros de Salud y Educación hasta dos horas antes del discurso presidencial del miércoles se manifestaban sobre las bondades de las clases presenciales. Mientras el ministro Guzmán argumentaba en Europa sobre el rumbo de una economía en crecimiento, su gobierno desdibujaba su Presupuesto con aumento de tarifas, de la AUH, del programa REPRO. El Presidente, al cristinizarse, y esto no es responsabilidad de Cristina Kirchner, dejó en offside a los más estrechos colaboradores y a quienes lo votaron, por las cualidades que exhibía en otros tiempos.

Alguna vez le leí a Ortega y Gasset sobre la utilidad de la verdad por sobre la mentira. Sostener la primera es sencillo y económico porque la mentira necesita de más y más andamios y costos para intentar que parezca lo que no es. Creo que lo mismo se puede aplicar a la moderación vs. la radicalización. Sostener la moderación resulta más económico porque al admitir el poder escuchar al otro que no piensa igual, se obliga a ceder, pero también a acordar. Logrado esto, se mantiene solo. En cambio, la radicalización se parece a la mentira dado que es trabajoso mantenerla porque impide escuchar al otro, cotejar, ceder y acordar.

Para la política es imprescindible la búsqueda de la verdad y el camino de la moderación.

La política hoy trabaja sobre el costado irreconciliable. Insólito, es su antítesis. Cuando esto ocurre es porque la radicalización gana a la voluntad y la acción de quienes pujan por sostener la moderación.

Mientras tanto, ayer se conoció en el Boletín Oficial el decreto estableciendo el endurecimiento de los controles a las exportaciones de carne, granos y lácteos en respuesta al 4,8% de inflación de marzo. Para ejercer el comercio los operadores deberán inscribirse en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Ante esto la Mesa de Enlace solicitó el viernes una reunión con los ministros de Agricultura, Luis Basterra; de Producción, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán. Ayer se reunió y el sentimiento generalizado es lo que le dijo a Infobae Jorge Chemes: “Nos están empujando a que generemos alguna medida de protesta. Lamentablemente nos arrinconan y no tenemos otra alternativa”. Los dirigentes sienten que los están atropellando.

Biocombustibles e Hidrovía

La actual ley de biocombustibles vence el 12 de mayo

Existen dos temas claves para el país sobre los que están trabajando legisladores santafesinos: Biocombustibles e Hidrovía . En el primer caso, la actual ley vence el 12 de mayo. Infobae consultó a fuentes cercanas al diputado Marcos Cleri (FdT), que confirmaron que trabaja sobre un borrador con anuencia del Gobierno. Trasciende que la idea sería crear una sociedad anónima cuyo nombre sería “Bio Soc Anónima”, con mayoría estatal y participación privada encargada del almacenamiento, provisión de insumos, exportación e importación. Consultados algunos legisladores, que saben del borrador pero no han podido acceder al mismo, mencionan que si el modelo es el de YPF resultaría un buen instrumento. Pero habrá que ver los detalles finales del proyecto. El fondeo provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, monto que ascendería a U$S 700 millones, utilizándose para ello bonos adquiridos en el gobierno de Mauricio Macri.

En el caso de la Hidrovía, cuyo contrato vence el 30 de abril, Infobae no ha podido corroborar la información sobre una prórroga acotada con los actuales concesionarios. Sí supo que el diputado Luis Contigiani (CF) ha presentado la semana pasada un proyecto de ley para crear la “Hidrovía Federal Sociedad del Estado”. Esta tendrá como organismo de consulta permanente al Consejo Federal de Hidrovía, asistiendo a la SE, como estipula el artículo 3, en la coordinación política y estratégica para la administración de la Hidrovía, como así también dará asesoramiento en el diseño, administración y control de la licitación internacional.

Contigiani cree que lo que le falta a la Hidrovía es la decisión macropolítica federal, por eso prevé en la citada Sociedad que el 50% corresponda al Estado nacional y el restante 50% a las siete provincias que la integran.

Por otra parte, el jueves pasado, tras un acuerdo, se conformó una Mesa Técnica entre la Unión Ferroviaria y el Sindicato de Camioneros . Sergio Sasia (UF) le dijo a Infobae: “En 30 días tendremos el borrador del proyecto de Ley Federal de Transporte, el cual lo elevaremos al ministro Meoni, para luego intentar que llegue al Congreso de la Nación”. El proyecto intenta eficientizar al sistema y bajar costos. Prevé la presencia de nodos, de puertos secos como Güemes en Salta, Palmira en Mendoza, San Francisco en Córdoba e inversiones a corto, mediano y largo plazo. “Queremos construir una política a 10 años”.

Por su parte, la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun (FdT) presentó un proyecto de conformación de una comisión bicameral de seguimiento, control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal. La senadora trabajó este proyecto con diputados para asegurar su sanción definitiva. La semana pasada, el dictamen de comisión fue aprobado por unanimidad y Sacnun le dijo a Infobae que “es una manera de no dejar solo al Ejecutivo- introduciendo al Congreso a través de la Bicameral- en el control de la Hidrovía; con la intención de poner luz en un mundo dominado por la opacidad y la evasión”.

Internas del Partido Socialista

Mónica Fein (@MonicaFein)

El domingo hubo elecciones a nivel nacional del Partido Socialista. De las tres listas que competían, se impuso la impulsada por los ex gobernadores Bonfatti y Lifschitz. Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, será la primera mujer en presidir el partido de la Rosa.

